Wielkanocny szok cenowy. Eksperci alarmują: ten produkt drożeje najmocniej przed świętami
Zbliżająca się Wielkanoc 2026 może poważnie uderzyć w domowe budżety Polaków. Choć oficjalne wskaźniki inflacji pokazują wyhamowanie wzrostu cen, rzeczywistość w sklepach wygląda zupełnie inaczej. Analizy rynku wskazują, że przedświąteczne zakupy będą wyraźnie droższe niż jeszcze kilka tygodni temu, a jeden produkt wyróżnia się szczególnie gwałtownym wzrostem ceny.
Eksperci mówią wprost o wyraźnym skoku kosztów wielkanocnego koszyka.
Wielkanoc coraz bliżej. Polacy ruszają do sklepów
W 2026 roku Niedziela Wielkanocna przypada 5 kwietnia, co oznacza, że przygotowania do świąt właśnie nabierają tempa. W wielu domach rozpoczęło się kompletowanie produktów potrzebnych do tradycyjnych potraw.
Na stołach nie może zabraknąć białej kiełbasy, żurku, wędlin, jajek czy domowych wypieków. Szczególną rolę odgrywa także święconka, do której wkłada się m.in. chleb, sól, jajka i wędliny.
Wzrost zakupów przed świętami powoduje ogromny ruch w sklepach. To z kolei automatycznie wpływa na ceny.
Zakupy wielkanocne coraz droższe
Mimo uspokajających sygnałów dotyczących inflacji, przedświąteczny koszyk w wielu sklepach wyraźnie drożeje. Z analiz rynku wynika, że rosną ceny wielu podstawowych produktów.
Podwyżki dotyczą przede wszystkim:
-
mięsa i wędlin
-
nabiału
-
tłuszczów roślinnych i zwierzęcych
-
świeżych warzyw
-
słodyczy i czekolady
Szczególnie drożeje czekolada, co ma związek z rekordowo wysokimi cenami kakao na światowych rynkach. W wielu sklepach tabliczka czekolady kosztuje już nawet około 9 zł, co jeszcze niedawno było rzadkością.
Źródło: analiza rynku i dane portalu dlahandlu.pl.
Jeden produkt bije rekordy drożyzny
Największym zaskoczeniem tegorocznych przygotowań do Wielkanocy są jednak jajka, które stały się absolutnym liderem podwyżek cen.
Jeszcze niedawno uchodziły za jeden z najtańszych produktów spożywczych. Obecnie ceny potrafią sięgać nawet 11,99 zł za opakowanie 10 sztuk. W wielu sklepach pojawiają się promocje w okolicach 7,99 zł, które mają przyciągnąć klientów.
Źródło danych: portalspozywczy.pl.
Dlaczego jajka tak drożeją
Eksperci wskazują kilka przyczyn gwałtownego wzrostu cen.
Najważniejszym problemem jest sytuacja w hodowli drobiu. W ostatnim czasie pojawiły się ogniska chorób takich jak:
-
ptasia grypa
-
rzekomy pomór drobiu
W wyniku tych problemów część stad została zlikwidowana. Według danych Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz Polska w krótkim czasie straciła nawet około 10 procent potencjału produkcyjnego jaj.
Dodatkowo odbudowa stad trwa bardzo długo. Od momentu wyklucia się pisklęcia do rozpoczęcia znoszenia jaj przez kurę mija około 20 tygodni.
Na ceny wpływają także rosnące koszty produkcji, w tym przede wszystkim wysokie ceny energii.
Eksperci uspokajają, ale wydatki będą duże
Mimo problemów producenci zapewniają, że sytuacja na rynku pozostaje stabilna, a Polska nadal jest jednym z największych producentów jaj w Unii Europejskiej.
Jak podkreśla Paweł Podstawka, prezes Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, krajowa produkcja pozwala nie tylko pokryć zapotrzebowanie wewnętrzne, ale także utrzymywać eksport.
Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że tegoroczna Wielkanoc będzie jedną z droższych w ostatnich latach, a zakupy świąteczne mogą mocno obciążyć budżety wielu rodzin.
Źródła: dlahandlu.pl, portalspozywczy.pl
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.