Wielki finał na budowie metra! Tory już gotowe, Warszawa szykuje się do wielkiego otwarcia.
To historyczny moment dla warszawskiego transportu. Prace na nowych odcinkach II linii metra dobiegły końca, tory zostały ułożone, a pierwsze składy testowe wyjadą na trasę lada chwila. Sprawdź, kiedy pasażerowie z Bemowa i Bródna ostatecznie pożegnają się z korkami i zyskają ekspresowe połączenie z centrum stolicy.
Warszawa jest o krok od zakończenia jednego z największych projektów infrastrukturalnych ostatniej dekady. Jak wynika z najnowszej analizy serwisu Forsal, budowa brakujących odcinków II linii metra (M2) weszła w fazę finalną. Dla mieszkańców Warszawy, którzy przez miesiące mierzyli się z utrudnieniami na Górczewskiej czy w okolicach Kondratowicza, informacja o ułożeniu wszystkich torów to sygnał, że komunikacyjna rewolucja jest już na wyciągnięcie ręki. Stolica staje się coraz bardziej zintegrowana, a metro – jej kręgosłupem.
Testy systemów i pierwsze przejazdy. Co dzieje się pod ziemią?
Choć tory są już na swoim miejscu, podziemne stacje wciąż tętnią życiem. Obecnie ekipy budowlane koncentrują się na montażu systemów sterowania ruchem, łączności oraz systemów przeciwpożarowych. To najbardziej precyzyjny etap prac, od którego zależy bezpieczeństwo tysięcy pasażerów korzystających codziennie z warszawskiej kolei podziemnej. Jak podaje Forsal, zaraz po zakończeniu prac instalacyjnych, na nowe odcinki wjadą pociągi testowe, które sprawdzą współpracę składów z infrastrukturą peronową.
Zakończenie budowy to nie tylko tunele, ale również nowoczesne stacje, które mają stać się nowymi wizytówkami dzielnic. W Warszawie każda nowa stacja metra staje się silnym impulsem dla lokalnego biznesu i rynku nieruchomości. Deweloperzy budujący na Bemowie czy Targówku już zacierają ręce – bliskość wejścia do metra to gwarancja wzrostu wartości mieszkań i ogromnego zainteresowania ze strony najemców.
Kiedy realnie wsiądziemy do wagonów? Harmonogram 2026
Najważniejsze pytanie brzmi: kiedy otwarcie dla pasażerów? Po zakończeniu budowy i testów, musi nastąpić etap odbiorów technicznych przez służby takie jak straż pożarna czy sanepid. W Warszawie proces ten bywa czasochłonny, ale tempo prac wskazane w raporcie pozwala na optymistyczne prognozy. Mieszkańcy stolicy mogą spodziewać się, że jeszcze w tym roku sieć połączeń M2 zostanie domknięta, co pozwoli na przejazd przez całe miasto, od wschodnich krańców Bródna aż po zachodnie rubieże Bemowa w rekordowo krótkim czasie.
Warto zwrócić uwagę na znaczenie tego odcinka dla całego systemu transportowego stolicy. Nowe stacje metra odciążą linie tramwajowe i autobusowe, które obecnie pękają w szwach. Dla kierowców z Warszawy to również szansa na luźniejsze ulice liczy się na to, że tysiące osób zamieni auto na szybki i niezawodny transport szynowy pod ziemią.
Warszawa patrzy już w stronę III linii
Zakończenie II linii metra to zamykanie pewnego rozdziału, ale Warszawa nie zwalnia tempa. Już teraz w ratuszu trwają intensywne prace nad projektowaniem III linii, która ma połączyć Gocław ze Śródmieściem. Finisz prac na M2 pokazuje, że stolica posiada unikalne w skali kraju doświadczenie w realizacji tak skomplikowanych podziemnych inwestycji. Rok 2026 zapisze się w historii miasta jako czas, w którym podziemna mapa Warszawy stała się kompletna i w pełni funkcjonalna.
Źródło: Opracowanie na podstawie analizy serwisu Forsal oraz komunikatów Metra Warszawskiego (kwiecień 2026).
