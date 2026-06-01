Wielka rewolucja dla seniorów od września. Rząd wprowadza darmową opiekę, ale stawia sztywne warunki Nawet 2150 złotych wsparcia miesięcznie. Nowy program obejmie tysiące Polaków po 65. roku życia Bon senioralny wchodzi w życie. Znamy kryterium dochodowe i listę osób, które zostaną wykluczone Przełomowy krok rządu odciąży pracujące rodziny. Wiemy, jak gminy będą sprawdzać sytuację starszych osób

Pomoc w codziennych obowiązkach. Nawet 2150 zł miesięcznie

Nowa inicjatywa ustawodawcza ma stać się fundamentalną zmianą w polskim systemie wsparcia osób starszych. Projekt, którego start zaplanowano oficjalnie na 1 września 2026 roku, zakłada stworzenie kompleksowego pakietu bezpłatnych usług asystenckich i pielęgnacyjnych dla osób, które ukończyły 65. rok życia.

Jak wynika z analiz ekspertów serwisu Infor.pl, maksymalny miesięczny ekwiwalent finansowy organizowanej pomocy ma wynieść nawet 2150 złotych. Środki te nie będą jednak wypłacane w gotówce. Zostaną one bezpośrednio zamienione na opłacenie pracy profesjonalnych opiekunów, którzy odciążą seniorów w sprawach, z którymi ci nie radzą sobie już samodzielnie. Wsparcie obejmie m.in.:

przygotowywanie zbilansowanych posiłków lub pomoc w ich spożywaniu,

robienie codziennych zakupów spożywczych i zaopatrzenie w leki,

utrzymanie higieny osobistej oraz pomoc przy ubieraniu,

asystę i organizację logistyczną wizyt w przychodniach lekarskich,

ogólne wsparcie w utrzymywaniu podstawowych kontaktów społecznych.