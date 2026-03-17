Więcej pieniędzy dla emerytów w kwietniu! Sprawdź, jak podnieść kwotę netto swojej trzynastki.

17 marca 2026 12:19 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Większość emerytów z niecierpliwością czeka na kwietniowe przelewy, zakładając, że kwota dodatkowego świadczenia jest sztywno ustalona. Okazuje się jednak, że w 2026 roku kwota netto trzynastej emerytury może być wyższa, o ile senior dopełni prostych formalności. Chodzi o optymalizację podatkową i odpowiednie oświadczenia dotyczące kwoty wolnej od podatku, które mogą sprawić, że fiskus zabierze z dodatku znacznie mniej pieniędzy.

Kiedy trzynastka rośnie? Wszystko zależy od kwoty wolnej

Standardowo od 13. emerytury ZUS pobiera składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Jednak osoby, których łączny roczny dochód nie przekracza 30 tys. zł, mają prawo do pełnego wykorzystania kwoty wolnej. Jeśli senior pobiera niskie świadczenie, a nie złożył oświadczenia PIT-2 lub wniosku o niestosowanie zaliczek, ZUS może pobrać podatek nadmiarowo. Wniosek złożony odpowiednio wcześnie pozwoli otrzymać „na rękę” kwotę zbliżoną do brutto.

Element świadczenia Standardowa trzynastka (szacunek) Trzynastka z optymalizacją (szacunek)
Kwota brutto ok. 2 100,00 zł ok. 2 100,00 zł
Składka zdrowotna (9%) – 189,00 zł – 189,00 zł
Zaliczka na podatek (12%) – 150,00 zł 0,00 zł *
Kwota NETTO (do wypłaty) ok. 1 761,00 zł ok. 1 911,00 zł

* Dotyczy osób uprawnionych do zwolnienia z podatku ze względu na niskie dochody roczne.

O czym musisz pamiętać przed kwietniem?Aby cieszyć się wyższym przelewem, sprawdź swoje statusy w ZUS:

  • Formularz PIT-2: Upewnij się, że Twój organ rentowy ma aktualne oświadczenie o stosowaniu kwoty wolnej.
  • Wniosek o zwrot: Jeśli podatek zostanie pobrany, odzyskasz go dopiero przy rocznym rozliczeniu w 2027 roku. Wniosek teraz to pieniądze szybciej w portfelu.
  • Emerytura bez podatku: Pamiętaj, że świadczenia do 2 500 zł miesięcznie są zwolnione z podatku PIT, co dotyczy również trzynastki.

Wypłaty z urzędu, ale zysk z wniosku

ZUS podkreśla, że sama „trzynastka” zostanie wypłacona każdemu uprawnionemu bez żadnych podań. Jednak walka o kwotę netto to już zadanie dla samego seniora. W dobie rosnących cen energii i żywności, dodatkowe 150 czy 200 złotych oszczędności na podatku może być kluczowe dla domowego budżetu. Eksperci radzą: warto poświęcić kwadrans na wizytę w placówce lub zalogowanie się do PUE ZUS, by sprawdzić, czy nie zostawiamy pieniędzy na stole.

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie analizy serwisu Forsal (17.03.2026) oraz oficjalnych wytycznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących wypłat dodatkowych świadczeń rocznych.

 

