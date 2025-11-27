Wielka podwyżka emerytur. Sprawdź, czy skorzystasz. ZUS ujawnia wyliczenia

27 listopada 2025 14:27 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Wielu przyszłych emerytów zakłada, że wysokość świadczenia z ZUS jest z góry przesądzona i niewiele da się zrobić. Tymczasem eksperci przypominają o mechanizmie, który może diametralnie zmienić sytuację finansową seniorów. Decyzja podjęta już na etapie przechodzenia na emeryturę może sprawić, że comiesięczny przelew będzie nawet o połowę wyższy. Nie jest to trik ani promocja, a wyłącznie matematyka działająca na korzyść tych, którzy podejmą spokojniejszą i bardziej świadomą decyzję.

Fot. Warszawa w Pigułce

Co się zmienia

Wiek emerytalny nie jest obowiązkiem, ale możliwością. ZUS i ekonomiści podkreślają, że traktowanie go jak nieprzekraczalnej granicy często kosztuje seniorów tysiące złotych. Odłożenie przejścia na emeryturę o rok, dwa lub kilka lat uruchamia mechanizm, który działa podobnie jak procent składany.

Fakty

  1. Każdy dodatkowy rok pracy to zauważalny wzrost świadczenia
    Z wyliczeń ZUS i analiz z „Przeglądu Emerytalnego” wynika, że:

    • dodatkowy rok aktywności zawodowej zwiększa emeryturę o około 9 procent,

    • dwa lata dają wzrost rzędu 19 procent,

    • trzy lata to już około 30 procent więcej,

    • osoby, które przejdą na emeryturę pięć lat później, mogą otrzymywać świadczenie wyższe nawet o ponad 50 procent.

  2. Dlaczego różnice są tak duże
    Korzystają na tym dwa mechanizmy:

    • senior dłużej opłaca składki, więc jego kapitał emerytalny rośnie i jest waloryzowany,

    • zgromadzone środki dzieli się przez mniejszą liczbę miesięcy statystycznego dalszego życia, co automatycznie podnosi kwotę wypłaty.

  3. Realny przykład
    Emeryt, który według standardowych wyliczeń miałby otrzymywać 3000 zł miesięcznie, dzięki późniejszej decyzji może liczyć na ponad 4500 zł.

  4. Kto skorzysta najwięcej
    Szczególnie kobiety, które częściej mają niższy kapitał emerytalny i przechodzą na świadczenie wcześniej. Kilka dodatkowych lat pracy może diametralnie poprawić ich sytuację.

  5. Korzyści dla obecnych emerytów
    Nawet osoby, które już pobierają świadczenie, mogą je zwiększyć. Wystarczy, że legalnie dorabiają i opłacają składki. ZUS pozwala raz w roku przeliczyć świadczenie i trwale podnieść jego wysokość.

Co to oznacza dla Ciebie

  • Rok lub dwa dłuższej aktywności zawodowej może przynieść zysk, którego nie zapewni żaden jednorazowy dodatek.

  • Jeśli jesteś blisko wieku emerytalnego, przeanalizowanie swojej sytuacji może przełożyć się na realny wzrost domowego budżetu.

  • Warto pamiętać, że decyzja o emeryturze nie musi zapadać w dniu 60 czy 65 urodzin. Każdy miesiąc zwłoki działa na Twoją korzyść.

  • Pracujący emeryci mogą co roku podnieść swoje świadczenie bez żadnych kosztów i skomplikowanych procedur.

ZUS przypomina o mechanizmie, który może zwiększyć emeryturę nawet o połowę. Wydłużenie okresu aktywności zawodowej, nawet o kilka lat, daje efekt porównywalny z długoterminową inwestycją. W świecie rosnących kosztów życia to jedno z najskuteczniejszych narzędzi poprawy sytuacji seniorów.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl