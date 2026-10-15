Niepokojące zdarzenie na warszawskiej Pradze. 14-latek próbował uciec po kolizji. Policjanci odkryli znacznie więcej
Niebezpieczna sytuacja na ulicy Stalowej w Warszawie. Zaledwie 14-letni chłopak, kierując skuterem, zderzył się z samochodem osobowym podczas wyprzedzania. Po kolizji próbował oddalić się z miejsca zdarzenia, jednak kierowca auta mu to uniemożliwił. Kiedy na miejscu pojawili się policjanci, okazało się, że nastolatek nie powinien w ogóle prowadzić jednośladu. To jednak nie wszystko. Kolejne ustalenia funkcjonariuszy były jeszcze bardziej niepokojące.
O zdarzeniu poinformowała w czwartek, 15 października, Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI. Interwencja zakończyła się zatrzymaniem nieletniego, zabezpieczeniem skutera i skierowaniem sprawy do dalszego postępowania.
Kolizja na Pradze-Północ. Za kierownicą skutera siedział 14-latek
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na ulicy Stalowej w Warszawie. Według informacji przekazanych przez policję nastolatek poruszał się skuterem i podczas wykonywania manewru wyprzedzania doprowadził do zderzenia z osobową skodą.
Po kolizji chłopak zamierzał opuścić miejsce zdarzenia. Nie zdołał jednak tego zrobić, ponieważ kierujący samochodem uniemożliwił mu oddalenie się.
Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli ustalanie okoliczności kolizji.
Szybko okazało się, że sprawa jest poważniejsza niż zwykłe zdarzenie drogowe.
Nie miał uprawnień. Tablice rejestracyjne też wzbudziły podejrzenia
Policjanci ustalili, że 14-latek prowadził skuter bez wymaganych uprawnień.
To jednak nie był jedyny problem. Podczas sprawdzania pojazdu funkcjonariusze odkryli, że zamontowane na nim tablice rejestracyjne były przypisane do innego motocykla.
Skuter został zabezpieczony, a policjanci przystąpili do dalszych czynności wyjaśniających.
Na miejscu pracowali również funkcjonariusze stołecznego Wydziału Ruchu Drogowego, którzy przeprowadzili oględziny pojazdów uczestniczących w zdarzeniu.
Kierowca skody został przebadany alkomatem. Badanie wykazało, że był trzeźwy.
Policjanci sprawdzili 14-latka w systemie. Okazało się, że poszukuje go sąd
Najpoważniejsze ustalenie pojawiło się podczas weryfikowania danych nastolatka.
Funkcjonariusze odkryli, że chłopak był już poszukiwany przez sąd. Wydano wcześniej decyzję nakazującą jego zatrzymanie i umieszczenie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.
Oznaczało to, że policyjna interwencja związana z kolizją doprowadziła również do ujawnienia osoby objętej wcześniejszą decyzją sądu.
Policja nie podała w komunikacie szczegółów dotyczących powodów wydania tego orzeczenia.
Nastolatek został przewieziony do szpitala
W wyniku kolizji 14-latek doznał urazu. Funkcjonariusze zdecydowali o przewiezieniu go do szpitala, gdzie przeszedł niezbędne badania.
Po konsultacji lekarskiej chłopak został umieszczony w Policyjnej Izbie Dziecka.
Dalsze czynności w sprawie przejęli policjanci z Wydziału do spraw Nieletnich i Patologii północnopraskiej komendy.
Zebrana dokumentacja zostanie przekazana do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, który zdecyduje o dalszych krokach wobec nastolatka.
Czy 14-latek może legalnie prowadzić skuter?
Polskie przepisy dopuszczają prowadzenie określonych motorowerów przez osoby, które ukończyły 14 lat. Warunkiem jest jednak posiadanie odpowiednich uprawnień, na przykład prawa jazdy kategorii AM.
Samo ukończenie 14. roku życia nie daje prawa do poruszania się takim pojazdem po drogach publicznych.
Dodatkowo należy pamiętać, że nie każdy skuter jest motorowerem. W zależności od jego parametrów technicznych mogą być wymagane inne kategorie prawa jazdy.
W opisywanym przypadku policja jednoznacznie ustaliła, że nastolatek nie posiadał uprawnień niezbędnych do prowadzenia zabezpieczonego pojazdu.
Sprawa trafi do sądu rodzinnego
Zdarzenie na ulicy Stalowej pokazuje, jak poważne konsekwencje może mieć jazda jednośladem bez odpowiednich uprawnień.
W tym przypadku policyjna kontrola ujawniła jednocześnie kilka niepokojących okoliczności: brak prawa do kierowania skuterem, nieprawidłowe tablice rejestracyjne oraz wcześniejsze poszukiwania nastolatka na podstawie decyzji sądu.
O dalszym losie 14-latka zdecyduje Sąd Rodzinny i Nieletnich. Skuter został zabezpieczony, a chłopak po badaniach lekarskich trafił do Policyjnej Izby Dziecka.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.