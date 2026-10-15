Dramat demograficzny w Polsce przybiera na sile! Ubyło 159 tysięcy Polaków, a tempo zapaści bije rekordy
Główny Urząd Statystyczny przedstawił najnowsze, alarmujące dane o populacji kraju. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy liczba mieszkańców Polski skurczyła się aż o 159 tysięcy osób, a dynamika spadku drastycznie przyspieszyła w pierwszej połowie roku. Codziennie ubywa z mapy ponad 500 osób, co wywoła wstrząs na rynku pracy, w oświacie oraz w branży nieruchomości.
Pół tysiąca osób mniej każdego dnia. Skala regresu naturalnego zaskoczyła analityków
Z najnowszego raportu GUS wynika, że na koniec czerwca populacja Polski stopniała do 37 milionów 243 tysięcy osób. To wynik o 159 tysięcy niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Prawdziwym powodem do niepokoju jest jednak tempo zapaści w samym pierwszym półroczu – ubytek naturalny (różnica między zgonami a urodzeniami żywymi) wyniósł aż -95,2 tysiąca osób, podczas gdy w całym drugim półroczu poprzedniego roku ubytek zamknął się w niespełna 60 tysiącach. W ujęciu dziennym oznacza to, że od stycznia do czerwca z polskiego społeczeństwa każdego dnia ubywało średnio 529 osób.
Statystyki pokazują, że na każde 10 tysięcy obywateli ubyło 51 mieszkańców. Wskaźniki różnią się jednak regionalnie – największą katastrofę notują województwa świętokrzyskie (-7,7 promila), łódzkie (-7,6 promila) oraz opolskie i zachodniopomorskie (-7 promili). Relatywnie najłagodniejszy regres odnotowano w Małopolsce (-2,3 promila) oraz na Pomorzu i Mazowszu (-3,6 promila). W pierwszych sześciu miesiącach na świat przyszło zaledwie około 115 tysięcy dzieci (spadek o niemal tysiąc), podczas gdy liczba zgonów wzrosła do 210 tysięcy. Dodatnie saldo migracji zagranicznych (+5,6 tysiąca) okazało się kroplą w morzu potrzeb.
Załamanie struktury wieku i paradoks rynku mieszkaniowego
Skutki ujemnego przyrostu uderzają bezpośrednio w fundamenty gospodarki. Liczba dzieci i młodzieży do 17. roku życia skurczyła się o ponad 94 tysiące i wynosi już niespełna 6,5 miliona, co oznacza, że najmłodsi stanowią zaledwie 17,4 procent populacji. Grupa w wieku produkcyjnym zmniejszyła się do 21,7 miliona (58 procent społeczeństwa), co oznacza, że kurcząca się baza pracujących musi utrzymać pozostałe 42 procent niepracujących obywateli.
Zjawisko to tworzy potężny dysonans na rynku nieruchomości. W zaledwie pół roku ubyło ponad 95 tysięcy potencjalnych mieszkańców, podczas gdy do sierpnia deweloperzy i inwestorzy indywidualni oddali do użytku 132 tysiące lokali, a w budowie pozostaje kolejne 860 tysięcy mieszkań. Nadpodaż lokali w zestawieniu z wymieraniem populacji rodzi pytania o stabilność cen metra kwadratowego w najbliższych latach.
Demograficzne wyzwania stolicy. Sytuacja na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu
Mimo że Mazowsze na tle reszty kraju wypada stabilniej dzięki napływowi migracyjnemu, stołeczny rynek również odczuwa konsekwencje niekorzystnych trendów. Starzenie się społeczeństwa i drastyczny spadek urodzeń stawiają pod znakiem zapytania długoterminowe plany inwestycyjne w dzielnicach Warszawy.
Podczas gdy na Woli oraz Mokotowie trwa nieprzerwany boom deweloperski, a nowe osiedla powstają w zawrotnym tempie, demografia nieubłaganie weryfikuje zapotrzebowanie na infrastrukturę żłobkową i szkolną. Z kolei w centralnym Śródmieściu postępuje gwałtowne starzenie się mieszkańców i wyludnianie tradycyjnych kwartałów kamienic. Mieszkańcy i urbaniści na Mokotowie, Woli i w Śródmieściu coraz głośniej dyskutują o konieczności przeprojektowania miejskich usług pod kątem rosnącej rzeszy seniorów przy jednoczesnym kurczeniu się roczników szkolnych.
Najważniejsze liczby z raportu demograficznego GUS
Zobacz zestawienie kluczowych wskaźników dotyczących sytuacji ludnościowej Polski:
- Spadek o 159 tysięcy osób w rok – całkowita populacja Polski stopniała do 37,24 mln obywateli.
- 95,2 tys. ubytku naturalnego w pół roku – drastyczne przyspieszenie depopulacji w porównaniu z 2025 r.
- Zaledwie 115 tysięcy urodzeń przy 210 tysiącach zgonów – pogłębiająca się przepaść między narodzinami a umieralnością.
- Dzieci to już tylko 17,4% społeczeństwa – ubytek 94 tysięcy osób w wieku przedprodukcyjnym w pół roku.
- Presja na Śródmieściu, Woli i Mokotowie – starzenie się mieszkańców stolicy przy rosnącej podaży mieszkań.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.