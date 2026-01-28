Wielka wymiana dokumentów w Polsce. Nowy wzór legitymacji dla 8 milionów Polaków
Zakład Ubezpieczeń Społecznych szykuje rewolucję w portfelach seniorów. Ponad 8 milionów emerytów i rencistów musi przygotować się na zmiany w wyglądzie swoich dokumentów tożsamości. Resort rodziny zaprezentował projekt nowej legitymacji, która ma być trudniejsza do podrobienia i bardziej przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami. Wiemy już, kiedy nowe „plastiki” trafią do rąk świadczeniobiorców.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oficjalnie ogłosiło plany modernizacji kluczowego dokumentu dla seniorów. Legitymacja emeryta-rencisty, która dla wielu jest przepustką do licznych zniżek i ulg, zyska zupełnie nową formę. Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania dokumentów do rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa określonych przez ustawę o dokumentach publicznych.
Nowa legitymacja będzie przypominać standardową kartę płatniczą o wymiarach 85,60 mm x 53,98 mm. Dokument zostanie wykonany z trwałego tworzywa sztucznego i będzie jednostronnie laminowany, co ma znacząco zwiększyć jego żywotność oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne. Co istotne, na rewersie karty znajdzie się specjalne oznaczenie „LER” wykonane alfabetem Braille’a, co ułatwi korzystanie z dokumentu osobom niewidomym i niedowidzącym.
Zegar tyka. Kluczowa data to lipiec 2026
Urzędnicy wyznaczyli już graniczny termin wprowadzenia zmian. Zgodnie z projektem, nowe wzory legitymacji zaczną obowiązywać po 12 lipca 2026 roku. Jest to data, po której wydawanie dokumentów według starego wzoru, pozbawionego nowoczesnych zabezpieczeń, stanie się prawnie niemożliwe.
Operacja wymiany jest potężnym przedsięwzięciem logistycznym, gdyż dotyczy ogromnej grupy społecznej. Szacuje się, że w systemie ZUS figuruje obecnie około 8,1 miliona osób uprawnionych do posiadania tego dokumentu. Każdego roku do tego grona dołącza blisko 270 tysięcy nowych świadczeniobiorców.
Wprowadzenie nowych zabezpieczeń wpłynie na koszty produkcji. Wyrobienie jednej sztuki nowej legitymacji będzie kosztować 2,24 zł, co stanowi ponad dwukrotny wzrost w porównaniu do obecnej ceny (ok. 1 zł). Ministerstwo uspokaja jednak, że koszty te nie obciążą bezpośrednio budżetu państwa ani samorządów, lecz zostaną pokryte z funduszy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Nie tylko plastik. Cyfrowa rewolucja trwa
Warto pamiętać, że fizyczna karta to niejedyna opcja potwierdzenia swojego statusu. Seniorzy coraz chętniej korzystają z nowoczesnych rozwiązań, takich jak aplikacja mObywatel. Elektroniczna wersja legitymacji (mLegitymacja) jest w pełni honorowana i daje takie same uprawnienia jak jej plastikowy odpowiednik.
Posiadanie ważnej legitymacji – tradycyjnej lub cyfrowej – jest kluczem do korzystania z szerokiego wachlarza przywilejów, w tym:
zniżek na przejazdy komunikacją miejską i koleją (PKP),
ulg przy zakupie biletów do kin, teatrów i muzeów,
zwolnienia z części opłat za turnusy rehabilitacyjne i pobyty w sanatoriach,
dostępu do tańszych leków w aptekach.
Nowa legitymacja seniora – co to oznacza dla Ciebie? [PORADNIK]
Informacja o wymianie dokumentów może budzić niepokój, zwłaszcza u osób starszych przyzwyczajonych do swoich obecnych legitymacji. Poniżej wyjaśniamy, jak te zmiany wpłyną na Twoją codzienność.
1. Czy musisz wymieniać obecną legitymację? Nie ma powodów do paniki. Dokumenty wydane przed 12 lipca 2026 roku zachowują swoją ważność przez okres, na jaki zostały wystawione. Jeśli Twoja obecna legitymacja jest bezterminowa, nie musisz iść do urzędu, by wymieniać ją na nową wersję. Nowy wzór otrzymają automatycznie osoby, które przejdą na emeryturę lub rentę po wejściu w życie przepisów, lub ci, którzy zgubią stary dokument i wystąpią o duplikat.
2. Jakie korzyści daje nowy dokument? Główną zaletą jest bezpieczeństwo. Nowa karta będzie znacznie trudniejsza do podrobienia, co chroni Twoją tożsamość. Dodatkowo, dzięki formatowi karty kredytowej, łatwiej zmieści się w portfelu, a laminat uchroni ją przed zniszczeniem, co było częstym problemem przy starszych, papierowych wersjach.
3. Ułatwienia dla osób z problemami wzroku Jeśli masz problemy ze wzrokiem, nowa legitymacja będzie łatwiejsza do zidentyfikowania w portfelu dzięki wypukłym oznaczeniom w alfabecie Braille’a. To mały, ale istotny krok w stronę dostępności.
4. Co zrobić, jeśli wolisz wersję w telefonie? Jeśli nie chcesz nosić przy sobie plastiku, już teraz możesz aktywować mLegitymację w swoim smartfonie. Wystarczy zainstalować rządową aplikację mObywatel i dodać tam swój dokument. To rozwiązanie jest bezpieczne, darmowe i dostępne od ręki, bez czekania na rok 2026.
