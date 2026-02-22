Większość majątku Polaków może „zniknąć”. Skarbówka rusza na łowy
W 2026 roku skarbówka nie potrzebuje już dowodów na Twoje oszustwo – to Ty musisz udowodnić, że każda złotówka wydana na auto czy mieszkanie pochodzi z legalnego źródła. Jeśli podczas kontroli nie przedstawisz twardych dokumentów na pokrycie swoich wydatków, urząd nałoży na niewyjaśnioną kwotę drakoński podatek w wysokości 75%. Rekordowa liczba czynności sprawdzających, która w ostatnim roku przekroczyła 2,4 miliona, pokazuje, że nikt nie może czuć się bezpieczny, a system coraz skuteczniej wyłapuje rozbieżności między stylem życia a deklarowanym dochodem.
Przykład małżeństwa z Warszawy, które straciło ponad 20 tysięcy złotych za brak pokrycia dla zaledwie ułamka ceny nieruchomości, jest jasnym sygnałem dla wszystkich podatników. Fiskus nie musi kwestionować całej transakcji – wystarczy, że nie udokumentujesz pochodzenia 27 tysięcy złotych, a państwo zabierze Ci z tej sumy aż trzy czwarte. W dobie pełnej cyfryzacji i unijnych dyrektyw, takich jak DAC7, ukrycie dochodów z Vinted, Allegro czy wynajmu przez Airbnb staje się praktycznie niemożliwe, ponieważ platformy same przekazują dane o Twoich zarobkach prosto do urzędu.
Koniec ery „gotówki od babci”: Sądy chcą twardych dowodów
Standardowe tłumaczenia o wieloletnim odkładaniu pieniędzy w domu przestały przekonywać organy kontrolne i sędziów.
Ciężar dowodu po Twojej stronie: To podatnik musi wykazać, że wydatki mają pokrycie w opodatkowanych źródłach; gołosłowne zapewnienia o oszczędnościach są odrzucane przez NSA.
Pieniądze bez śladu: Gotówka trzymana w domu nie zostawia historii transakcji, co czyni ją najbardziej ryzykowną formą kapitału podczas kontroli skarbowej.
Pożyczki rodzinne to pułapka: Jeśli pożyczysz pieniądze od bliskich i nie zgłosisz tego do urzędu na piśmie, fiskus potraktuje to jako nieujawniony dochód i naliczy 75% podatku.
Skuteczność kontroli: Aż w 98% zakończonych postępowań urzędnicy stwierdzają nieprawidłowości, co oznacza, że wezwanie na przesłuchanie niemal zawsze kończy się karą.
Internet na celowniku: Fiskus widzi Twoje sprzedaże wstecz
Unijne przepisy sprawiły, że popularne serwisy sprzedażowe stały się otwartą księgą dla urzędników skarbowych.
- Raportowanie DAC7:** Portale takie jak OLX, Vinted czy Allegro automatycznie informują skarbówkę o użytkownikach, których przychody przekroczyły 2000 euro.
- Kontrola do 5 lat wstecz:** Nawet jeśli nowe przepisy raportowania są świeże, urząd ma prawo prześwietlić Twoje finanse kilka lat wstecz i doliczyć zaległe podatki wraz z odsetkami.
- Wystawny tryb życia:** Urzędnicy porównują zdjęcia z Twoich mediów społecznościowych i zagranicznych wycieczek z deklarowanymi stratami w działalności gospodarczej.
- Duże transakcje gotówkowe:** Operacje powyżej 15 tysięcy euro są automatycznie monitorowane pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.