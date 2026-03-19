Wielka przebudowa linii otwockiej rusza w kwietniu! Dwa lata utrudnień dla mieszkańców

19 marca 2026 11:48 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

„Pierwszy rok będzie najtrudniejszy” – to główne przesłanie środowego spotkania z mieszkańcami Otwocka, poświęconego gigantycznej modernizacji trasy kolejowej Warszawa Wawer–Otwock. Inwestycja, która docelowo skróci czas dojazdu do stolicy o połowę, wiąże się z ogromnymi wyzwaniami logistycznymi: całkowitymi wstrzymaniami ruchu, komunikacją zastępczą i rewolucją w ruchu drogowym

Spotkanie w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 zgromadziło rzesze zaniepokojonych mieszkańców. Przedstawiciele PKP PLK oraz władze miasta szczegółowo wyłożyli plan prac, które mają potrwać do 2028 roku. Choć przygotowania projektowe już trwają, główna faza realizacyjna uderzy w pasażerów już 12 kwietnia.

Faza I: Całkowite wstrzymanie ruchu i pętle autobusowe

Najtrudniejszy etap rozpocznie się od dwutygodniowej, całkowitej przerwy w ruchu pociągów (12–26 kwietnia). W tym czasie kolejarze będą wbijać ścianki szczelne oddzielające przebudowywane tory od tych, które później zostaną udostępnione pasażerom.

Najważniejsze zmiany w komunikacji:

  • Komunikacja zastępcza (ZTM i Koleje Mazowieckie): Powstanie specjalna linia ZS1, kursująca wzdłuż torów po zachodniej stronie.

  • Nowe pętle: Powstanie pętla autobusowa po wschodniej stronie stacji głównej w Otwocku oraz pętla w Wawrze.

  • Tymczasowe przystanki: W Otwocku pojawią się dodatkowe punkty zatrzymań na ul. Jana Pawła II (rejon ul. Lisiej) oraz na ul. Majowej (między Chłodną a Piwną).

  • Stacja Świder: Tymczasowy peron powstanie w nowym miejscu. Wejście od strony wschodniej zostanie zamknięte, a pasażerowie będą kierowani 200 metrów dalej (wejście od ul. Kołłątaja/Górnej).

Kolejowy „wąskie gardło”: Ruch po jednym torze

Po 26 kwietnia pociągi wrócą, ale ich liczba spadnie o połowę. Między Międzylesiem a Otwockiem ruch będzie odbywał się wahadłowo po jednym torze.

  • Częstotliwość: W godzinach szczytu pociągi będą kursować co 20 minut (zamiast obecnych 10 min), a poza szczytem co 30 minut.

  • Przesiadki: Część składów będzie kończyła bieg w Wawrze. Pasażerowie jadący z kierunku Dęblina będą musieli przesiadać się w Otwocku do autobusów lub pociągów wahadłowych.

Rewolucja drogowa: Zamknięcia i objazdy

Modernizacja linii to także budowa tuneli i wiaduktów, co wymusza zamknięcie dotychczasowych przejazdów w poziomie szyn.

  1. Strona Wschodnia (Rok 1): Przez pierwszy rok zamknięte będą przejazdy po wschodniej stronie w Falenicy, Radości i Józefowie. Ruch zostanie skierowany na stronę zachodnią (ul. Patriotów).

  2. Strona Zachodnia (Rok 2): Po roku sytuacja się odwróci – pociągi pojadą nowymi torami po stronie wschodniej, a prace i utrudnienia przeniosą się na stronę zachodnią.

  3. Docelowe tunele: Powstaną bezkolizyjne przejazdy w Radości (ul. Panny Wodnej – Izbicka), Falenicy (Walcownicza – Bystrzycka) oraz Józefowie (Cicha – Matejki). Do ich otwarcia funkcjonować będą przejazdy tymczasowe (m.in. w Michalinie przesunięty w stronę Falenicy).

Ważne ostrzeżenie: Wykonawca (Trakcja S.A.) oraz prezydent Otwocka Jarosław Margielski radzą unikać ul. Patriotów. ZTM planuje tam montaż progów zwalniających i przystanków na jezdni, co drastycznie spowolni ruch. Rekomendowane trasy to Wał Miedzeszyński oraz drogi S17 i S2.

Co zyskamy po 2028 roku?

Mimo drastycznych utrudnień, cel inwestycji jest ambitny. Linia otwocka przejdzie kompletną metamorfozę:

  • Cztery tory: Rozdzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego (Lublin).

  • 8 nowoczesnych przystanków: Od Anina po Świder – wszystkie z nowoczesną informacją pasażerską i dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami.

  • Zabytki pod ochroną: Słynne „skrzydlate” wiaty (np. w Falenicy) zachowają swój historyczny charakter.

  • Bezpieczeństwo: Powstanie 20 nowych przejść podziemnych, a wszystkie kolizyjne przejazdy znikną z mapy regionu.

Prezydent Margielski zapowiedział również uruchomienie dodatkowych kursów linii W1 (do metra Imielin) w godzinach szczytu, choć ostrzegł, że czas przejazdu autobusów również może się wydłużyć przez korki na Wale Miedzeszyńskim.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl