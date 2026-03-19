Wielka przebudowa linii otwockiej rusza w kwietniu! Dwa lata utrudnień dla mieszkańców
„Pierwszy rok będzie najtrudniejszy” – to główne przesłanie środowego spotkania z mieszkańcami Otwocka, poświęconego gigantycznej modernizacji trasy kolejowej Warszawa Wawer–Otwock. Inwestycja, która docelowo skróci czas dojazdu do stolicy o połowę, wiąże się z ogromnymi wyzwaniami logistycznymi: całkowitymi wstrzymaniami ruchu, komunikacją zastępczą i rewolucją w ruchu drogowym
Spotkanie w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 zgromadziło rzesze zaniepokojonych mieszkańców. Przedstawiciele PKP PLK oraz władze miasta szczegółowo wyłożyli plan prac, które mają potrwać do 2028 roku. Choć przygotowania projektowe już trwają, główna faza realizacyjna uderzy w pasażerów już 12 kwietnia.
Faza I: Całkowite wstrzymanie ruchu i pętle autobusowe
Najtrudniejszy etap rozpocznie się od dwutygodniowej, całkowitej przerwy w ruchu pociągów (12–26 kwietnia). W tym czasie kolejarze będą wbijać ścianki szczelne oddzielające przebudowywane tory od tych, które później zostaną udostępnione pasażerom.
Najważniejsze zmiany w komunikacji:
Komunikacja zastępcza (ZTM i Koleje Mazowieckie): Powstanie specjalna linia ZS1, kursująca wzdłuż torów po zachodniej stronie.
Nowe pętle: Powstanie pętla autobusowa po wschodniej stronie stacji głównej w Otwocku oraz pętla w Wawrze.
Tymczasowe przystanki: W Otwocku pojawią się dodatkowe punkty zatrzymań na ul. Jana Pawła II (rejon ul. Lisiej) oraz na ul. Majowej (między Chłodną a Piwną).
Stacja Świder: Tymczasowy peron powstanie w nowym miejscu. Wejście od strony wschodniej zostanie zamknięte, a pasażerowie będą kierowani 200 metrów dalej (wejście od ul. Kołłątaja/Górnej).
Kolejowy „wąskie gardło”: Ruch po jednym torze
Po 26 kwietnia pociągi wrócą, ale ich liczba spadnie o połowę. Między Międzylesiem a Otwockiem ruch będzie odbywał się wahadłowo po jednym torze.
Częstotliwość: W godzinach szczytu pociągi będą kursować co 20 minut (zamiast obecnych 10 min), a poza szczytem co 30 minut.
Przesiadki: Część składów będzie kończyła bieg w Wawrze. Pasażerowie jadący z kierunku Dęblina będą musieli przesiadać się w Otwocku do autobusów lub pociągów wahadłowych.
Rewolucja drogowa: Zamknięcia i objazdy
Modernizacja linii to także budowa tuneli i wiaduktów, co wymusza zamknięcie dotychczasowych przejazdów w poziomie szyn.
Strona Wschodnia (Rok 1): Przez pierwszy rok zamknięte będą przejazdy po wschodniej stronie w Falenicy, Radości i Józefowie. Ruch zostanie skierowany na stronę zachodnią (ul. Patriotów).
Strona Zachodnia (Rok 2): Po roku sytuacja się odwróci – pociągi pojadą nowymi torami po stronie wschodniej, a prace i utrudnienia przeniosą się na stronę zachodnią.
Docelowe tunele: Powstaną bezkolizyjne przejazdy w Radości (ul. Panny Wodnej – Izbicka), Falenicy (Walcownicza – Bystrzycka) oraz Józefowie (Cicha – Matejki). Do ich otwarcia funkcjonować będą przejazdy tymczasowe (m.in. w Michalinie przesunięty w stronę Falenicy).
Ważne ostrzeżenie: Wykonawca (Trakcja S.A.) oraz prezydent Otwocka Jarosław Margielski radzą unikać ul. Patriotów. ZTM planuje tam montaż progów zwalniających i przystanków na jezdni, co drastycznie spowolni ruch. Rekomendowane trasy to Wał Miedzeszyński oraz drogi S17 i S2.
Co zyskamy po 2028 roku?
Mimo drastycznych utrudnień, cel inwestycji jest ambitny. Linia otwocka przejdzie kompletną metamorfozę:
Cztery tory: Rozdzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego (Lublin).
8 nowoczesnych przystanków: Od Anina po Świder – wszystkie z nowoczesną informacją pasażerską i dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami.
Zabytki pod ochroną: Słynne „skrzydlate” wiaty (np. w Falenicy) zachowają swój historyczny charakter.
Bezpieczeństwo: Powstanie 20 nowych przejść podziemnych, a wszystkie kolizyjne przejazdy znikną z mapy regionu.
Prezydent Margielski zapowiedział również uruchomienie dodatkowych kursów linii W1 (do metra Imielin) w godzinach szczytu, choć ostrzegł, że czas przejazdu autobusów również może się wydłużyć przez korki na Wale Miedzeszyńskim.
