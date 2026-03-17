Więcej pieniędzy dla emerytów w kwietniu! Sprawdź, jak podnieść kwotę netto swojej trzynastki.
Większość emerytów z niecierpliwością czeka na kwietniowe przelewy, zakładając, że kwota dodatkowego świadczenia jest sztywno ustalona. Okazuje się jednak, że w 2026 roku kwota netto trzynastej emerytury może być wyższa, o ile senior dopełni prostych formalności. Chodzi o optymalizację podatkową i odpowiednie oświadczenia dotyczące kwoty wolnej od podatku, które mogą sprawić, że fiskus zabierze z dodatku znacznie mniej pieniędzy.
Kiedy trzynastka rośnie? Wszystko zależy od kwoty wolnej
Standardowo od 13. emerytury ZUS pobiera składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Jednak osoby, których łączny roczny dochód nie przekracza 30 tys. zł, mają prawo do pełnego wykorzystania kwoty wolnej. Jeśli senior pobiera niskie świadczenie, a nie złożył oświadczenia PIT-2 lub wniosku o niestosowanie zaliczek, ZUS może pobrać podatek nadmiarowo. Wniosek złożony odpowiednio wcześnie pozwoli otrzymać „na rękę” kwotę zbliżoną do brutto.
|Element świadczenia
|Standardowa trzynastka (szacunek)
|Trzynastka z optymalizacją (szacunek)
|Kwota brutto
|ok. 2 100,00 zł
|ok. 2 100,00 zł
|Składka zdrowotna (9%)
|– 189,00 zł
|– 189,00 zł
|Zaliczka na podatek (12%)
|– 150,00 zł
|0,00 zł *
|Kwota NETTO (do wypłaty)
|ok. 1 761,00 zł
|ok. 1 911,00 zł
* Dotyczy osób uprawnionych do zwolnienia z podatku ze względu na niskie dochody roczne.
- Formularz PIT-2: Upewnij się, że Twój organ rentowy ma aktualne oświadczenie o stosowaniu kwoty wolnej.
- Wniosek o zwrot: Jeśli podatek zostanie pobrany, odzyskasz go dopiero przy rocznym rozliczeniu w 2027 roku. Wniosek teraz to pieniądze szybciej w portfelu.
- Emerytura bez podatku: Pamiętaj, że świadczenia do 2 500 zł miesięcznie są zwolnione z podatku PIT, co dotyczy również trzynastki.
Wypłaty z urzędu, ale zysk z wniosku
ZUS podkreśla, że sama „trzynastka” zostanie wypłacona każdemu uprawnionemu bez żadnych podań. Jednak walka o kwotę netto to już zadanie dla samego seniora. W dobie rosnących cen energii i żywności, dodatkowe 150 czy 200 złotych oszczędności na podatku może być kluczowe dla domowego budżetu. Eksperci radzą: warto poświęcić kwadrans na wizytę w placówce lub zalogowanie się do PUE ZUS, by sprawdzić, czy nie zostawiamy pieniędzy na stole.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.