Większość Polaków wskazuje lodówkę. Prawdziwy winny kosztuje rocznie więcej niż trzy inne sprzęty razem
Każdy miesiąc przynosi kolejny rachunek za prąd, a kwoty potrafią zaskakiwać. Większość właścicieli mieszkań szuka winnego wśród lodówek pracujących non-stop albo suszarek kręcących przez godziny. Tymczasem prawdziwy sprawca ukrywa się w kuchni i pracuje kilka razy dziennie, często niezauważony. Badania pokazują, że ponad połowa Polaków nie ma pojęcia, który sprzęt w domu odpowiada za najwyższe rachunki.
Badania ujawniają skalę niewiedzy
Wirtualna Polska wraz z firmą EkoTest przeprowadziły ogólnopolski test wiedzy na temat zużycia energii w gospodarstwach domowych. Wyniki okazały się zaskakujące. Aż 55 procent respondentów błędnie uznało suszarkę do ubrań za największego pożeracza prądu. Prawdziwy odpowiedź, czyli płytę indukcyjną, wskazało jedynie 35 procent badanych. Portal Money.pl podkreśla, że to urządzenie rzeczywiście jest liderem w pochłanianiu energii elektrycznej w polskich domach.
Badania Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wykazały konkretne liczby. Płyta indukcyjna zużywa w ciągu roku aż 748,25 kilowatogodzin energii. To prawie trzy razy więcej niż lodówka i pięć razy więcej niż pralka. Dla porównania, portal Biznes Wprost informuje, że piekarnik zużywa rocznie około 496,4 kilowatogodzin, a lodówka pracująca bez przerwy przez całą dobę pochłania 270 kilowatogodzin. Zmywarka osiąga wynik 237 kilowatogodzin rocznie, a pralka zaledwie 143 kilowatogodziny.
Dlaczego to akurat płyta wygrywa wyścig
Moc typowej płyty indukcyjnej waha się od tysiąca do trzech tysięcy watów na jedno pole grzewcze. Portal Dom Wprost wyjaśnia, że przy założeniu jednej godziny gotowania dziennie i średniej cenie energii wynoszącej 1,26 złotych za kilowatogodzinę, przygotowanie obiadu może kosztować od 1,20 do nawet 1,50 złotych dziennie. Roczne zużycie energii może więc sięgnąć 551 złotych. To więcej niż łączny koszt działania nowoczesnej lodówki i zmywarki klasy A++ razem wziętych.
Intuicja podpowiada, że lodówka pracująca przez całą dobę lub pralka wypełniona po brzegi muszą zużywać najwięcej prądu. Problem polega na tym, że płyta indukcyjna pracuje niemal codziennie, często po kilka razy dziennie, a jej wysoka moc powoduje szybkie zużycie kilowatogodzin. Serwis Lepiej TAURON zwraca uwagę, że urządzenia o dużej mocy takie jak płyta indukcyjna, piekarnik czy czajnik elektryczny mają krótkie, ale intensywne cykle zużycia. To właśnie ta intensywność, pomnożona przez częstotliwość użycia, daje rekordowe wyniki w rachunkach.
Kuchnia jako centrum kosztów
Za płytą indukcyjną plasują się pozostałe kuchenne urządzenia. Portal InfoTuba wskazuje, że czajnik elektryczny przy codziennym użytkowaniu generuje koszt bliski 150 złotych rocznie. Piekarnik wykorzystywany regularnie do pieczenia i zapiekania kosztuje około 230 złotych rocznie. Kuchnia mikrofalowa zużywa około 51 kilowatogodzin prądu rocznie, co przekłada się na najniższe koszty wśród sprzętów kuchennych. Nie bez powodu eksperci mówią o kuchni jako prawdziwej kryjówce pożeraczy energii.
Serwis Bankier.pl przeprowadził szczegółową analizę kosztów użytkowania domowych urządzeń. Roczne korzystanie z płyty indukcyjnej przy zakładanym użyciu dwóch palników dziennie przez pół godziny o mocy odpowiednio 2300 i 1800 watów wyniesie ponad 516 złotych. Dla rodzin, które gotują częściej albo dłużej, koszt ten może być znacznie wyższy. Lodówka kosztuje rocznie około 186 złotych, zmywarka przekracza 164 złote, a czajnik elektryczny pochłania podobną kwotę.
Inne zaskakujące wnioski
Polski Instytut Ekonomiczny wyliczył, że przeciętne gospodarstwo domowe mogłoby zredukować zużycie prądu aż o czterdzieści trzy procent, gdyby używało energooszczędnego oświetlenia oraz nowoczesnych urządzeń RTV i AGD. Jak podaje Money.pl, ponad osiemdziesiąt procent polskich gospodarstw domowych korzysta z bardzo prądożernego sprzętu o klasie energetycznej D i niższej. Wymiana na wyższą klasę urządzeń pozwoliłaby w znacznym stopniu obniżyć rachunki za prąd.
Laptop używany do pracy zdalnej przez osiem godzin dziennie generuje koszt około 95 złotych rocznie. Telewizor oglądany pięć godzin dziennie pochłania około 128 kilowatogodzin energii rocznie. Odkurzacz używany przez dwie godziny tygodniowo kosztuje około 156 kilowatogodzin rocznie, choć im większa powierzchnia mieszkania, tym wyższe będzie zużycie. Klimatyzator pracujący w szczególnie upalne dni może zużywać od dwóch do pięciu kilowatogodzin dziennie.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli gotujesz codziennie i masz w domu płytę indukcyjną, to właśnie ona odpowiada za największą część twojego rachunku za prąd. Korzystaj z garnków idealnie dopasowanych do wielkości pola grzewczego, co zmniejsza straty energii. Przykrywaj garnki pokrywkami podczas gotowania, co skraca czas potrzebny do zagotowania wody i przygotowania posiłku. Portal Dom Wprost radzi, żeby wykorzystywać funkcję boost tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne, ponieważ tryb ten znacznie zwiększa chwilowe zużycie prądu.
Rozważ zmianę nawyków kulinarnych. Częściej gotuj zupy czy dania jednogarnkowe, które wymagają mniej energii niż osobne przygotowywanie kilku składników. Jeśli planujesz remonty czy budowę domu, możesz rozważyć płytę gazową zasilaną gazem z butli lub przyłącza. Choć emisja dwutlenku węgla będzie wyższa, w kontekście rachunków może to być tańsza alternatywa w dłuższej perspektywie.
Przy zakupie nowych urządzeń zwracaj szczególną uwagę na klasę energetyczną. Urządzenia klasy A i B są najbardziej energooszczędne i szybko zwracają różnicę w cenie zakupu poprzez niższe rachunki. Wyłączaj urządzenia z gniazdka, a nie zostawiaj ich w trybie czuwania. Nawet w stanie standby pobierają pewną ilość prądu. Stosuj urządzenia zgodnie z instrukcją i unikaj uruchamiania pralki czy zmywarki, kiedy są półpełne.
Wykorzystaj inteligentne zarządzanie energią. System smart home może optymalizować działanie oświetlenia i automatycznie wyłączać źródła światła w nieużywanych pomieszczeniach. Serwis Lepiej TAURON sugeruje, że zmiana taryfy energetycznej na G12 zamiast G11 pozwala korzystać z tańszej energii w godzinach poza szczytem. Jeśli masz możliwość, przenoś energochłonne czynności takie jak pranie czy zmywanie na godziny wieczorne, kiedy taryfa jest niższa.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.