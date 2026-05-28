Wielka akcja dla seniorów rusza! Darmowe ciepłe posiłki trafią prosto do domów

Dla wielu starszych osób rosnące koszty życia, wydatki na leki oraz ograniczenia zdrowotne oznaczają konieczność drastycznego oszczędzania na codziennej diecie. Już na początku czerwca rusza ogólnopolski program wsparcia osłonowego, który zagwarantuje potrzebującym seniorom regularne, darmowe i pożywne posiłki dostarczane pod same drzwi.

Ciepły posiłek i kontrola samopoczucia, zasady nowej edycji Z początkiem czerwca 2026 roku oficjalnie startuje kolejna odsłona ugruntowanego na rynku programu „Poczta Obiadowa”, finansowanego w całości przez Fundację Biedronki. Akcja pomocowa potrwa pełne dwanaście miesięcy – aż do 31 maja 2027 roku. Jej głównym celem jest systematyczne wspieranie osób starszych, które z racji wieku, chorób bądź samotności nie są w stanie samodzielnie przygotować sobie pełnowartościowego jedzenia. W ramach programu zakwalifikowani uczestnicy będą otrzymywać gotowe zestawy obiadowe nawet kilka razy w tygodniu. Każda paczka żywnościowa składa się z: pożywnej zupy,

pysznego drugiego dania,

porcji energetycznej o wartości około 700 kcal ,

, menu dostosowanego do zdrowia seniora (do wyboru dieta tradycyjna lub lekkostrawna). Kluczowym elementem wyróżniającym tę akcję jest bezpieczny system dostaw. Kurierzy nie zostawiają jedzenia pod drzwiami ani na wycieraczce. Posiłek musi zostać odebrany osobiście. Jeśli senior nie otwiera drzwi, wolontariusze natychmiast uruchamiają procedurę weryfikacyjną, nawiązując kontakt telefoniczny z podopiecznym lub jego otoczeniem, by sprawdzić, czy starsza osoba nie potrzebuje pilnej interwencji medycznej.

Kto może liczyć na pomoc? Kryteria nie są jednolite Z oficjalnego regulaminu Fundacji Biedronki wynika, że „Poczta Obiadowa” ma za zadanie dotrzeć do osób najbardziej marginalizowanych i zagrożonych niedożywieniem. Program celuje przede wszystkim w grupę wiekową 70+, wykazującą ograniczoną samodzielność psychofizyczną i pozbawioną codziennej opieki ze strony najbliższej rodziny. Szczególne preferencje podczas rekrutacji zyskują seniorzy będący w fazie rekonwalescencji – bezpośrednio po wypisie ze szpitala lub przebytych ciężkich zabiegach leczniczych. Co istotne, program nie opiera się na jednym sztywnym, ogólnokrajowym kryterium dochodowym. O ostatecznym zakwalifikowaniu seniora decydują lokalne organizacje pozarządowe (NGO), które realizują projekt w konkretnych powiatach i gminach. Przyznanie pomocy zależy od całościowego bilansu życiowego: stanu zdrowia, kosztów zakupu leków, stopnia niepełnosprawności oraz poziomu samotności. Przykłady lokalnych kryteriów i rejonizacji w edycji 2026/2027 Instytucja realizująca projekt Obszar objęty działaniem programu Szczegółowe warunki i progi wiekowo-dochodowe Fundacja Klementyna Radom, Białobrzegi, Kozienice, Warka, Grójec i okolice. Obniżony próg wiekowy – z rekrutacji mogły skorzystać osoby już od 60. roku życia, które nie radzą sobie z gotowaniem. Stowarzyszenie Sursum Corda Nowy Sącz, Stary Sącz, Chełmiec, Grybów oraz sąsiadujące gminy. Wiek minimum 70 lat. Wprowadzono sztywny limit finansowy: miesięczny dochód netto nie może przekraczać 2670 zł na osobę.

Technologia w służbie wolontariatu Za sprawne funkcjonowanie logistyki odpowiadają nowoczesne narzędzia cyfrowe. Fundacja Biedronki wyposażyła swoich partnerów w dedykowaną aplikację mobilną do śledzenia transportów. Każdy zakwalifikowany senior otrzymuje swój unikalny, indywidualny kod QR, który jest skanowany przez dostawcę w momencie przekazywania gorącego naczynia. Pozwala to na pełną transparentność i natychmiastowe monitorowanie, czy pomoc trafia na czas do właściwych osób. Więcej niż jedzenie, filar społeczny: Choć darmowy obiad jest olbrzymim odciążeniem budżetu, Fundacja kładzie gigantyczny nacisk na walkę z samotnością. Wolontariusze zaangażowani w projekt stają się dla seniorów łącznikami ze światem – pomagają w formalnościach, modyfikują kalendarz dostaw w razie wyjazdu do sanatorium, a także organizują kameralne spotkania integracyjne dla podopiecznych.

Jak zapisać seniora? Liczy się czas Najważniejsza informacja dla rodzin i opiekunów: nie istnieje jeden centralny formularz zgłoszeniowy na stronie fundacji. Całą rekrutację terenową prowadzą lokalne stowarzyszenia, fundacje, organizacje kościelne czy miejskie ośrodki pomocy, które pomyślnie przeszły weryfikację i podpisały umowy partnerskie. Aby zgłosić osobę starszą do programu, należy podjąć następujące kroki: Zwrócić się z zapytaniem do właściwego terytorialnie ośrodka MOPS lub GOPS. Monitorować oficjalne serwisy informacyjne lokalnych urzędów gmin i miast. Zasięgnąć informacji w lokalnych klubach seniora lub organizacjach parafialnych. W razie pytań, wysłać wiadomość bezpośrednio do koordynatorów na adres: pocztaobiadowa@fundacjabiedronki.pl. Przedstawiciele organizacji pozarządowych apelują, by nie odkładać formalności na ostatnią chwilę. Zainteresowanie programem na przełomie maja i czerwca jest rekordowe, a budżety lokalnych partnerów mają z góry określone limity miejsc. Średnio seniorzy mogą liczyć na 3 darmowe posiłki w tygodniu.