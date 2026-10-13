Wielka obława stołecznej policji! Akcja „Bezpieczna Warszawa” setki wylegitymowanych i zatrzymania poszukiwanych

13 października 2026 07:59 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Kronika policyjna, Warszawa | Brak komentarzy

Setki wylegitymowanych przechodniów, dziesiątki skontrolowanych pojazdów i sześć osób poszukiwanych przekazanych wymiarowi sprawiedliwości. Funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji przeprowadzili zakrojoną na szeroką skalę akcję „Bezpieczna Warszawa”. Sprawdź, kogo zatrzymano i jakie nieprawidłowości ujawniono podczas wzmożonych kontroli!

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Policjant kontroluję starszego mężczyznę
Policjant kontroluję starszego mężczyznę. Grafika poglądowa (generowana automatycznie przy użyciu Gemini)

Zmasowane patrole w newralgicznych punktach stolicy. Bilans operacji KSP

W skoordynowanych działaniach prewencyjnych wzięli udział funkcjonariusze Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP, stołecznego Oddziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego. Mundurowi skupili się na miejscach o największym natężeniu ruchu: galeriach handlowych, węzłach komunikacyjnych, dworcach kolejowych oraz popularnych targowiskach. Celem akcji było zapobieganie przestępstwom przeciwko mieniu oraz życiu i zdrowiu mieszkańców.

Efekty prewencyjnego uderzenia robią wrażenie. W trakcie operacji policjanci przeprowadzili 80 interwencji, wylegitymowali 315 osób i sprawdzili 53 samochody. Co najważniejsze, podczas rutynowych sprawdzeń w policyjnych bazach danych funkcjonariusze namierzyli i natychmiast zatrzymali 6 osób poszukiwanych przez organy ścigania.

Czystki na drogach i nalot na przewozy z aplikacji. Posypały się mandaty

Równolegle intensywne działania prowadziła stołeczna drogówka. Funkcjonariusze przebadali pod kątem trzeźwości 27 kierowców oraz nałożyli 7 mandatów karnych na łączną kwotę 1100 złotych za rażące naruszenia przepisów drogowych.

Szczególnym nadzorem objęto kierowców realizujących zarobkowy przewóz osób za pośrednictwem popularnych aplikacji mobilnych. Skrupulatna weryfikacja stanu technicznego pojazdów i legalności świadczonych usług doprowadziła do zatrzymania aż 8 dowodów rejestracyjnych, eliminując niesprawne auta z miejskiego ruchu.

Złodzieje luksusowych kosmetyków i narkotyki. Bezpieczeństwo na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu

Policyjni wywiadowcy uderzyli także w przestępczość pospolitą. W ręce mundurowych wpadło dwóch obywateli Ukrainy, którzy systematycznie okradali sieciowe drogerie – jeden z nich usłyszał zarzuty kradzieży asortymentu wartego ponad 10 tysięcy złotych, natomiast u drugiego zabezpieczono towar o wartości przekraczającej 1600 złotych. W trakcie patrolowania ulic zatrzymano również dwóch mężczyzn posiadających przy sobie środki odurzające.

Wzmożoną obecność patroli prewencji i drogówki odczuli zwłaszcza mieszkańcy centralnych rejonów miasta. W okolicach centrów handlowych i ciągów pieszych na Śródmieściu, Woli oraz Mokotowie widoczna obecność policji znacząco ostudziła zapędy kieszonkowców i agresywnych grup. Funkcjonariusze zapowiadają, że podobne działania na Mokotowie, Woli i w Śródmieściu będą realizowane cyklicznie.

Najważniejsze liczby i efekty policyjnej akcji „Bezpieczna Warszawa”

Zobacz podsumowanie działań przeprowadzonych przez stołecznych funkcjonariuszy:

  • 315 osób wylegitymowanych i 80 interwencji – bilans działań prewencyjnych w newralgicznych punktach miasta.
  • 6 osób poszukiwanych za kratkami – skuteczne namierzenie ukrywających się przestępców.
  • 8 dowodów rejestracyjnych zatrzymanych – uderzenie w nieprawidłowości w przewozach osób na aplikację.
  • Skradziony towar za ponad 11 tys. zł odzyskany – rozbicie procederu kradzieży w znanych drogeriach.
  • Spokój na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu – mundurowi zapowiadają kontynuację prewencyjnych uderzeń.

 

Źródło: ksp.policja

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