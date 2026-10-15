Rolnicy szykują paraliż Warszawy? Czy wielki gniew wsi uderzy w gmachy rządowe
Dramatyczna spirala kosztów produkcji, zrujnowane przez suszę i przymrozki plony oraz dołujące ceny w punktach skupu doprowadziły polską wieś na skraj wytrzymałości. Rolnicza „Solidarność” wraz z izbami rolniczymi zapowiada bezprecedensową falę demonstracji. Tym razem gospodarze rezygnują z blokowania lokalnych szos i kierują cały ciężar protestu wprost pod stołeczne ministerstwa, ostrzegając przed zastosowaniem metod znanych z ulic Francji.
Francuskie metody przed gmachami władzy. „To beczka prochu”
Przedstawiciele organizacji rolniczych alarmują, że nastroje wśród producentów żywności osiągnęły punkt krytyczny. Rzecznik Solidarności Rolników Indywidualnych Adrian Wawrzyniak wprost określa obecną sytuację mianem „beczki prochu”, do której wybuchu wystarczy drobna iskra. Zamiast uciążliwego paraliżowania tras tranzytowych na prowincji i utrudniania życia rodzinom podróżującym po kraju, rolnicy zamierzają skierować presję bezpośrednio na polityków odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji.
Związkowcy zapowiadają punktowe, zmasowane manifestacje przed kluczowymi urzędami i instytucjami państwowymi w stolicy. Jak podkreślają działacze, bezskuteczne wizyty w biurach poselskich dobiegły końca. Jeśli rządzący nie przedstawią natychmiastowego planu ratunkowego, akcja protestacyjna może przybrać bezpardonowe formy – ze zrzucaniem obornika i wylewaniem gnojówki na warszawskie ulice włącznie. Rolnicy domagają się m.in. wprowadzenia tańszego paliwa rolniczego ze zredukowanymi podatkami bezpośrednio przy dystrybutorze oraz natychmiastowej ochrony przed windykacją komorniczą.
Koszty zjadają zyski, a ceny skupu nurkują. Dramat w gospodarstwach
Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych stała się katastrofalna na skutek nałożenia się niekorzystnych zjawisk rynkowych i klęsk pogodowych. Wiosenne przymrozki oraz letnia susza drastycznie zredukowały tegoroczne zbiory – produkcja zbóż spadła o 5 procent, warzyw gruntowych o kilka procent, a zbiory malin osiągnęły najniższy pułap od niemal dwóch dekad (spadek o 24 proc.). Z kolei wydatki na olej napędowy, prąd i nawozy urosły do astronomicznych rozmiarów; w szczycie prac polowych większe gospodarstwa wydają na samo paliwo nawet 24 tysiące złotych tygodniowo.
Równocześnie ceny skupu większości płodów rolnych drastycznie spadły, co tworzy niszczycielskie nożyce cenowe. Ceny deserowych jabłek zanotowały spadek o kilkadziesiąt procent, skup żywca wieprzowego i drobiu znajduje się pod silną presją, a stawki za mleko obniżyły się rok do roku o ponad 20 procent. Wielu gospodarzy zostało zmuszonych do wyprzedaży zebranego ziarna za bezcen tuż po żniwach, wyłącznie po to, by spłacić raty kredytów i ratować płynność. Rządowe dopłaty (wynoszące średnio zaledwie ok. 80 zł do hektara) rolnicy uznają za symboliczne i całkowicie nieprzystające do skali zadłużenia.
Groźba paraliżu komunikacyjnego. Obawy na Śródmieściu, Woli i Mokotowie
Zapowiedź przeniesienia demonstracji i ciężkiego sprzętu rolniczego do centrum stolicy budzi ogromne zaniepokojenie wśród warszawskich służb miejskich i mieszkańców. Głównym celem gospodarzy będą urzędy centralne i ministerstwa zlokalizowane na terenie Śródmieścia, gdzie manifestacje mogą całkowicie zablokować ruch w rejonie Alej Ujazdowskich czy ulicy Wspólnej.
Nie mniejsze utrudnienia czekają jednak dzielnice stanowiące główne bramy wjazdowe do miasta. Kolumny ciągników zmierzające do centrum z pewnością sparaliżują kluczowe ciągi komunikacyjne przecinające Wolę oraz Mokotów. Mieszkańcy i kierowcy na Mokotowie, Woli i w Śródmieściu muszą liczyć się z gigantycznymi korkami, zmianami w kursowaniu komunikacji miejskiej oraz rygorystycznymi blokadami policyjnymi na głównych trasach wlotowych.
Jak krok po kroku wygląda kryzys i postulaty protestujących rolników
Zobacz zestaw najważniejszych faktów i żądań środowisk rolniczych:
- Przeniesienie protestów do Warszawy – bezpośrednia presja na ministerstwa i Kancelarię Premiera zamiast blokad lokalnych dróg.
- Ostrzeżenie przed radykalnymi krokami – groźba użycia gnojówki i obornika na ulicach na wzór protestów we Francji.
- Dramatyczny wzrost kosztów produkcji – rachunki za paliwo sięgające 24 tys. zł na tydzień przy cenie ON rzędu 8 zł/l.
- Załamanie cen na skupach – głębokie spadki stawek za mleko, drób, jabłka i warzywa gruntowe przy mniejszych plonach.
- Utrudnienia w Śródmieściu, Woli i na Mokotowie – warszawskie arterie i dzielnice centralne zagrożone blokadami traktorów.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.