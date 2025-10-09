Wieczorem wszystko się rozstrzygnie. Izrael ujawni szczegóły porozumienia z Hamasem
Izrael i Hamas zatwierdzili pierwszy etap planu pokojowego Donalda Trumpa, który ma doprowadzić do zawieszenia broni i uwolnienia zakładników. Egipskie media ogłosiły, że porozumienie już weszło w życie, jednak – jak podkreśla biuro premiera Izraela – rozejm zacznie obowiązywać dopiero po wieczornej ratyfikacji przez rząd w Jerozolimie. Decyzja zapadnie jeszcze dziś.
Izrael zatwierdza plan Trumpa. Zawieszenie broni po decyzji rządu
Wszystko wskazuje na to, że porozumienie między Izraelem a Hamasem, które ma zakończyć trwającą od dwóch lat wojnę w Strefie Gazy, jest coraz bliżej realizacji. Jak poinformowała egipska telewizja państwowa, pierwszy etap planu pokojowego Donalda Trumpa wszedł w życie. Jednak – jak podkreśliło biuro izraelskiego premiera – zawieszenie broni zacznie obowiązywać dopiero po wieczornej ratyfikacji przez rząd w Jerozolimie.
Rząd Izraela zdecyduje o zawieszeniu broni
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez BBC, izraelska rada bezpieczeństwa spotka się dziś o 17:00 czasu lokalnego, by omówić porozumienie i zarekomendować jego przyjęcie rządowi. Źródła agencji Reutera potwierdzają, że w Izraelu panuje przekonanie, iż decyzja zostanie zatwierdzona.
Zawieszenie broni to pierwszy etap 20-punktowego planu Donalda Trumpa, wynegocjowanego podczas pośrednich rozmów w Egipcie. Porozumienie zakłada uwolnienie izraelskich zakładników i wycofanie wojsk do ustalonej wcześniej linii. W zamian Izrael ma wypuścić około 2000 palestyńskich więźniów, w tym ponad 200 skazanych na dożywocie.
W tle niewiadome i ostrożny optymizm
Mimo entuzjastycznych deklaracji Trumpa, który napisał w nocy: „Z wielką dumą ogłaszam, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap naszego planu pokojowego”, nie brakuje niewiadomych. Wciąż nie wiadomo, kto będzie sprawował władzę nad Strefą Gazy po zakończeniu działań wojennych.
Według ustaleń Reutera, Hamas ma rozpocząć proces uwalniania zakładników w ciągu 72 godzin od rozpoczęcia zawieszenia broni. Ciała ofiar mają być stopniowo przekazywane stronie izraelskiej wraz z wycofywaniem się wojsk.
Trump i Netanjahu – spotkanie w Egipcie i nowe role
W najbliższych dniach do Egiptu ma udać się Donald Trump, by spotkać się z tamtejszym prezydentem i omówić kolejne etapy realizacji planu. Netanjahu zaprosił byłego prezydenta USA do wygłoszenia przemówienia w izraelskim Knesecie – zaproszenie, które Trump, jak przyznał w rozmowie z serwisem Axios, „z radością przyjmuje”.
Następny etap planu ma obejmować powołanie międzynarodowej Rady Pokoju, kierowanej przez Trumpa. W jej skład ma wejść m.in. były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair, a jednym z celów tego organu ma być nadzorowanie odbudowy Gazy oraz utrzymanie stabilności w regionie.
