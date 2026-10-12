Wielka promocja w Biedronce! Kupujesz jedną paczkę, drugą dostajesz gratis. Klienci mają tylko trzy dni
Biedronka ruszyła z kolejną dużą promocją, która może zainteresować miłośników przekąsek. Od poniedziałku 12 października do środy 14 października klienci mogą skorzystać z oferty „1+1 gratis” na pistacje prażone BakaD’Or w opakowaniach po 250 gramów. Przy zakupie dwóch paczek tańsza jest bezpłatna. Trzeba jednak pamiętać o ważnym ograniczeniu. Obowiązuje dzienny limit zakupów.
Biedronka rozdaje drugie opakowanie gratis. Ruszyła wielka promocja
W najnowszej ofercie Biedronki pojawiła się akcja, która pozwala kupić dwie paczki pistacji, płacąc tylko za jedną.
Promocją objęto pistacje prażone marki BakaD’Or w opakowaniach po 250 gramów.
Klienci mogą wybierać spośród dwóch wariantów:
- Pistacje prażone solone, 250 g.
- Pistacje prażone niesolone, 250 g.
Co ważne, produkty można dowolnie łączyć w ramach promocji. Nie trzeba więc kupować dwóch identycznych opakowań.
Przy zakupie dwóch produktów tańszy jest gratis.
Promocja tylko do środy. Jest jeden ważny warunek
Oferta obowiązuje od 12 do 14 października 2026 roku.
Aby z niej skorzystać, trzeba posiadać kartę Moja Biedronka lub aplikację sieci.
Bez spełnienia tego warunku nie należy zakładać, że rabat zostanie naliczony.
Biedronka wprowadziła również ograniczenie ilościowe.
Dzienny limit wynosi cztery opakowania, czyli maksymalnie dwa produkty gratis na kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że w ramach dziennego limitu klient może skorzystać z promocji na dwie pary produktów.
Solone i niesolone. Można mieszać dowolnie
Dużą zaletą akcji jest możliwość łączenia wariantów smakowych.
Osoby, które wolą klasyczne, solone pistacje, mogą wybrać dwa takie opakowania. Można również kupić jedną paczkę soloną i jedną niesoloną.
Pistacje sprawdzają się jako przekąska, ale można wykorzystać je także do deserów, wypieków i sałatek.
Wariant niesolony może być szczególnie przydatny w kuchni, gdy zależy nam na samodzielnym doprawieniu potrawy.
Ile można zaoszczędzić?
Mechanizm „1+1 gratis” oznacza, że przy zakupie dwóch opakowań o tej samej cenie rabat odpowiada wartości jednej paczki.
W praktyce daje to 50-procentową oszczędność w porównaniu z zakupem dwóch produktów bez promocji.
Na udostępnionej grafice nie podano jednak regularnej ceny pistacji, dlatego nie można rzetelnie wskazać konkretnej kwoty oszczędności w złotych.
Warto sprawdzić cenę na półce przed zakupem.
Klienci Biedronki mają czas do 14 października
Promocja potrwa tylko trzy dni, od poniedziałku do środy.
Najważniejsze warunki oferty to:
- Produkt: pistacje prażone BakaD’Or, 250 g.
- Warianty: solone i niesolone.
- Promocja: 1+1 gratis, tańszy produkt gratis.
- Termin: 12–14 października 2026 r.
- Warunek: karta Moja Biedronka lub aplikacja.
- Limit: cztery opakowania dziennie, maksymalnie dwa gratis na kartę.
To okazja dla osób, które regularnie kupują pistacje i chcą uzupełnić domowe zapasy. Warto jednak pamiętać, że promocja kończy się w środę, 14 października, a skorzystanie z rabatu wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.