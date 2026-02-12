Wielka awaria kart w całej Polsce! Sklepy i bankomaty przestały działać.
Czarny scenariusz dla polskiego handlu ziścił się w środę 11 lutego 2026 roku. Od wczesnych godzin południowych klienci w całym kraju informują o masowych problemach z płatnościami kartami Visa. Awaria ma charakter ogólnopolski i uderzyła w największe sieci handlowe oraz systemy bankowości elektronicznej. Jeśli planowałeś dzisiaj zakupy bez gotówki w portfelu, możesz odejść z kwitkiem od kasy.
Płatności bezgotówkowe zamarzły w całym kraju
Chaos zaczął się tuż przed godziną 12 00, gdy serwis Downdetector zalała fala zgłoszeń od poirytowanych konsumentów. Problemy nie ograniczają się do jednego regionu. Czerwona mapa awarii objęła Warszawę, Kraków, Wrocław oraz Poznań. Portal Business Insider podaje, że terminale płatnicze w popularnych dyskontach takich jak Biedronka oraz Lidl odrzucają transakcje, wyświetlając komunikaty o błędzie połączenia lub braku autoryzacji.
Kierowcy na stacjach benzynowych utknęli przy dystrybutorach, nie mogąc uregulować rachunków za paliwo. Wiele punktów usługowych wywiesiło już kartki z informacją, że przyjmowana jest wyłącznie gotówka. Sytuacja jest o tyle poważna, że w 2026 roku blisko 85% transakcji w miastach odbywa się za pomocą kart lub telefonów, co sparaliżowało handel w samym szczycie dnia.
Największe polskie banki potwierdzają utrudnienia
Problem dotknął klientów większości czołowych instytucji finansowych w Polsce. PKO BP, mBank, Santander oraz ING Bank Śląski wydały już krótkie komunikaty o utrudnieniach w korzystaniu z kart z logo Visa. Użytkownicy zgłaszają nie tylko odrzucone płatności w sklepach, ale również problemy z wypłatami z bankomatów sieci Euronet oraz Planet Cash.
„Wszystkie nasze systemy wewnętrzne działają poprawnie, jednak problem leży po stronie operatora rozliczeniowego”, słychać na infoliniach bankowych. Co gorsza, awaria Visy wpływa również na płatności internetowe. Próby opłacenia zamówień w serwisach takich jak Allegro czy InPost kończą się niepowodzeniem, co uderza bezpośrednio w branżę ecommerce. 11 lutego 2026 zapisze się jako dzień, w którym technologia zawiodła miliony użytkowników jednocześnie.
Visa pracuje nad przywróceniem stabilności systemów
Biuro prasowe Visy wydało oświadczenie, w którym potwierdza występowanie incydentu technicznego wpływającego na część transakcji w Europie Środkowej. Inżynierowie pracują nad przywróceniem pełnej funkcjonalności, jednak na ten moment nie podano dokładnej godziny usunięcia usterki. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa uspokajają, że nic nie wskazuje na atak hakerski, a przyczyną jest najprawdopodobniej błąd w aktualizacji oprogramowania serwerów autoryzacyjnych.
Mimo tych zapewnień, Polacy ruszyli do nielicznych działających bankomatów, aby wypłacić gotówkę. Tworzą się kolejki, a niektóre maszyny szybko zostają opróżnione z banknotów. To przypomina nam, jak kruchy jest system oparty wyłącznie na cyfrowym pieniądzu w 2026 roku. Stabilność infrastruktury płatniczej to fundament gospodarki, który dzisiaj został mocno nadwyrężony.
Co robić gdy Twoja karta została odrzucona
W obliczu trwającej awarii warto znać swoje prawa oraz alternatywne metody płatności:
Sprawdź czy Twój telefon obsługuje system BLIK, który w wielu przypadkach działa niezależnie od systemów kartowych Visy i pozwala na zapłacenie za zakupy kodem.
Jeśli płatność została odrzucona, ale otrzymałeś powiadomienie z aplikacji bankowej o pobraniu środków, nie wpadaj w panikę. Kwota powinna wrócić na Twoje konto automatycznie w ciągu 24 do 48 godzin po usunięciu błędu.
Zachowaj wydruk z terminala o odmowie transakcji. Będzie on kluczowym dowodem w przypadku ewentualnej reklamacji, jeśli środki nie zostaną zwrócone na czas.
Jeśli musisz pilnie wypłacić gotówkę, sprawdź czy Twój bank oferuje wypłatę kodem BLIK w bankomacie, co pozwala pominąć użycie fizycznej karty.
W 2026 roku większość banków pozwala na szybkie złożenie reklamacji przez czat w aplikacji mobilnej, co jest najszybszą drogą do odzyskania zablokowanych pieniędzy.
