Wielka rewolucja w polskim internecie! Mobilny gigant ogłasza sojusz z InPostem i BLIK-iem

Krajobraz handlu cyfrowego w Polsce przejdzie gruntowną metamorfozę. Globalny gigant społecznościowy oficjalnie potwierdził, że uruchamia swoją flagową usługę zakupową nad Wisłą. Nowy format sprzedaży wystartuje już za chwilę, a w sprawnym podbiciu serc polskich konsumentów pomogą mu liderzy krajowego rynku logistycznego i płatniczego.

Zakupy bez opuszczania aplikacji. Start już 15 czerwca To już oficjalne, era tzw. social commerce, czyli bezpośredniej integracji rozrywki wideo z zakupami internetowymi, wchodzi w Polsce na najwyższe obroty. W oficjalnym komunikacie prasowym przedstawiciele platformy ogłosili, że TikTok Shop zainauguruje swoją działalność na polskim rynku dokładnie 15 czerwca 2026 roku. Dla milionów użytkowników oznacza to całkowitą zmianę dotychczasowych nawyków. Od połowy czerwca, oglądając materiały swoich ulubionych twórców lub recenzje produktowe, internauci będą mogli sfinalizować zakup wybranego przedmiotu zaledwie kilkoma kliknięciami, bez konieczności przechodzenia na zewnętrzne strony internetowe czy uruchamiania przeglądarki.

Wielki potencjał polskiego rynku. Ponad 14 milionów klientów w bazie Polska nie bez powodu stała się kolejnym celem ekspansji technologicznego giganta. Statystyki pokazują, że nad Wisłą aplikacja zgromadziła gigantyczną, niezwykle zaangażowaną społeczność liczącą ponad 14,2 miliona aktywnych użytkowników. Co kluczowe z biznesowego punktu widzenia, aż co drugi polski tiktoker przyznaje, że to właśnie na tej platformie regularnie odkrywa nowe, nieznane dotąd marki i produkty. Funkcja ta odniosła już spektakularny sukces w innych częściach Europy, gdzie zadebiutowała na przełomie 2024 i 2025 roku. W krajach takich jak Francja, Niemcy, Włochy czy Hiszpania do systemu dołączyło ponad 100 tysięcy firm. Statystyki sprzedaży pokazują gigantyczną dynamikę w okresie od sierpnia ubiegłego roku do lutego bieżącego roku odnotowano tam aż trzycyfrowe wzrosty dziennej wartości sprzedanych towarów (GMV).

Geografia sukcesu: Gdzie działa i dokąd wkracza nowa usługa? Polska nie jest jedynym krajem, który w połowie czerwca dołączy do globalnej zakupowej mapy platformy. Ekspansja obejmuje kilka kluczowych rynków europejskich jednocześnie. Status dostępności usługi Kraje i rynki europejskie Możliwości dla polskich sprzedawców Rynki już działające Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Irlandia. Pełny cross-border: Polscy przedsiębiorcy od pierwszego dnia zyskają technologiczną możliwość oferowania i wysyłania swoich produktów do klientów we wszystkich tych krajach, korzystając z jednej bazy produktowej. Nowe rynki (od 15 czerwca 2026 r.) Polska, Austria, Belgia, Holandia.

Sojusz gigantów: InPost i BLIK preferowanymi partnerami Aby zagwarantować bezbłędną i płynną obsługę zamówień od momentu kliknięcia „Kup teraz” aż do fizycznego odbioru paczki, platforma zawarła strategiczne partnerstwa z absolutnymi liderami polskiej infrastruktury biznesowej. Preferowanymi i domyślnymi dostawcami usług na naszym rynku zostały firmy InPost oraz BLIK. Oznacza to błyskawiczne, bezpieczne płatności kodem oraz bezproblemową dostawę prosto do sieci Paczkomatów. Słowa wsparcia od lidera polskiej logistyki – Wejście tej usługi na polski rynek to dla nas wyraźny sygnał, że ekosystem e-commerce dojrzewa i oferuje konsumentom coraz więcej możliwości. Nowe kanały sprzedaży to nowe możliwości dla kupujących, a to jest dokładnie kierunek, który wspieramy – ocenił Rafał Brzoska, prezes i założyciel Grupy InPost.