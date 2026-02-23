Wielka rewolucja na parkingach Lidla. Klienci mogą być bardzo zaskoczeni
Koniec z nerwowym poszukiwaniem parkometru i bieganiem do auta z papierowym świstkiem za szybą. Lidl wprowadza na swoich parkingach rewolucyjny system, który automatyzuje proces postoju i zdejmuje z barków kierowców zbędne formalności. W wielu lokalizacjach, m.in. w Lęborku, tradycyjne automaty już zniknęły, a ich miejsce zajął inteligentny monitoring, który samodzielnie mierzy czas Twoich zakupów. To wielkie ułatwienie, ale też pułapka na tych, którzy traktują sklepowe place jako darmowy parking na całe dnie.
Nowe zasady opierają się na zaawansowanej technologii odczytywania tablic rejestracyjnych. Kamery rejestrują moment wjazdu i wyjazdu każdego pojazdu, eliminując potrzebę pobierania biletów. System ten ma przede wszystkim wymusić rotację aut i zapewnić wolne miejsca dla rzeczywistych klientów sieci. Choć proces jest bezobsługowy, kierowcy muszą zachować czujność – oko kamery jest znacznie bardziej precyzyjne od parkingowego kontrolera i nie wybacza spóźnień.
Cyfrowe oko zamiast papierka. Jak to działa w praktyce?
Lidl stopniowo wdraża to rozwiązanie w całej Polsce, wpisując się w nowoczesny trend automatyzacji handlu.
Automatyczny odczyt: System kamer skanuje numer rejestracyjny auta w momencie przekroczenia linii wjazdu.
90 minut spokoju: Darmowy czas na zakupy pozostaje bez zmian i wynosi zazwyczaj półtorej godziny.
Koniec z „papierologią”: Nie musisz już wracać do samochodu, by umieścić bilet na desce rozdzielczej; możesz od razu iść po wózek.
Precyzyjne naliczanie: Czas postoju jest liczony co do sekundy, więc lepiej nie ryzykować przedłużania wizyty ponad limit.
Uwaga na kary! Przekroczenie czasu słono kosztuje
Pamiętaj, że parkingi przy dyskontach są obsługiwane przez firmy zewnętrzne, które rygorystycznie egzekwują swoje regulaminy.
- Dodatkowe opłaty:** Przekroczenie darmowego limitu 90 minut skutkuje naliczeniem wysokiej opłaty karnej, której wysokość określa cennik danego operatora.
- Nieubłagany system:** Kamery nie „przymkną oka” na 5-minutowe spóźnienie, dlatego warto zerkać na zegarek podczas długich zakupów.
- Weryfikacja pod sklepem:** Warto sprawdzić, czy pod Twoim ulubionym Lidlem wciąż stoi parkometr, czy system już przeszedł na pełną automatykę.
W 2026 roku podjeżdżając pod Lidla, musisz zmienić swoje nawyki – brak parkometru nie oznacza, że parkowanie stało się całkowicie wolne od kontroli. Nowe zasady to ogromny komfort, bo oszczędzasz kilka minut na pobieraniu biletu, ale wymagają od Ciebie pilnowania czasu w głowie lub na smartfonie.
Jeśli planujesz połączyć zakupy z załatwianiem spraw w okolicy, pamiętaj, że cyfrowe oko monitoringu natychmiast wyłapie Twój samochód, gdy tylko minie 90. minuta darmowego postoju. Warto również upewnić się, że Twoje tablice rejestracyjne są czyste i czytelne, aby system mógł poprawnie zakończyć Twoją sesję parkingową przy wyjeździe, co pozwoli uniknąć niesłusznie naliczonych wezwań do zapłaty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.