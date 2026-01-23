Wielki darmowy koncert w Warszawie. 12 artystów zaśpiewa już w ten weekend
Przed nami weekend pełen niesamowitej energii i gorących serc. Choć oficjalny 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaplanowano na niedzielę, to w Warszawie orkiestrowe silniki ruszą pełną parą już dzień wcześniej. Błonia Stadionu Narodowego zamienią się w tętniące życiem miasteczko, gdzie na mieszkańców czekają koncerty topowych gwiazd, darmowe badania i… diabelski młyn.
To będzie prawdziwa „Letnia zadyma w środku zimy”. Wszystko zacznie się już w sobotę, 24 stycznia. Miasteczko WOŚP przy Stadionie Narodowym otworzy swoje bramy dla gości o godzinie 10:00.
Sobota: Zdrowie, adrenalina i biegacze
Pierwszy dzień świętowania to doskonała okazja, by połączyć przyjemne z pożytecznym. W specjalnie przygotowanych strefach każdy znajdzie coś dla siebie. Odważni będą mogli spojrzeć na stolicę z góry, wsiadając na diabelski młyn, a najmłodsi skorzystają z dedykowanej im karuzeli.
Organizatorzy kładą duży nacisk na edukację i profilaktykę. W namiocie „Ratujemy i uczymy Ratować” instruktorzy pokażą, jak udzielać pierwszej pomocy, a w strefach medycznych będzie można skonsultować się z dietetykiem i wykonać darmowe badania podstawowe. O pomoc zadbają również psycholodzy, gotowi do rozmowy z potrzebującymi.
Na fanów Instagrama czeka specjalna strefa „Nieskończone dobro” – instalacja pełna luster i świateł, która pozwoli stworzyć niepowtarzalne zdjęcia. Zmarznięci goście ogrzeją się gorącą czekoladą i kawą, a w SiemaShopie będzie można kupić orkiestrowe gadżety.
Sobotnie południe należeć będzie do sportowców. O 11:30 rozpocznie się rozgrzewka przed biegiem „Policz się z Cukrzycą!„, a punktualnie o 12:00 zawodnicy wyruszą na 5-kilometrową trasę prowadzącą przez most Świętokrzyski.
Niedziela: Muzyczny maraton i Światełko do Nieba
Kulminacja wydarzeń nastąpi w niedzielę, 25 stycznia. Już od rana będzie można podglądać pracę studia telewizyjnego, skąd relacja pójdzie w świat. O godzinie 14:00 scenę przejmą artyści. Wystąpi aż 12 wykonawców, gwarantując muzyczną ucztę dla każdego pokolenia.
Harmonogram koncertów:
-
14:00 – Lanberry
-
14:40 – Łydka Grubasa
-
15:20 – IGO
-
16:00 – Nocny Kochanek
-
16:40 – LemON
-
17:20 – Lor
-
18:00 – Happysad
-
18:40 – Dżem
-
19:25 – Ich Troje
-
20:00 – Światełko do Nieba
-
20:15 – Myslovitz
-
20:50 – Hel’enine Oči
-
21:30 – Tabu
Cel: Zdrowe brzuszki
W tym roku Orkiestra gra pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób układu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Przez ponad trzy dekady działalności Fundacja zebrała już blisko 2,6 miliarda złotych, realnie zmieniając oblicze polskiej medycyny.
