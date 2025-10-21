Wielka zmiana od 2026 roku! Rewolucja w prawie pracy.
Od 2026 roku rewolucja w prawie pracy. Zlecenie i samozatrudnienie będą liczyć się do stażu. To zmiana, na którą czekało wielu pracowników i przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2026 roku okresy pracy na umowie zleceniu oraz prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej zostaną wliczone do stażu pracy.
Co więcej, nowe przepisy obejmą także okresy sprzed tej daty, dzięki czemu lata spędzone na samozatrudnieniu czy zleceniu będą miały realny wpływ na uprawnienia pracownicze.
Dotychczas takie formy aktywności zawodowej były pomijane. Staż pracy liczony był głównie na podstawie umowy o pracę, co wykluczało ogromną grupę osób. W efekcie wielu pracowników nie miało prawa do dłuższego urlopu, dodatków stażowych czy możliwości awansu na stanowiska wymagające odpowiedniego stażu.
Co to oznacza dla ciebie? Jeśli przez lata prowadziłeś firmę lub pracowałeś na umowie zleceniu, od 2026 roku twoje doświadczenie wreszcie zostanie docenione. Może to oznaczać więcej dni urlopu, dodatkowe świadczenia finansowe oraz otwarcie drogi do wyższych stanowisk. Trzeba jednak pamiętać, że do stażu będą zaliczane tylko te okresy, za które były odprowadzane składki.
Eksperci podkreślają, że zmiana to krok w stronę większej sprawiedliwości na rynku pracy. W praktyce może poprawić sytuację setek tysięcy Polaków, którzy dotąd czuli się dyskryminowani przez system. W dłuższej perspektywie nowe przepisy mogą też wpłynąć na decyzje młodych osób, które coraz częściej wybierały samozatrudnienie jako formę aktywności zawodowej.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
