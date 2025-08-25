Wielka promocja w Biedronce do 31 sierpnia. Hity dla łasuchów i oszczędnych
Sieć Biedronka przygotowała kolejną odsłonę promocji dla swoich klientów. Do niedzieli, 31 sierpnia, posiadacze karty Moja Biedronka mogą liczyć na wyjątkowe obniżki cen w wielu kategoriach – od świeżych produktów spożywczych, przez nabiał i słodycze, aż po środki czystości i artykuły codziennego użytku.
Spożywcze okazje
Wśród najciekawszych ofert znalazła się passata pomidorowa Cutineo 700 g – druga sztuka kosztuje tylko 1 zł. Podobnie działa promocja na puszkę kukurydzy Nasza Spiżarnia, która przy zakupie dwóch kosztuje 2,99 zł/szt. Do tego olej rzepakowy kupimy za 5,99 zł przy zakupie 2 butelek, a margarynę Rama (400 g) za 4,99 zł w tej samej ofercie.
Dla smakoszy kawy przygotowano obniżki na kawę ziarnistą MK Cafe – kilogramowe opakowanie w wersji Premium/Crema kosztuje 58,99 zł, a MK Cafe Select – 55,99 zł. Z kolei herbata Lipton 92 torebki dostępna jest w promocji 1+1.
Na deser polecane są dżemy Łowicz 280 g (3,99 zł przy zakupie 2) oraz promocje na lody – Carte d’Or i Grycan w zestawach 2+1 za symboliczną złotówkę lub z rabatem 70%. Popularne słodkości, jak jogurty Fantasia, Monte czy desery Danio i Bobovita, dostępne są w pakietach 2+2 lub 3+2.
Wędliny i nabiał
Warto zwrócić uwagę na mięsa i wędliny: szynka konserwowa 200 g kosztuje 3,99 zł przy zakupie 2, kiełbasa krakowska Kraina Wędlin 400 g – 11,99 zł przy zakupie 2, a polędwica drobiowa (250 g) – 5,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Równie atrakcyjne są kabanosy Tarczyński 105 g za 3,99 zł przy zakupie 2 paczek.
Produkty dla domu i higiena
Biedronka przygotowała też promocje na środki czystości i kosmetyki. W ofercie znalazły się m.in. żele pod prysznic Fa (400 ml) 1+1, antyperspiranty Dove (40/200 ml) 1+1 oraz proszek do prania Persil (72–80 prań) w cenie 59,99 zł. Żel Coccolino Wonder Wash 37 prań kosztuje 29,99 zł, a płyn do płukania Coccolino 51 prań dostępny jest w promocji 1+1.
Artykuły dla zwierząt i grillowiczów
Nie zabrakło także produktów dla pupili – karma Dolina Noteci dla psa (800 g) w promocji 2 puszki za 5 zł oraz karma Maxi Natural (400 g) po 5,99 zł przy zakupie 3. Z kolei dla miłośników grillowania przygotowano tacki jednorazowe oraz brykiet drzewny 2,5 kg w cenie 9,99 zł przy zakupie 2 opakowań.
Promocje do 31 sierpnia
Wszystkie oferty obowiązują z kartą Moja Biedronka do niedzieli, 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. To doskonała okazja, aby zaoszczędzić na codziennych zakupach i przygotować zapasy na koniec lata.
