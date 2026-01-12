Wielka zmiana dla milionów Polaków. Zmiany dla posiadaczy rachunków. Austriacki gigant przejmuje działalność w Polsce
Jeden z najważniejszych rozdziałów w historii polskiej bankowości właśnie się zamknął gdy dziewiątego stycznia roku 2026 austriacka grupa finansowa Erste Group Bank AG sfinalizowała największą transakcję kapitałową na polskim rynku bankowym w ostatnich latach przejmując pakiet kontrolny czterdziestu dziewięciu procent akcji Santander Bank Polska oraz połowę udziałów w towarzystwie funduszy inwestycyjnych Santander TFI za łączną kwotę sięgającą siedmiu miliardów euro co w przeliczeniu na polską walutę przy obecnym kursie wynosi niemal trzydzieści miliardów złotych czyniąc to przejęcie jednym z największych i najważniejszych transferów kapitałowych w historii całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej o znaczeniu porównywalnym z wielkimi przejęciami bankowymi które kształtowały polski sektor finansowy w latach dziewięćdziesiątych i na początku dwudziestego pierwszego wieku.
Transakcja której ogłoszenie w maju 2025 roku wywołało震shock na warszawskiej giełdzie i w środowisku finansowym została ostatecznie rozliczona dokładnie tego samego dnia kiedy została zawarta przyrzeczona umowa sprzedaży co oznacza że Erste Group posiada obecnie łącznie bezpośrednio i pośrednio pięćdziesiąt milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy akcje Santander Bank Polska stanowiące czterdzieści dziewięć całych zero zero trzy cztery trzy cztery procenta w kapitale zakładowym banku czyniąc austriacką grupę głównym i dominującym akcjonariuszem trzeciego co do wielkości banku w Polsce pod względem wartości aktywów który obsługuje ponad sześć milionów klientów detalicznych i korporacyjnych w całym kraju w ponad sześciuset oddziałach oraz poprzez kanały bankowości internetowej i mobilnej które stały się w ostatnich latach podstawowym sposobem obsługi dla większości użytkowników usług bankowych.
Dla austriackiej grupy Erste która została założona w roku 1819 jako pierwszy bank oszczędnościowy w Austrii i która obecnie zatrudnia około czterdziestu sześciu tysięcy pracowników obsługujących siedemnaście milionów klientów w siedmiu krajach Europy Środkowo-Wschodniej obejmujących Austrię Czechy Słowację Rumunię Węgry Chorwację i Serbię w ponad tysiącu ośmiuset oddziałach to wejście na ósmy rynek działalności i to od razu z ogromnym przytupem który wynosi Polskę na pozycję największego i najważniejszego rynku w całym portfolio tej grupy finansowej.
Santander Bank Polska stanie się automatycznie największym bankiem w strukturze Erste Group pod względem liczby obsługiwanych klientów przekraczając dotychczasowych liderów w Czechach Rumunii czy na Słowacji co pokazuje skalę i znaczenie tej transakcji dla przyszłej strategii rozwoju austriackiej grupy która wyraźnie stawia na region Europy Środkowo-Wschodniej jako kluczowy obszar swojej ekspansji geograficznej i wzrostu organicznego w najbliższych latach i dekadach.
Polski rynek bankowy jest największy w całym regionie pod względem wartości aktywów liczby klientów wartości udzielonych kredytów i przyjętych depozytów a dodatkowo charakteryzuje się najwyższą rentownością w Unii Europejskiej co czyni go niezwykle atrakcyjnym celem dla międzynarodowych grup finansowych poszukujących możliwości inwestycyjnych i ekspansji na nowe rynki które oferują dwucyfrowe stopy zwrotu z kapitału znacząco przewyższające średnią europejską oscylującą zazwyczaj w okolicach pięciu do ośmiu procent rocznie podczas gdy polskie banki osiągają rentowność kapitału własnego przekraczającą dwadzieścia procent rocznie co jest wynikiem niespotykany w żadnym innym kraju członkowskim Unii Europejskiej.
Z perspektywy hiszpańskiej Grupy Santander która jest jednym z największych banków w Europie i na świecie obecnym w dziesiątkach krajów na wszystkich kontynentach sprzedaż polskiego banku jest częścią szerszej strategii restrukturyzacji i porządkowania geograficznego portfolio biznesowego polegającej na koncentracji zasobów kapitałowych i operacyjnych na rynkach gdzie grupa posiada dominującą lub co najmniej bardzo silną pozycję konkurencyjną i gdzie widzi największy potencjał długoterminowego wzrostu i generowania wartości dla akcjonariuszy co w praktyce oznacza rynki takie jak Hiszpania Wielka Brytania Brazylia Meksyk czy Stany Zjednoczone podczas gdy Polska mimo solidnych i bardzo dobrych wyników finansowych osiąganych przez Santander Bank Polska przez wszystkie lata obecności hiszpańskiej grupy na polskim rynku nigdy nie była traktowana jako rynek strategiczny pierwszej kategorii co wynikało z faktu że bank zajmował dopiero trzecie miejsce w rankingu polskich banków i nie miał szans na zdobycie pozycji lidera rynkowego który mógłby dyktować warunki konkurencji i narzucać standardy całemu sektorowi.
Transakcja przynosi Grupie Santander netto zysk kapitałowy w wysokości około jeden miliard dziewięćset milionów euro co oznacza że hiszpański bank sprzedaje polską jednostkę ze znaczącym zyskiem w stosunku do wartości księgowej aktywów a dodatkowo transakcja podnosi współczynnik wypłacalności kapitałowej CET1 grupy o dziewięćdziesiąt pięć punktów bazowych co jest równowartością około sześciu miliardów euro dodatkowego kapitału regulacyjnego który może zostać wykorzystany do finansowania wzrostu organicznego na innych rynkach lub do przeprowadzenia programu skupu akcji własnych zwracającego kapitał akcjonariuszom poprzez wykup i umorzenie części akcji notowanych na giełdzie co bezpośrednio przekłada się na wzrost wartości pojedynczej akcji i wypłaconych dywidend dla pozostałych udziałowców grupy.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska zaplanowane na dwudziesty drugi stycznia roku 2026 będzie miało kluczowe znaczenie dla przyszłości banku ponieważ akcjonariusze będą podejmować szereg fundamentalnych decyzji dotyczących nowej struktury własnościowej i przyszłej strategii rozwoju instytucji w ramach Erste Group. Najważniejszym punktem porządku obrad będzie głosowanie nad zmianą nazwy banku z Santander Bank Polska na Erste Bank Polska co symbolicznie zakończy niemal czterdziestoletni okres obecności hiszpańskiej marki Santander na polskim rynku który rozpoczął się w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku gdy hiszpański bank wszedł na polski rynek przejmując kolejne lokalne instytucje finansowe i stopniowo budując jedną z największych grup bankowych w kraju oferującą pełen zakres usług dla klientów indywidualnych małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych korporacji działających w Polsce i za granicą.
Rebranding obejmie nie tylko sam bank macierzysty ale również wszystkie spółki zależne wchodzące w skład grupy kapitałowej Santander Bank Polska które posiadają w swojej nazwie słowo Santander i które będą musiały przejść przez proces zmiany nazwy firmy oznakowania wizualnego materiałów marketingowych i komunikacji z klientami przy czym jedynym wyjątkiem od tej zasady będzie Santander Consumer Bank działający w segmencie kredytów konsumpcyjnych i finansowania zakupu samochodów który w ramach odrębnej transakcji został w całości odkupiony przez hiszpańską Grupę Santander i pozostanie w jej portfeliu jako narzędzie utrzymania obecności na polskim rynku finansowym i obsługi segmentu kredytów konsumpcyjnych gdzie hiszpański bank ma bardzo silną pozycję konkurencyjną i bogate doświadczenie operacyjne zebrane na wielu rynkach europejskich i światowych.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli jesteś jednym z ponad sześciu milionów klientów Santander Bank Polska którzy posiadają konto osobiste firmowe kartę kredytową kredyt hipoteczny samochodowy konsumpcyjny czy jakikolwiek inny produkt bankowy oferowany przez tę instytucję najprawdopodobniej zadajesz sobie teraz pytanie co konkretnie zmieni się w twojej codziennej obsłudze bankowej i czy musisz się spodziewać jakichkolwiek problemów technicznych formalnych czy organizacyjnych związanych z przejęciem banku przez austriacką grupę Erste i planowaną zmianą nazwy oraz marki instytucji która będzie realizowana w drugim kwartale roku 2026 czyli w okresie od kwietnia do czerwca tego roku.
Najważniejsza informacja którą bank komunikuje wszystkim swoim klientom brzmi że zmiana właściciela i zmiana nazwy banku nie będzie wiązała się absolutnie z żadnymi dodatkowymi formalnościami czynnościami czy obowiązkami po stronie klientów detalicznych firmowych czy korporacyjnych co oznacza że nie musisz nic robić i nie musisz podejmować żadnych działań związanych z tą transakcją ponieważ wszystko zostanie przeprowadzone automatycznie przez bank bez twojego udziału i bez konieczności wizyty w oddziale podpisywania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów czy przeprowadzania weryfikacji tożsamości czy aktualizacji danych osobowych.
Wszystkie umowy które zawarłeś z bankiem niezależnie czy dotyczyły one rachunku oszczędnościowego konta osobistego karty debetowej czy kredytowej kredytu hipotecznego kredytu samochodowego kredytu konsolidacyjnego umowy ramowej obsługi firmy kredytu obrotowego linii kredytowej leasingu czy jakiegokolwiek innego produktu lub usługi bankowej pozostaną w pełnej mocy prawnej i będą kontynuowane na dokładnie tych samych warunkach które zostały określone w pierwotnej umowie podpisanej z Santander Bank Polska bez żadnych zmian w oprocentowaniu prowizjach opłatach terminach spłat czy jakichkolwiek innych parametrach finansowych lub prawnych które regulują twoje relacje z bankiem.
Numer twojego rachunku bankowego IBAN który wykorzystujesz do otrzymywania przelewów wynagrodzenia emerytur świadczeń społecznych czy innych wpłat oraz do dokonywania przelewów wychodzących opłacania rachunków i realizacji stałych zleceń nie ulegnie absolutnie żadnej zmianie co oznacza że nie musisz informować swojego pracodawcy ZUS KRUS czy innych instytucji wypłacających ci jakiekolwiek świadczenia pieniężne o zmianie numeru rachunku ponieważ twój numer rachunku pozostanie dokładnie taki sam jak przed transakcją i będzie w pełni funkcjonalny przez cały okres rebrandingu i po jego zakończeniu.
Numery telefonów infolinii bankowej przez które kontaktujesz się z konsultantami call center w celu uzyskania informacji o saldzie przeprowadzenia operacji czy zgłoszenia problemu również pozostaną bez zmian co oznacza że możesz dalej dzwonić pod te same numery które znasz i których używasz od lat bez konieczności zapamiętywania nowych numerów kontaktowych czy aktualizacji zapisanych w telefonie pozycji w książce adresowej.
Twoje karty płatnicze zarówno debetowe jak i kredytowe pozostaną w pełni aktywne i funkcjonalne do końca swojego obecnego terminu ważności który jest wydrukowany na przedniej stronie karty w formacie miesiąc ukośnik rok co oznacza że jeśli twoja karta jest ważna na przykład do grudnia 2027 roku to będziesz mógł z niej normalnie korzystać przez cały ten okres bez żadnych ograniczeń czy problemów technicznych związanych ze zmianą nazwy banku i dopiero gdy zbliży się termin wygaśnięcia ważności karty bank automatycznie wyśle ci nową kartę która już będzie miała nowe oznaczenie Erste Bank Polska oraz nowe logo austriackiej grupy ale nadal będzie miała ten sam numer karty ten sam kod CVV2 na rewersie i ten sam kod PIN który obecnie stosujesz do autoryzacji transakcji w terminalach płatniczych i bankomatach więc nie będziesz musiał zapamiętywać nowego kodu PIN ani przeprowadzać jakiejkolwiek aktywacji nowej karty.
Aplikacja mobilna oraz system bankowości internetowej które obecnie wykorzystujesz do zarządzania swoimi finansami sprawdzania sald przeprowadzania przelewów opłacania rachunków czy składania wniosków kredytowych będą działały normalnie przez cały okres rebrandingu choć w pewnym momencie prawdopodobnie w drugim kwartale 2026 roku bank przeprowadzi aktualizację aplikacji i systemu internetowego które wprowadzą nową szatę graficzną nowe logo i nowe kolory korporacyjne Erste Group zamiast obecnego czerwonego koloru charakterystycznego dla marki Santander ale wszystkie funkcjonalności pozostaną bez zmian a nawet mogą zostać rozszerzone o nowe możliwości technologiczne które Erste Group wykorzystuje na swoich innych rynkach w Austrii Czechach czy Rumunii.
Prezes Santander Bank Polska Michał Gajewski który najprawdopodobniej pozostanie na swoim stanowisku również po finalizacji transakcji i zmianie nazwy banku wyraża duży optymizm związany z dołączeniem do austriackiej grupy finansowej podkreślając że Erste Group to silny stabilny europejski bank z ponad dwustuletnią tradycją który doskonale zna i rozumie realia regionu Europy Środkowo-Wschodniej i który podobnie jak Santander Bank Polska stawia na budowanie długotrwałych relacji z klientami oraz dostarczanie najlepszych możliwych doświadczeń użytkownika w każdym punkcie styku klienta z bankiem niezależnie czy chodzi o wizytę w oddziale stacjonarnym rozmowę z konsultantem call center czy korzystanie z aplikacji mobilnej lub systemu bankowości internetowej.
Dołączenie do Erste Group otwiera przed polskim bankiem wiele nowych możliwości rozwojowych ponieważ nowy główny akcjonariusz wnosi doskonałą znajomość rynku europejskiego ogromne doświadczenie w zarządzaniu dużymi instytucjami finansowymi w regionie CEE oraz dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych platform IT systemów zarządzania ryzykiem i narzędzi analitycznych które mogą wesprzeć polski bank w dalszym dynamicznym rozwoju oferty produktowej poszerzeniu bazy klientów oraz poprawie efektywności operacyjnej co ostatecznie powinno przełożyć się na lepszą jakość obsługi niższe opłaty i prowizje oraz szerszą gamę innowacyjnych produktów i usług finansowych dostępnych dla klientów indywidualnych i firmowych w Polsce.
