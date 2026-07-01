Większość Polaków myśli, że należy do klasy średniej. Takie zarobki to dopiero początek. Spełnia ja mniej niż połowa Polaków
63 proc. Polaków uważa się za klasę średnią. Rzeczywistym kryteriom dochodowym odpowiada tylko 45 proc. Reszta żyje w przekonaniu, które nie do końca pokrywa się z liczbami na wyciągu z konta – wynika z badania LiveCareer Polska przeprowadzonego w 2026 roku wśród 699 osób. To pokazuje coś ważnego: klasa średnia w Polsce nie jest jedną liczbą.
Widełki OECD: od 5435 do 14 490 zł brutto
Najczęściej cytowana definicja pochodzi od OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i opiera się na medianie krajowych wynagrodzeń. Zgodnie z nią do klasy średniej zalicza się osoby zarabiające od 75 do 200 proc. mediany. Przy medianie na poziomie około 7245 zł brutto daje to przedział od 5435 zł do 14 490 zł brutto miesięcznie na osobę.
To metoda wygodna, bo pozwala porównywać Polskę z Niemcami, Czechami czy Francją tymi samymi kryteriami. Ma jednak wadę – nie uwzględnia tego, ile z tej pensji realnie zostaje po opłaceniu czynszu, rat kredytu i rachunków. Osoba zarabiająca 5500 zł brutto w Warszawie i osoba zarabiająca tyle samo w małej miejscowości żyją w zupełnie innej rzeczywistości finansowej, mimo identycznego miejsca w statystyce OECD.
PIE liczy inaczej: liczy się to, co zostaje na koncie
Polski Instytut Ekonomiczny proponuje inne podejście – nie od pensji brutto, tylko od dochodu rozporządzalnego, czyli tego, co faktycznie zostaje po opłaceniu rachunków. Według metodologii PIE, żeby należeć do klasy średniej, na jednego członka gospodarstwa domowego powinno zostawać przynajmniej 2300 zł netto miesięcznie. Do klasy wyższej próg wynosi 7000 zł netto.
Dr Paula Kukołowicz, kierownik Zespołu Analiz Procesów Społecznych w PIE, w rozmowie z Forbesem przyznała, że sześć lat po zaproponowaniu tej definicji zauważyła w niej pewne słabości – głównie dlatego, że nie oddaje ona zróżnicowania kosztów życia między regionami Polski. Rodzina z dwójką dzieci w Warszawie i identyczna rodzina w małym mieście na Podlasiu mogą mieć te same 2300 zł na osobę, a żyć w kompletnie różnym poczuciu komfortu.
CBOS pyta ludzi wprost, a wyniki są zaskakująco niższe
Trzecia metoda w ogóle nie opiera się na wskaźnikach ekonomicznych. CBOS pyta Polaków, gdzie sami siebie lokują, i pyta o realny dochód. Wynik jest zaskakujący – z badania wynika, że dochód członków klasy średniej per capita najczęściej mieści się w przedziale 2000-2999 zł miesięcznie. To znacznie mniej niż dolna granica OECD.
Rozjazd między metodami pokazuje, że „klasa średnia” to w Polsce bardziej etykieta społeczna niż twardy próg liczbowy. Zależnie od zastosowanej definicji, do tej grupy można zaliczyć od 40 do 68 proc. Polaków – to ogromna rozpiętość jak na jedno pojęcie.
Zarobki to dopiero pierwszy filar. Reszta jest mniej oczywista
Same pieniądze na koncie nie wystarczą, żeby socjolog uznał Cię za klasę średnią. Badanie „Gra w klasy” z Interviewme wskazuje, że respondenci wymieniają jeszcze co najmniej 4 dodatkowe kryteria: wykształcenie, posiadane nieruchomości, wykonywany zawód i tak zwany kapitał kulturowy.
Pojęcie kapitału kulturowego i symbolicznego wprowadził francuski socjolog Pierre Bourdieu. Kapitał kulturowy to wykształcenie, kompetencje i wiedza potrzebna do uczestnictwa w życiu społecznym. Kapitał symboliczny to prestiż i pozycja, które przynoszą uznanie otoczenia. W praktyce oznacza to, że lekarz zarabiający 12 tysięcy złotych i przedsiębiorca budowlany zarabiający tyle samo mogą być postrzegani zupełnie inaczej, mimo identycznego wyciągu bankowego.
Test na klasę średnią: co musisz mieć
Poza dochodem badacze wskazują konkretne elementy majątku i stylu życia, które w Polsce tradycyjnie kojarzą się z przynależnością do klasy średniej. Własne mieszkanie lub dom – często na kredyt hipoteczny, ale na własność, nie w wynajmie. Samochód, niekoniecznie nowy, ale sprawny i niezależny od komunikacji miejskiej. Zdolność do regularnego, systematycznego oszczędzania – nie jednorazowej wpłaty, tylko stałego odkładania części dochodu miesiąc w miesiąc.
Do tego dochodzi dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej, coroczny wyjazd wakacyjny za granicę i możliwość inwestowania w edukację dzieci ponad program szkolny – korepetycje, zajęcia dodatkowe, kursy językowe. Wysokie ceny mieszkań w ostatnich latach mocno ostudziły ten wskaźnik – dla wielu młodych Polaków własna nieruchomość przestała być oczywistym etapem kariery zawodowej, a stała się odległym celem.
Co musisz umieć – kompetencje, które trzymają Cię w tej grupie
Mniej oczywisty, ale równie ważny jest zestaw umiejętności. Planowanie budżetu domowego i kontrola wydatków – klasa średnia rzadko żyje od pierwszego do pierwszego, bo ma nawyk odkładania rezerwy. Zarządzanie długoterminowe: myślenie o emeryturze, ubezpieczeniach, inwestycjach, a nie tylko o najbliższej wypłacie.
Umiejętności miękkie – komunikacja, negocjacje, zarządzanie czasem – są dziś praktycznie wymogiem w zawodach, które tradycyjnie kojarzą się z tą grupą: specjalistów, menedżerów średniego szczebla, właścicieli małych firm. Do tego dochodzi gotowość do ciągłego uczenia się – szkolenia, kursy, aktualizowanie kwalifikacji zawodowych w tempie, jakiego wymaga dzisiejszy rynek pracy.
Pokolenie Z liczy inaczej niż ich rodzice
Najmłodsza grupa na rynku pracy definiuje klasę średnią zupełnie inaczej niż pokolenie ich rodziców. Sondaż przeprowadzony przez serwis NaTemat.pl wśród przedstawicieli pokolenia Z pokazał, że młodzi rzadziej wskazują na mieszkanie i etat, a częściej na codzienne nawyki: brak konieczności zastanawiania się nad wydawaniem pieniędzy na bieżące potrzeby, wybieranie kawiarni niezależnych zamiast sieciowych, korzystanie z kilku platform streamingowych jednocześnie, spontaniczny city break bez wielotygodniowego planowania budżetu.
Dla tej generacji klasa średnia to mniej stabilność w postaci nieruchomości, a więcej wolność – finansowa, zawodowa i geograficzna. Praca zdalna z dowolnego miejsca liczy się bardziej niż kredyt hipoteczny na 30 lat.
Warszawa ma własną, wyższą linię startu
W stolicy próg wejścia do klasy średniej jest wyraźnie wyższy niż w reszcie kraju. Podczas gdy w mniejszych miejscowościach dochód rzędu 5000 zł netto bywa uznawany za wystarczający, w Warszawie realne poczucie przynależności do tej grupy zaczyna się dopiero od około 10 000 zł netto miesięcznie. Powód jest prosty – koszty życia w stolicy, zwłaszcza czynsze i ceny mieszkań, są nieporównywalne z resztą Polski.
To sprawia, że osoba zarabiająca dokładnie tyle samo w Warszawie i w mniejszym mieście może mieć zupełnie inne poczucie stabilności finansowej. Warszawski specjalista zarabiający 8000 zł netto może realnie żyć skromniej niż osoba z takim samym dochodem w Białymstoku czy Kielcach, mimo formalnej przynależności do tej samej kategorii dochodowej według OECD.
Szybki test, gdzie naprawdę jesteś
Zamiast szukać jednej odpowiedzi, warto sprawdzić się według kilku kryteriów naraz – żadna pojedyncza metoda nie daje pełnego obrazu.
- Policz swój dochód rozporządzalny, nie brutto. To, co zostaje na koncie po opłaceniu czynszu, rat, rachunków i podstawowych zakupów, mówi więcej o Twojej realnej sytuacji niż kwota na umowie o pracę. Jeśli po tych wydatkach zostaje Ci regularnie ponad 2300 zł na osobę w gospodarstwie domowym, mieścisz się w kryterium PIE.
- Sprawdź, czy odkładasz systematycznie, a nie okazjonalnie. Zdolność do regularnego oszczędzania – choćby niewielkiej kwoty co miesiąc – jest silniejszym wskaźnikiem stabilności finansowej niż jednorazowa wysoka pensja bez żadnej rezerwy.
- Nie porównuj się z medianą krajową, jeśli mieszkasz w Warszawie lub innym dużym mieście. Regionalne różnice w kosztach życia sprawiają, że ten sam dochód oznacza zupełnie inny poziom komfortu w zależności od adresu. W stolicy realny próg wejścia jest wyraźnie wyższy niż średnia krajowa OECD.
- Zainwestuj w kompetencje, nie tylko w rzeczy. Wykształcenie, umiejętności miękkie i gotowość do ciągłego uczenia się przekładają się na stabilność zawodową długoterminowo, podczas gdy jednorazowy zakup mieszkania czy samochodu nie chroni przed utratą pracy czy nagłym spadkiem dochodów.
- Jeśli deklarujesz przynależność do klasy średniej, ale zarobki tego nie potwierdzają – nie jesteś w tym sam. Statystyki pokazują, że tak robi większość Polaków. Klasa średnia w Polsce jest dziś w takim samym stopniu stanem konta, jak i stanem umysłu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.