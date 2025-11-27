Wielka podwyżka emerytur. Sprawdź, czy skorzystasz. ZUS ujawnia wyliczenia
Wielu przyszłych emerytów zakłada, że wysokość świadczenia z ZUS jest z góry przesądzona i niewiele da się zrobić. Tymczasem eksperci przypominają o mechanizmie, który może diametralnie zmienić sytuację finansową seniorów. Decyzja podjęta już na etapie przechodzenia na emeryturę może sprawić, że comiesięczny przelew będzie nawet o połowę wyższy. Nie jest to trik ani promocja, a wyłącznie matematyka działająca na korzyść tych, którzy podejmą spokojniejszą i bardziej świadomą decyzję.
Co się zmienia
Wiek emerytalny nie jest obowiązkiem, ale możliwością. ZUS i ekonomiści podkreślają, że traktowanie go jak nieprzekraczalnej granicy często kosztuje seniorów tysiące złotych. Odłożenie przejścia na emeryturę o rok, dwa lub kilka lat uruchamia mechanizm, który działa podobnie jak procent składany.
Fakty
-
Każdy dodatkowy rok pracy to zauważalny wzrost świadczenia
Z wyliczeń ZUS i analiz z „Przeglądu Emerytalnego” wynika, że:
-
dodatkowy rok aktywności zawodowej zwiększa emeryturę o około 9 procent,
-
dwa lata dają wzrost rzędu 19 procent,
-
trzy lata to już około 30 procent więcej,
-
osoby, które przejdą na emeryturę pięć lat później, mogą otrzymywać świadczenie wyższe nawet o ponad 50 procent.
-
-
Dlaczego różnice są tak duże
Korzystają na tym dwa mechanizmy:
-
senior dłużej opłaca składki, więc jego kapitał emerytalny rośnie i jest waloryzowany,
-
zgromadzone środki dzieli się przez mniejszą liczbę miesięcy statystycznego dalszego życia, co automatycznie podnosi kwotę wypłaty.
-
-
Realny przykład
Emeryt, który według standardowych wyliczeń miałby otrzymywać 3000 zł miesięcznie, dzięki późniejszej decyzji może liczyć na ponad 4500 zł.
-
Kto skorzysta najwięcej
Szczególnie kobiety, które częściej mają niższy kapitał emerytalny i przechodzą na świadczenie wcześniej. Kilka dodatkowych lat pracy może diametralnie poprawić ich sytuację.
-
Korzyści dla obecnych emerytów
Nawet osoby, które już pobierają świadczenie, mogą je zwiększyć. Wystarczy, że legalnie dorabiają i opłacają składki. ZUS pozwala raz w roku przeliczyć świadczenie i trwale podnieść jego wysokość.
Co to oznacza dla Ciebie
-
Rok lub dwa dłuższej aktywności zawodowej może przynieść zysk, którego nie zapewni żaden jednorazowy dodatek.
-
Jeśli jesteś blisko wieku emerytalnego, przeanalizowanie swojej sytuacji może przełożyć się na realny wzrost domowego budżetu.
-
Warto pamiętać, że decyzja o emeryturze nie musi zapadać w dniu 60 czy 65 urodzin. Każdy miesiąc zwłoki działa na Twoją korzyść.
-
Pracujący emeryci mogą co roku podnieść swoje świadczenie bez żadnych kosztów i skomplikowanych procedur.
ZUS przypomina o mechanizmie, który może zwiększyć emeryturę nawet o połowę. Wydłużenie okresu aktywności zawodowej, nawet o kilka lat, daje efekt porównywalny z długoterminową inwestycją. W świecie rosnących kosztów życia to jedno z najskuteczniejszych narzędzi poprawy sytuacji seniorów.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.