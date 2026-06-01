Wielka zmiana w stolicy wchodzi w życie od dziś! Koniec z popularnymi zakupami po 22:00

1 czerwca 2026 09:27 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Nadszedł dzień, który diametralnie zmieni nocne życie stolicy. Zgodnie z oficjalną decyzją Rady Miasta, od poniedziałku 1 czerwca 2026 roku na terenie całej Warszawy zaczynają obowiązywać restrykcyjne przepisy ograniczające handel alkoholem. Nowe prawo uderzy przede wszystkim w sklepy monopolowe oraz stacje paliw.

Sztywne ramy czasowe i jedyny wyjątek na mapie miasta

Radykalne zmiany wchodzą w życie z dniem dzisiejszym. Warszawiacy oraz turyści odwiedzający stolicę nie kupią już napojów alkoholowych w placówkach handlu detalicznego w godzinach od 22:00 do 6:00 rano. Przepisy te kategorycznie zabraniają sprzedaży napojów wyskokowych we wszystkich sklepach ogólnospożywczych, monopolowych oraz na stacjach benzynowych w granicach administracyjnych miasta.

Warto jednak uspokoić branżę gastronomiczną oraz imprezowiczów. Nowa rewolucja nie obejmuje lokali gastronomicznych, w pubach, restauracjach, klubach nocnych czy ogródkach piwnych alkohol nadal będzie serwowany bez zmian, o ile trunki będą spożywane na miejscu.

Urzędnicy przewidzieli tylko jeden, bardzo specyficzny wyjątek geograficzny. Zakaz nie będzie egzekwowany w strefie wolnocłowej Lotniska Chopina na Okęciu. Poza tym jednym miejscem, lodówki z procentami w całej Warszawie będą od dziś punktualnie o 22:00 plombowane lub zasłaniane.

Twarde dane z pilotażu: Straż Miejska i Policja notują potężne spadki

Ogólnomiejska prohibicja nie jest eksperymentem w ciemno. Dzisiejsze wdrożenie przepisów to bezpośrednia konsekwencja sukcesu programu „Bezpieczna Noc”. Przypomnijmy, że od 1 listopada 2025 roku ograniczenia testowo wprowadzono w dwóch centralnych dzielnicach: w Śródmieściu oraz na Pradze-Północ.

Sekretarz miasta Maciej Fijałkowski zaprezentował radnym szczegółowe podsumowanie okresu próbnego, z którego wynika, że porządek publiczny w testowanych rejonach uległ gigantycznej poprawie. Porównując dane rok do roku, na terenie Śródmieścia i Pragi-Północ liczba nocnych interwencji Straży Miejskiej spadła o ponad 23 proc., podczas gdy w rejonach bez zakazu zmalała o zaledwie 4 proc.

Jeszcze bardziej spektakularne statystyki przedstawiła Komenda Stołeczna Policji. W strefach objętych prohibicją liczba ogólnych interwencji mundurowych runęła w dół o ponad 37 proc., a odsetek wykroczeń przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości skurczył się aż o 43 proc.

Efekt domina, zakupy z „przeprowadzką” do sąsiadów

Choć statystyki policyjne wyglądają imponująco, eksperci dostrzegają jedno niepokojące zjawisko migracyjne. W trakcie trwania pilotażu mundurowi odnotowali nagły wzrost liczby incydentów i interwencji w dzielnicach bezpośrednio graniczących ze strefą zakazu na Pradze-Południe, Targówku oraz na Woli.

Zdesperowani klienci szukający procentów po godzinie 22:00 po prostu przejeżdżali na drugą stronę ulicy lub mostu, by zrobić zakupy w miejscach, gdzie prawo jeszcze nie obowiązywało. Właśnie ten negatywny „efekt rozlania” był dla władz Warszawy koronnym argumentem za tym, by od 1 czerwca 2026 r. objąć zakazem bezwzględnie całe miasto, co trwale zlikwiduje alkoholową turystykę wewnętrzną.

Wpływ nocnego zakazu na liczbę interwencji służb

Formacja i rodzaj statystyki Dzielnice z zakazem (Śródmieście, Praga-Płn.) Dzielnice bez zakazu (Reszta miasta w czasie pilotażu)
Interwencje Straży Miejskiej (Ogółem) Spadek o 23,7% Spadek o 11,1%
Interwencje Straży Miejskiej (Noc) Spadek o 23,0% Spadek o ok. 4,0%
Interwencje Policji (KSP) Spadek o ponad 37,0% Odnotowano lokalne wzrosty (Wola, Targówek)
Wykroczenia przeciw trzeźwości Spadek o 43,0% Brak wyraźnej poprawy

Długa droga polityczna i silne poparcie społeczne

Droga do wprowadzenia dzisiejszych obostrzeń była długa i pełna politycznych zwrotów akcji. Pierwotny projekt uchwały narodził się w strukturach aktywistów z ruchu miejskiego „Miasto Jest Nasze”. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski początkowo podchodził do pomysłu bardzo sceptycznie.

Później zmienił zdanie i optował za natychmiastowym rygorem w całej stolicy, by ostatecznie wycofać się i zarządzić wspomniany, kilkumiesięczny pilotaż. Dopiero twarde analizy z początku tego roku przekonały magistrat do podjęcia ostatecznego kroku.

Głos warszawiaków w sondażach: Z badań telefonicznych przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców stolicy wynika, że aprobata dla nowych przepisów systematycznie rośnie. Świadomość istnienia programu deklaruje już 69 proc. badanych, a globalne poparcie dla wprowadzenia nocnej prohibicji w Warszawie wynosi 58 proc. (przy 27 proc. głosów sprzeciwu). Najbardziej entuzjastycznie nastawieni są mieszkańcy Śródmieścia (68% poparcia) oraz Pragi-Północ (63%).

Ogólnopolski trend samorządowy

Warszawa nie jest odosobnioną wyspą na mapie kraju – stolica dołącza do fali, która zalewa polskie samorządy. Podobne obostrzenia nocne wprowadziło już ponad 200 gmin w całej Polsce, w tym duże aglomeracje jak Kraków, Gdańsk, Bydgoszcz czy Szczecin.

Inne miasta, takie jak Wrocław, Poznań czy Katowice, zdecydowały się na wariant łagodniejszy, ograniczając handel alkoholem wyłącznie w obrębie zabytkowych centrów i starówek. Warto dodać, że od początku 2026 roku nocny szlaban na zakupy procentowe pomyślnie wdrożyły m.in. Lublin, Opole, Ełk oraz Koło.

 

 

 

Artykuł opracowany na podstawie oficjalnych sprawozdań Biura Sekretarza m.st. Warszawy, statystyk interwencyjnych KSP i Straży Miejskiej oraz oficjalnych depesz PAP.

 

