Wielka obława stołecznej policji! Akcja „Bezpieczna Warszawa” setki wylegitymowanych i zatrzymania poszukiwanych
Setki wylegitymowanych przechodniów, dziesiątki skontrolowanych pojazdów i sześć osób poszukiwanych przekazanych wymiarowi sprawiedliwości. Funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji przeprowadzili zakrojoną na szeroką skalę akcję „Bezpieczna Warszawa”. Sprawdź, kogo zatrzymano i jakie nieprawidłowości ujawniono podczas wzmożonych kontroli!
Zmasowane patrole w newralgicznych punktach stolicy. Bilans operacji KSP
W skoordynowanych działaniach prewencyjnych wzięli udział funkcjonariusze Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP, stołecznego Oddziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego. Mundurowi skupili się na miejscach o największym natężeniu ruchu: galeriach handlowych, węzłach komunikacyjnych, dworcach kolejowych oraz popularnych targowiskach. Celem akcji było zapobieganie przestępstwom przeciwko mieniu oraz życiu i zdrowiu mieszkańców.
Efekty prewencyjnego uderzenia robią wrażenie. W trakcie operacji policjanci przeprowadzili 80 interwencji, wylegitymowali 315 osób i sprawdzili 53 samochody. Co najważniejsze, podczas rutynowych sprawdzeń w policyjnych bazach danych funkcjonariusze namierzyli i natychmiast zatrzymali 6 osób poszukiwanych przez organy ścigania.
Czystki na drogach i nalot na przewozy z aplikacji. Posypały się mandaty
Równolegle intensywne działania prowadziła stołeczna drogówka. Funkcjonariusze przebadali pod kątem trzeźwości 27 kierowców oraz nałożyli 7 mandatów karnych na łączną kwotę 1100 złotych za rażące naruszenia przepisów drogowych.
Szczególnym nadzorem objęto kierowców realizujących zarobkowy przewóz osób za pośrednictwem popularnych aplikacji mobilnych. Skrupulatna weryfikacja stanu technicznego pojazdów i legalności świadczonych usług doprowadziła do zatrzymania aż 8 dowodów rejestracyjnych, eliminując niesprawne auta z miejskiego ruchu.
Złodzieje luksusowych kosmetyków i narkotyki. Bezpieczeństwo na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu
Policyjni wywiadowcy uderzyli także w przestępczość pospolitą. W ręce mundurowych wpadło dwóch obywateli Ukrainy, którzy systematycznie okradali sieciowe drogerie – jeden z nich usłyszał zarzuty kradzieży asortymentu wartego ponad 10 tysięcy złotych, natomiast u drugiego zabezpieczono towar o wartości przekraczającej 1600 złotych. W trakcie patrolowania ulic zatrzymano również dwóch mężczyzn posiadających przy sobie środki odurzające.
Wzmożoną obecność patroli prewencji i drogówki odczuli zwłaszcza mieszkańcy centralnych rejonów miasta. W okolicach centrów handlowych i ciągów pieszych na Śródmieściu, Woli oraz Mokotowie widoczna obecność policji znacząco ostudziła zapędy kieszonkowców i agresywnych grup. Funkcjonariusze zapowiadają, że podobne działania na Mokotowie, Woli i w Śródmieściu będą realizowane cyklicznie.
Najważniejsze liczby i efekty policyjnej akcji „Bezpieczna Warszawa”
Zobacz podsumowanie działań przeprowadzonych przez stołecznych funkcjonariuszy:
- 315 osób wylegitymowanych i 80 interwencji – bilans działań prewencyjnych w newralgicznych punktach miasta.
- 6 osób poszukiwanych za kratkami – skuteczne namierzenie ukrywających się przestępców.
- 8 dowodów rejestracyjnych zatrzymanych – uderzenie w nieprawidłowości w przewozach osób na aplikację.
- Skradziony towar za ponad 11 tys. zł odzyskany – rozbicie procederu kradzieży w znanych drogeriach.
- Spokój na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu – mundurowi zapowiadają kontynuację prewencyjnych uderzeń.
Źródło: ksp.policja
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.