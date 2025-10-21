Wielka akcja służb w Polsce! Osiem osób w rękach ABW po operacji w całym kraju.

21 października 2025 09:32

Premier Tusk zabrał głos po akcji ABW. Osiem osób zatrzymanych. Polskie służby specjalne przeprowadziły szeroko zakrojoną operację, w wyniku której zatrzymano osiem osób podejrzewanych o przygotowywanie aktów dywersji.

Informację potwierdził premier Donald Tusk, podkreślając, że działania miały miejsce w różnych częściach kraju i sprawa ma charakter rozwojowy.

Według ustaleń śledczych zatrzymani mieli zajmować się rozpoznaniem obiektów wojskowych oraz infrastruktury krytycznej. W grę wchodziły także przygotowania do ataków, które mogły realnie zagrozić bezpieczeństwu państwa. Zabezpieczono sprzęt i materiały, które mogą stanowić dowód na planowanie dywersji.

Premier Tusk zaznaczył, że służby działały szybko i skutecznie, jednak sytuacja jest poważna i nie można wykluczyć kolejnych zatrzymań. Rząd podjął decyzję o wzmocnieniu czujności i koordynacji w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

Co to oznacza dla ciebie? Eksperci wskazują, że zagrożenia hybrydowe, o których do tej pory słyszeliśmy głównie w kontekście wojny w Ukrainie, zaczynają być obecne także w Polsce. Obywatele mogą spodziewać się wzmożonych kontroli i większej aktywności służb w przestrzeni publicznej.

To wydarzenie pokazuje, że bezpieczeństwo państwa nie jest abstrakcyjnym hasłem, ale codziennym zadaniem wymagającym stałej uwagi. Władze zapewniają, że Polska jest przygotowana na tego typu działania, a obywatele mogą czuć się chronieni.

 

 

 

 

