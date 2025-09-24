Większość z nas źle wyrzuca stare przetwory. Tak niszczymy planetę, wszystko przez błędy w segregacji.
Segregacja szkła i bioodpadów. Co zrobić ze starymi przetworami? Podczas porządków w spiżarni wielu z nas natrafia na stare dżemy, kompoty czy kiszonki, które dawno straciły termin przydatności.
Problem pojawia się wtedy, gdy trzeba je wyrzucić i nie wiadomo, jak zrobić to poprawnie. Odpowiednia segregacja szkła, nakrętek i zawartości słoików pozwala uniknąć błędów i wspiera recykling.
Najważniejsze jest oddzielenie zawartości od szkła. Zepsute przetwory należy wyrzucić do pojemnika na bioodpady, ponieważ to resztki jedzenia, które ulegają naturalnemu rozkładowi. Słoik po opróżnieniu trafia do pojemnika na szkło, czyli zielonego. Nie ma potrzeby dokładnego mycia, wystarczy usunąć większe zanieczyszczenia, ponieważ proces recyklingu i tak obejmuje czyszczenie surowca.
Nakrętki wymagają innego podejścia. Plastikowe i metalowe wieczka należy oddzielić od szkła i wrzucić do żółtego pojemnika przeznaczonego na metale i tworzywa sztuczne. Wrzucenie ich razem ze szkłem może zakłócić proces recyklingu i sprawić, że część surowca nie zostanie prawidłowo przetworzona.
Warto pamiętać, że nie każde szkło nadaje się do recyklingu. Do zielonego pojemnika nie wolno wrzucać szyb okiennych, porcelany, ceramiki, żaroodpornych naczyń czy żarówek, ponieważ wymagają one innego sposobu utylizacji.
Zanim jednak wyrzucimy słoik, dobrze zastanowić się, czy nie da się go ponownie wykorzystać. Po dokładnym umyciu i wyparzeniu świetnie nada się do przechowywania nowych przetworów albo jako praktyczny pojemnik na domowe drobiazgi. Dzięki temu nie tylko oszczędzamy miejsce w pojemnikach na odpady, ale też dajemy drugie życie produktom, które mogłyby wylądować w śmieciach.
Źródło: wprost.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.