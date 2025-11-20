Wielka policyjna obława w Warszawie. Zatrzymano 66 osób, odnaleziono zaginionych. Służby mówią o „mocnym uderzeniu w przestępczość”
Warszawska policja przeprowadziła jedną z największych akcji w ostatnich latach. W ciągu zaledwie dwóch dni funkcjonariusze zatrzymali 66 osób poszukiwanych – w tym 8 ściganych listami gończymi – oraz odnaleźli 6 osób zgłoszonych jako zaginione. Operacja była częścią ogólnopolskich działań skierowanych przeciwko przestępcom ukrywającym się przed wymiarem sprawiedliwości.
To była szeroko zakrojona akcja. Ponad 1500 policjantów z garnizonu stołecznego działało jednocześnie, przeczesując dziesiątki adresów i miejsca, w których typowano obecność osób poszukiwanych.
Imponujące efekty dwóch dni pracy
Wśród zatrzymanych znaleźli się:
– osoby podejrzane i oskarżone o poważne przestępstwa,
– skazani, którzy ukrywali się przed odbyciem kary,
– obcokrajowcy (12 osób) ścigani za granicą,
– 8 przestępców poszukiwanych listami gończymi.
Reszta, 54 osoby, to obywatele Polski, którzy przez długi czas unikali kontaktu z policją lub celowo ukrywali się przed sądami i prokuraturą.
Komenda Stołeczna Policji przekazała, że w działaniach wykorzystano nowoczesne technologie, zaawansowane metody operacyjne i ścisłą współpracę wielu jednostek.
Ponad tysiąc adresów pod kontrolą
Funkcjonariusze odwiedzili i skontrolowali ponad:
– 1000 adresów,
– 380 miejsc, gdzie regularnie gromadzą się osoby ze środowiska przestępczego.
To tam najczęściej dochodziło do zatrzymań. W trakcie działań policja ustaliła również miejsca pobytu osób ukrywających się od miesięcy.
Odnaleziono sześć osób zaginionych
Dodatkowym efektem akcji było odnalezienie 6 osób, które wcześniej zgłoszono jako zaginione. Policja podkreśla, że działania poszukiwawcze coraz częściej przynoszą szybkie rezultaty dzięki aktywnej współpracy różnych komórek operacyjnych.
Najwyższy poziom poszukiwań – list gończy
Policja przypomina, że list gończy to „najwyższa forma poszukiwań”. Wydaje się go wtedy, gdy sprawca celowo ukrywa się i nie reaguje na wezwania. Dotyczy to również osób, które samowolnie opuściły zakład karny lub nie stawiły się do odbycia zasądzonej kary.
Komenda Stołeczna Policji podkreśla, że takie operacje będą kontynuowane, bo liczba osób próbujących unikać odpowiedzialności nadal rośnie. „Działania poszukiwawcze są jednym z najważniejszych elementów codziennej pracy kryminalnej” – zaznacza.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.