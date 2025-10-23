Wielka awaria sieci komórkowej w Polsce. Tysiące użytkowników bez zasięgu!
Tysiące klientów sieci Plus zostało dziś rano bez możliwości wykonywania połączeń. Ogólnopolska awaria sparaliżowała komunikację, a w sieci pojawiło się ponad 7 tysięcy zgłoszeń od sfrustrowanych użytkowników. Operator potwierdził problemy techniczne i po południu ogłosił, że wszystkie usługi działają już prawidłowo.
Czwartkowy poranek dla wielu klientów sieci Plus zaczął się od frustracji i nerwów. Telefony miały zasięg, ale nie dało się z nich dzwonić. Linie były martwe, a próba połączenia kończyła się ciszą lub błędem. W serwisie Downdetector liczba zgłoszeń problemów błyskawicznie przekroczyła 7 tysięcy.
Ogólnopolska awaria sieci Plus
Pierwsze sygnały o kłopotach pojawiły się około godziny 6:00 rano. Zgłoszenia napływały z całej Polski – od Warszawy, przez Łódź, Wrocław, Poznań, aż po Gdańsk. Najczęściej użytkownicy skarżyli się na brak możliwości wykonywania i odbierania połączeń głosowych. Internet mobilny w większości przypadków działał normalnie.
Jak ustalili użytkownicy, problem dotyczył technologii VoLTE, czyli połączeń głosowych realizowanych przez sieć LTE. Po zmianie ustawień telefonu na starszy tryb 3G połączenia ponownie działały. W sieci szybko zaczęły krążyć poradniki, jak ręcznie wymusić starszy typ sieci, by odzyskać kontakt z bliskimi.
Tysiące zgłoszeń i reakcja operatora
Według danych serwisu Downdetector, do godziny 11:00 liczba zgłoszeń przekroczyła 7 tysięcy. W szczytowym momencie mapy awarii pokryły się czerwonymi punktami w całym kraju.
Sieć Plus potwierdziła problemy w oficjalnym komunikacie.
„Potwierdzamy, że obecnie występują tymczasowe trudności z dostępem do niektórych usług sieci Plus. Nasz zespół techniczny intensywnie pracuje nad jak najszybszym przywróceniem pełnej funkcjonalności. Przepraszamy za wszelkie niedogodności” — przekazał dział PR operatora w rozmowie z Gazeta.pl.
Awaria usunięta po południu
Około godziny 12:30 operator poinformował, że problem został rozwiązany.
„Wszystkie funkcje sieci powinny już działać prawidłowo” — przekazano w komunikacie.
Awaria pokazała jednak, jak bardzo zależni jesteśmy od stabilnego dostępu do sieci komórkowej. Choć usterka została usunięta w ciągu kilku godzin, dla tysięcy użytkowników był to poranek bez możliwości kontaktu z rodziną czy miejscem pracy.
Nie pierwsza taka awaria
To nie pierwszy przypadek w ostatnich miesiącach, gdy użytkownicy sieci komórkowych w Polsce zmagali się z podobnymi problemami. Wcześniej podobne usterki dotykały także Orange i Play. W dobie rosnącego ruchu internetowego oraz modernizacji infrastruktury operatorzy muszą mierzyć się z coraz bardziej skomplikowanymi systemami łączności.
Dla klientów sieci Plus czwartkowy incydent zakończył się szczęśliwie — po południu telefony znów działały, ale wielu użytkowników zapowiada, że po tym doświadczeniu rozważy zmianę operatora.
