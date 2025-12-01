Wielki powrót po 13 latach! Popularna linia lotnicza otwiera bazę pod Warszawą
Wizz Air po 13 latach ponownie ulokował swoje samoloty w Modlinie, otwierając tam szóstą bazę w Polsce. Przewoźnik rusza od razu z 11 nowymi trasami i zapowiada setki miejsc pracy, dając lotnisku pod Warszawą nowe perspektywy rozwoju.
Wizz Air wraca do Modlina po 13 latach. Nowa baza, nowe trasy i setki miejsc pracy
Po ponad dekadzie przerwy Wizz Air ponownie ulokował swoje samoloty na lotnisku Warszawa–Modlin. W poniedziałek przewoźnik ogłosił otwarcie swojej szóstej bazy w Polsce, wyposażonej w dwie nowoczesne maszyny Airbus A321neo. To powrót w wielkim stylu – z imponującą siatką 11 nowych kierunków i ambitnymi planami rozwoju.
Dzięki powrotowi do Modlina pasażerowie mogą teraz polecieć do Bergamo, Aten, Barcelony, Bergen, na Maltę, do Sofii, Brindisi, Alghero, Pafos, Palermo oraz Kiszyniowa. Linia deklaruje, że z nowej bazy zapewni ponad 500 tysięcy miejsc rocznie. W skali całego kraju Wizz Air oferuje już blisko 219 tras, umacniając swoją pozycję jako jeden z największych przewoźników w Polsce.
Stacjonujące w Modlinie Airbusy A321neo zostały wybrane nieprzypadkowo. Samoloty te spalają o 20 procent mniej paliwa i emitują o 20 procent mniej dwutlenku węgla niż ich poprzednia generacja, wpisując się w strategię linii, która chce ograniczać wpływ działalności lotniczej na środowisko.
Nowa baza to także konkretne korzyści gospodarcze dla regionu. Wizz Air zapowiedział stworzenie 80 miejsc pracy dla pilotów i personelu pokładowego, a według szacunków przewoźnika, dodatkowo około 700 etatów powstanie w sąsiedztwie lotniska – w usługach okołolotniczych, logistyce i hotelarstwie. To możliwe dzięki stałej obecności dwóch dużych maszyn oraz intensywnemu ruchowi pasażerskiemu.
Do obsługi naziemnej przewoźnik wybrał firmę Welcome Airport Services, która dotąd w Modlinie zajmowała się głównie pasażerami wymagającymi szczególnej pomocy oraz okazjonalną obsługą lotów czarterowych.
Dzisiejszy powrót Wizz Aira do Modlina to symboliczna kontynuacja historii sprzed 13 lat. Linia rozpoczęła operacje z tego lotniska krótko po jego otwarciu w 2012 roku, lecz już w grudniu tego samego roku musiała je zawiesić z powodu uszkodzeń pasa startowego. Po ponownym otwarciu portu przewoźnik zdecydował się latać wyłącznie z Lotniska Chopina, a Modlin na długie lata stał się domeną Ryanaira.
Teraz to się zmienia. Wizz Air wraca z większą flotą, nową strategią i ambitnym planem rozwoju. Dla pasażerów oznacza to więcej kierunków, niższe ceny i modlińskie lotnisko, które ponownie zaczyna odgrywać kluczową rolę w siatce połączeń w Polsce.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.