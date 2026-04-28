Wiek emerytalny 62 lata dla wszystkich? Decyzja już zapadła, ale mało kto zna szczegóły
Pomysł zrównania wieku emerytalnego do 62 lat dla kobiet i mężczyzn trafił do Sejmu i od razu wywołał ogromne emocje. Wielu Polaków liczyło na przełom. Sprawa została jednak rozstrzygnięta szybciej, niż można było się spodziewać.
Projekt zmiany wieku emerytalnego
Do parlamentu wpłynęła petycja zakładająca wprowadzenie jednego, wspólnego wieku emerytalnego na poziomie 62 lat. Dziś obowiązują różne zasady – kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat.
Autor propozycji zaproponował stopniowe wprowadzanie zmian. Wiek emerytalny miałby być korygowany co roku o 6 miesięcy. W projekcie pojawił się też pomysł dodatkowej ochrony dla osób pracujących w trudnych warunkach oraz rozwiązania dla tych, którzy mieli przerwy w opłacaniu składek, np. z powodu opieki nad bliskimi.
Sejm podjął decyzję
Sprawą zajęła się sejmowa Komisja do Spraw Petycji. Po analizie nie zdecydowano się na rozpoczęcie prac nad zmianą przepisów.
Stanowisko resortu rodziny było jednoznaczne – obecnie nie ma podstaw do wprowadzenia takiej reformy. Podkreślono również, że obecny system, w którym wiek emerytalny kobiet i mężczyzn jest różny, pozostaje zgodny z przepisami unijnymi.
Komisja zakończyła prace nad petycją i przekazała ją dalej do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. To jednak formalny krok, który nie oznacza realnych zmian w najbliższym czasie.
Dlaczego temat wraca?
Zwolennicy zmian wskazują na różnice w długości pobierania świadczeń. Kobiety statystycznie żyją dłużej, więc korzystają z emerytury przez więcej lat. Wspólny wiek emerytalny miałby to wyrównać.
Pojawia się też argument dotyczący wysokości świadczeń. Dłuższa aktywność zawodowa mogłaby oznaczać wyższe emerytury, szczególnie dla kobiet.
Polacy podzieleni
Temat budzi duże emocje i nie ma jednej dominującej opinii. Społeczeństwo jest w tej sprawie niemal równo podzielone.
Część osób uważa, że jeden wiek emerytalny to sprawiedliwe rozwiązanie. Inni podkreślają, że kobiety powinny zachować możliwość wcześniejszego zakończenia pracy.
Różnice widać szczególnie między pokoleniami. Młodsi częściej popierają zmiany, starsi podchodzą do nich z dużą ostrożnością.
Co to oznacza dla ciebie?
Na dziś nic się nie zmienia. Wiek emerytalny pozostaje taki jak dotychczas – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Pomysł wspólnego wieku 62 lat nie został odrzucony definitywnie, ale też nie ma realnych szans na szybkie wprowadzenie.
To jednak temat, który będzie wracał. I możliwe, że w przyszłości znów stanie się jednym z najgorętszych punktów debaty publicznej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.