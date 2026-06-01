Wielka zmiana w stolicy wchodzi w życie od dziś! Koniec z popularnymi zakupami po 22:00

Nadszedł dzień, który diametralnie zmieni nocne życie stolicy. Zgodnie z oficjalną decyzją Rady Miasta, od poniedziałku 1 czerwca 2026 roku na terenie całej Warszawy zaczynają obowiązywać restrykcyjne przepisy ograniczające handel alkoholem. Nowe prawo uderzy przede wszystkim w sklepy monopolowe oraz stacje paliw.

Sztywne ramy czasowe i jedyny wyjątek na mapie miasta Radykalne zmiany wchodzą w życie z dniem dzisiejszym. Warszawiacy oraz turyści odwiedzający stolicę nie kupią już napojów alkoholowych w placówkach handlu detalicznego w godzinach od 22:00 do 6:00 rano. Przepisy te kategorycznie zabraniają sprzedaży napojów wyskokowych we wszystkich sklepach ogólnospożywczych, monopolowych oraz na stacjach benzynowych w granicach administracyjnych miasta. Warto jednak uspokoić branżę gastronomiczną oraz imprezowiczów. Nowa rewolucja nie obejmuje lokali gastronomicznych, w pubach, restauracjach, klubach nocnych czy ogródkach piwnych alkohol nadal będzie serwowany bez zmian, o ile trunki będą spożywane na miejscu. Urzędnicy przewidzieli tylko jeden, bardzo specyficzny wyjątek geograficzny. Zakaz nie będzie egzekwowany w strefie wolnocłowej Lotniska Chopina na Okęciu. Poza tym jednym miejscem, lodówki z procentami w całej Warszawie będą od dziś punktualnie o 22:00 plombowane lub zasłaniane.

Twarde dane z pilotażu: Straż Miejska i Policja notują potężne spadki Ogólnomiejska prohibicja nie jest eksperymentem w ciemno. Dzisiejsze wdrożenie przepisów to bezpośrednia konsekwencja sukcesu programu „Bezpieczna Noc”. Przypomnijmy, że od 1 listopada 2025 roku ograniczenia testowo wprowadzono w dwóch centralnych dzielnicach: w Śródmieściu oraz na Pradze-Północ. Sekretarz miasta Maciej Fijałkowski zaprezentował radnym szczegółowe podsumowanie okresu próbnego, z którego wynika, że porządek publiczny w testowanych rejonach uległ gigantycznej poprawie. Porównując dane rok do roku, na terenie Śródmieścia i Pragi-Północ liczba nocnych interwencji Straży Miejskiej spadła o ponad 23 proc., podczas gdy w rejonach bez zakazu zmalała o zaledwie 4 proc. Jeszcze bardziej spektakularne statystyki przedstawiła Komenda Stołeczna Policji. W strefach objętych prohibicją liczba ogólnych interwencji mundurowych runęła w dół o ponad 37 proc., a odsetek wykroczeń przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości skurczył się aż o 43 proc.

Efekt domina, zakupy z „przeprowadzką” do sąsiadów Choć statystyki policyjne wyglądają imponująco, eksperci dostrzegają jedno niepokojące zjawisko migracyjne. W trakcie trwania pilotażu mundurowi odnotowali nagły wzrost liczby incydentów i interwencji w dzielnicach bezpośrednio graniczących ze strefą zakazu na Pradze-Południe, Targówku oraz na Woli. Zdesperowani klienci szukający procentów po godzinie 22:00 po prostu przejeżdżali na drugą stronę ulicy lub mostu, by zrobić zakupy w miejscach, gdzie prawo jeszcze nie obowiązywało. Właśnie ten negatywny „efekt rozlania” był dla władz Warszawy koronnym argumentem za tym, by od 1 czerwca 2026 r. objąć zakazem bezwzględnie całe miasto, co trwale zlikwiduje alkoholową turystykę wewnętrzną. Wpływ nocnego zakazu na liczbę interwencji służb Formacja i rodzaj statystyki Dzielnice z zakazem (Śródmieście, Praga-Płn.) Dzielnice bez zakazu (Reszta miasta w czasie pilotażu) Interwencje Straży Miejskiej (Ogółem) Spadek o 23,7% Spadek o 11,1% Interwencje Straży Miejskiej (Noc) Spadek o 23,0% Spadek o ok. 4,0% Interwencje Policji (KSP) Spadek o ponad 37,0% Odnotowano lokalne wzrosty (Wola, Targówek) Wykroczenia przeciw trzeźwości Spadek o 43,0% Brak wyraźnej poprawy

Długa droga polityczna i silne poparcie społeczne Droga do wprowadzenia dzisiejszych obostrzeń była długa i pełna politycznych zwrotów akcji. Pierwotny projekt uchwały narodził się w strukturach aktywistów z ruchu miejskiego „Miasto Jest Nasze”. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski początkowo podchodził do pomysłu bardzo sceptycznie. Później zmienił zdanie i optował za natychmiastowym rygorem w całej stolicy, by ostatecznie wycofać się i zarządzić wspomniany, kilkumiesięczny pilotaż. Dopiero twarde analizy z początku tego roku przekonały magistrat do podjęcia ostatecznego kroku. Głos warszawiaków w sondażach: Z badań telefonicznych przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców stolicy wynika, że aprobata dla nowych przepisów systematycznie rośnie. Świadomość istnienia programu deklaruje już 69 proc. badanych, a globalne poparcie dla wprowadzenia nocnej prohibicji w Warszawie wynosi 58 proc. (przy 27 proc. głosów sprzeciwu). Najbardziej entuzjastycznie nastawieni są mieszkańcy Śródmieścia (68% poparcia) oraz Pragi-Północ (63%).