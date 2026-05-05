Więcej automatów i łatwiejszy zwrot! Zobacz, jak Biedronka usprawnia system kaucyjny.
To nie jest początek, to potężne uderzenie. Biedronka od 5 maja wprowadza istotne zmiany w swoim systemie kaucyjnym, zwiększając liczbę punktów odbioru i upraszczając proces odzyskiwania pieniędzy za butelki. Dla tysięcy warszawiaków, którzy już korzystali z tej opcji, zakupy staną się jeszcze bardziej ekologiczne i opłacalne.
Zgodnie z informacjami Business Insider, sieć Biedronka stawia kolejny krok w ewolucji swojego autorskiego systemu kaucyjnego. Od poniedziałku klienci zyskują szerszy dostęp do automatów (tzw. butelkomatów), które przyjmują puste opakowania plastikowe (PET) o pojemności do 3 litrów. To usprawnienie ma na celu płynne przejście do ogólnopolskiego systemu, który stanie się obowiązkowy w 2025 roku.
Co konkretnie zmienia się od 5 maja?
- Rozszerzenie dostępności: System obejmuje teraz większą liczbę placówek, co w Warszawie oznacza, że niemal w każdej dzielnicy znajdziemy sklep wyposażony w odpowiedni automat.
- Utrwalenie stawki voucherowej: Za każdą butelkę PET (niezgniecioną, z etykietą) klient niezmiennie otrzymuje 5 groszy, jednak teraz proces generowania voucherów ma być szybszy i bardziej niezawodny.
- Cel: Automatyzacja: Nowy etap kładzie nacisk na zbieranie opakowań przez maszyny, co eliminuje konieczność angażowania personelu przy kasach w proces weryfikacji butelek plastikowych.
Warszawa: Skala robi różnicę
Business Insider zwraca uwagę, że Biedronka, jako lider rynku, wykorzystuje swoje doświadczenia z poprzednich miesięcy, by od 5 maja system działał bezawaryjnie nawet przy ogromnym ruchu, jaki generują warszawskie sklepy. W stolicy, gdzie świadomość ekologiczna rośnie, możliwość szybkiego zwrotu plastiku przy okazji codziennych zakupów jest jednym z najczęściej oczekiwanych usprawnień.
Warto pamiętać o technicznych wymogach: automat nie przyjmie butelki, jeśli nie rozpozna kodu kreskowego z etykiety. To właśnie ten element jest kluczowy w nowej fazie systemu – sieć stawia na precyzyjną identyfikację odpadów, które trafiają do recyklingu.
Przygotowanie do rewolucji 2025
Wdrażane od 5 maja zmiany to jasny sygnał dla rynku. Biedronka pokazuje, że system kaucyjny to proces, który wymaga ciągłego dopracowywania. Poprzez rozszerzenie opcji dla klientów, sieć testuje wytrzymałość swojej logistyki przed wprowadzeniem kaucji ustawowych, które będą znacznie wyższe niż obecne 5 groszy. Dla mieszkańców Warszawy to okazja, by już teraz wypracować nawyki, które od przyszłego roku staną się standardem w całej Polsce.
Źródło: Opracowanie na podstawie artykułu Business Insider Polska o rozszerzeniu systemu kaucyjnego w sieci Biedronka (05.05.2026).
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.