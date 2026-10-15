Wielka niespodzianka w Biedronce! Ruszyła ogromna promocja. Klienci dostają aż 50 procent rabatu na zakupy
Biedronka przygotowała prawdziwą niespodziankę dla klientów. Od czwartku, 15 października, w sklepach sieci obowiązuje promocja obejmująca szeroki wybór produktów przemysłowych, tekstyliów i zabawek. Rabat wynosi aż 50 procent, a produkty można dowolnie łączyć. Jest jednak ważny warunek – trzeba kupić odpowiednią liczbę artykułów i skorzystać z karty lub aplikacji Moja Biedronka. Na zakupy są tylko trzy dni.
Nowa akcja Biedronki może zainteresować nie tylko osoby poszukujące tańszych produktów do domu, ale również rodziców planujących zakup zabawek czy klientów przygotowujących się do jesiennych wydatków. Sieć zdecydowała się objąć promocją kilka dużych kategorii asortymentu, co daje możliwość skompletowania zakupów z różnych działów sklepu.
Biedronka zaskakuje klientów. Połowa ceny znika przy kasie
Od 15 do 17 października 2026 roku Biedronka oferuje 50 procent rabatu na każdy z co najmniej trzech produktów promocyjnych z kategorii artykułów przemysłowych, tekstyliów i zabawek.
Oznacza to, że klienci nie muszą wybierać trzech identycznych artykułów. Promocja pozwala na dowolne łączenie produktów objętych akcją.
Można więc kupić na przykład zabawkę, artykuł kuchenny i produkt tekstylny, o ile wszystkie uczestniczą w promocji. Rabat zostanie naliczony zgodnie z jej warunkami.
To istotna różnica w porównaniu z akcjami, w których obniżka dotyczy wyłącznie najtańszego produktu lub obowiązuje przy zakupie określonej marki.
Nawet kilkadziesiąt złotych oszczędności na jednych zakupach
Wysokość rabatu może przełożyć się na zauważalnie niższy rachunek.
Przykładowo, jeżeli klient wybierze trzy produkty promocyjne kosztujące odpowiednio 40 zł, 30 zł i 20 zł, ich łączna wartość przed obniżką wyniesie 90 zł.
Po naliczeniu rabatu 50 procent na każdy z nich rachunek spadnie do 45 zł.
Oszczędność wyniesie więc 45 zł.
Przy zakupie produktów o większej wartości kwota rabatu może być jeszcze wyższa. Trzeba jednak pamiętać o warunkach akcji oraz wyłączeniach dotyczących wybranych marek i artykułów.
Jest ważne ograniczenie. Nie wszystkie produkty kupisz za pół ceny
Choć oferta obejmuje szeroki asortyment, Biedronka wskazała również listę wyłączeń.
Z promocji wyłączono między innymi produkty marek LEGO, Stanley, Pusheen, Magda Gessler, GT MAX, Carla Bonetti, Gatta i Dafi.
Obniżka nie obejmuje także wybranych urządzeń, artykułów higienicznych i produktów sezonowych, w tym między innymi ekspresów Delta, szczoteczek Oral-B, maszynek Philips, papieru ksero oraz książek.
Na liście wyłączeń znajdują się również inne produkty wyszczególnione w materiałach promocyjnych sieci.
Dlatego przed zakupem warto sprawdzić oznaczenia przy półkach i upewnić się, że wybrany towar jest objęty rabatem.
Uwaga na limit. Biedronka wprowadziła dzienne ograniczenie
Aby skorzystać z obniżki, należy kupić minimum trzy produkty promocyjne i użyć karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Sieć określiła również dzienny limit zakupowy, który wynosi dziewięć najtańszych produktów objętych rabatem na kartę Moja Biedronka.
W praktyce oznacza to, że przy zakupie trzech artykułów uczestniczących w akcji każdy z nich zostanie przeceniony o połowę.
Przy większych zakupach należy jednak zwrócić uwagę na limit, ponieważ nie wszystkie dodatkowe produkty muszą zostać objęte taką samą obniżką.
Można przygotować się na większe wydatki
Promocje obejmujące zabawki, tekstylia i artykuły do domu mogą być interesujące szczególnie jesienią, gdy część rodzin zaczyna planować zakupy przed końcem roku.
Niektóre produkty kupowane są z myślą o codziennym użytkowaniu, inne mogą zostać przeznaczone na późniejsze prezenty.
Możliwość łączenia różnych kategorii sprawia, że klienci nie muszą ograniczać się do jednego rodzaju asortymentu.
Warto jednak kupować przede wszystkim rzeczy rzeczywiście potrzebne. Sam wysoki rabat nie oznacza oszczędności, jeśli produkt pozostanie niewykorzystany.
Promocja potrwa tylko do soboty
Akcja rozpoczęła się w czwartek 15 października i potrwa do soboty 17 października 2026 roku.
Klienci mają więc trzy dni, aby skorzystać z rabatu wynoszącego 50 procent na wybrane artykuły przemysłowe, tekstylia i zabawki.
Najważniejsze warunki to zakup minimum trzech produktów objętych ofertą, użycie karty lub aplikacji Moja Biedronka oraz przestrzeganie dziennego limitu. Przed zapłatą warto sprawdzić również listę wyłączeń, ponieważ część popularnych marek nie uczestniczy w promocji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.