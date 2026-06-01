Wielka rewolucja dla seniorów od września. Rząd wprowadza darmową opiekę, ale stawia sztywne warunki Nawet 2150 złotych wsparcia miesięcznie. Nowy program obejmie tysiące Polaków po 65. roku życia Bon senioralny wchodzi w życie. Znamy kryterium dochodowe i listę osób, które zostaną wykluczone Przełomowy krok rządu odciąży pracujące rodziny. Wiemy, jak gminy będą sprawdzać sytuację starszych osób

1 czerwca 2026 19:29 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Jesienią bieżącego roku wejdzie w życie jeden z najbardziej wyczekiwanych programów opiekuńczych w Polsce. Bon senioralny ma przynieść ulgę starszym, niesamodzielnym obywatelom oraz ich pracującym rodzinom. Zamiast tradycyjnego przelewu na konto, państwo sfinansuje profesjonalne usługi bezpośrednio w miejscu zamieszkania seniora.

Pomoc w codziennych obowiązkach. Nawet 2150 zł miesięcznie

Nowa inicjatywa ustawodawcza ma stać się fundamentalną zmianą w polskim systemie wsparcia osób starszych. Projekt, którego start zaplanowano oficjalnie na 1 września 2026 roku, zakłada stworzenie kompleksowego pakietu bezpłatnych usług asystenckich i pielęgnacyjnych dla osób, które ukończyły 65. rok życia.

Jak wynika z analiz ekspertów serwisu Infor.pl, maksymalny miesięczny ekwiwalent finansowy organizowanej pomocy ma wynieść nawet 2150 złotych. Środki te nie będą jednak wypłacane w gotówce. Zostaną one bezpośrednio zamienione na opłacenie pracy profesjonalnych opiekunów, którzy odciążą seniorów w sprawach, z którymi ci nie radzą sobie już samodzielnie. Wsparcie obejmie m.in.:

  • przygotowywanie zbilansowanych posiłków lub pomoc w ich spożywaniu,
  • robienie codziennych zakupów spożywczych i zaopatrzenie w leki,
  • utrzymanie higieny osobistej oraz pomoc przy ubieraniu,
  • asystę i organizację logistyczną wizyt w przychodniach lekarskich,
  • ogólne wsparcie w utrzymywaniu podstawowych kontaktów społecznych.

Podwójny cel programu: Oprócz oczywistego podniesienia komfortu życia najstarszych Polaków, rząd stawia sobie dwa kluczowe cele gospodarcze. Po pierwsze, bon ma drastycznie ograniczyć zjawisko dezaktywacji zawodowej osób w wieku produkcyjnym, które dotychczas musiały rezygnować z pracy, by zająć się schorowanymi rodzicami. Po drugie, program da potężny impuls do stworzenia tysięcy legalnych miejsc pracy w rozwijającym się sektorze usług opiekuńczych.

Sztywne kryterium dochodowe i żelazne zasady programu

Darmowa opieka domowa nie będzie przysługiwała wszystkim seniorom automatycznie. Przepisy wprowadzają wyraźne kryteria kwalifikacyjne, mające na celu skierowanie strumienia pieniędzy do najbardziej potrzebujących. Oprócz progu wiekowego (ukończone 65 lat), kluczowym parametrem weryfikacyjnym będzie stan zdrowia, poziom samodzielności oraz sytuacja materialna.

Ustawodawca wprowadził bezpiecznik w postaci kryterium dochodowego średni miesięczny dochód seniora nie może przekroczyć kwoty 3410 złotych. Dodatkowo, aby zapobiec patologiom i fikcyjnemu zatrudnianiu krewnych, wprowadzono rygorystyczny zakaz: opłacanych z bonu usług nie będą mogli świadczyć członkowie najbliższej rodziny seniora.

Harmonogram finansowania oraz kryteria dostępu do bonu senioralnego (lata 2026–2028)

Obszar weryfikacji / Rok budżetowy Kryteria wejścia i limity finansowe Kto jest bezwzględnie wykluczony z programu?
Kryterium wiekowe i status Ukończone 65 lat + udokumentowane problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. * Osoby przekraczające próg dochodowy (powyżej 3410 zł),
* Seniorzy niewymagający codziennego wsparcia,
* Osoby przebywające w całodobowych placówkach stacjonarnych (np. DPS, ZOL, ZPO),
* Pobierający inne, kolidujące świadczenia opiekuńcze.
Maksymalny próg dochodowy Do 3410,00 zł miesięcznie
Budżet państwa na rok 2026 100 milionów złotych Faza startowa programu (od 1 września).
Budżet państwa na rok 2027 400 milionów złotych Rozwój struktur i rozszerzenie bazy beneficjentów.
Budżet państwa na rok 2028 500 milionów złotych Pełne wdrożenie systemu (Łączny koszt: ok. 1 mld zł).

Wywiady środowiskowe w gminach. Jak będzie wyglądać rekrutacja?

Cały proces operacyjny i logistyczny związany z wdrażaniem bonu senioralnego został powierzony samorządom lokalnym. To właśnie urzędnicy gminni oraz pracownicy ośrodków pomocy społecznej będą odpowiedzialni za przyjmowanie wniosków od mieszkańców, a także za rzetelną ocenę indywidualnej sytuacji każdego kandydata.

Kluczowym elementem weryfikacji będzie dedykowany wywiad środowiskowy przeprowadzany w miejscu zamieszkania seniora. Na podstawie zebranych danych oraz dokumentacji medycznej gmina określi dokładny wymiar godzinowy niezbędnej pomocy i przydzieli odpowiednio przeszkolonego asystenta. Realizacją bezpośredniej opieki zajmą się etatowi pracownicy socjalni, organizacje pożytku publicznego oraz lokalni opiekunowie, którzy przejdą wcześniej specjalistyczne szkolenia państwowe.

 

 

Opracowanie na podstawie rządowych założeń projektu ustawy o bonie senioralnym na lata 2026–2028, danych demograficznych MRPiPS oraz analiz prawno-gospodarczych serwisu Infor.pl.

 

