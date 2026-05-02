Wielki pożar w powiecie nowodworskim. Dym było widać z daleka
1 maja 2026 roku w powiecie nowodworskim doszło do dużego pożaru. Zgłoszenie wpłynęło do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim o godzinie 13:19. Po przyjeździe pierwszych zastępów na miejsce strażacy potwierdzili, że ogień był już rozwinięty, a zadymienie widoczne z dużej odległości.
Jak przekazała Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim, działania służb od początku koncentrowały się na zabezpieczeniu terenu akcji i zatrzymaniu pożaru. Strażacy podali prądy gaśnicze w natarciu, aby opanować płomienie. Jednocześnie prowadzili obronę sąsiadującej hali, żeby ogień nie przeniósł się na kolejny obiekt.
Sytuacja była poważna, bo przy rozwiniętym pożarze liczy się każda minuta. Gęsty dym widoczny z daleka wskazywał, że zdarzenie ma dużą skalę. Takie akcje wymagają nie tylko gaszenia źródła ognia, ale też ochrony pobliskich budynków i kontroli kierunku rozprzestrzeniania się pożaru.
Na miejscu pracowały zastępy straży pożarnej, które zabezpieczały teren i prowadziły działania gaśnicze. Służby musiały działać jednocześnie w kilku kierunkach. Najważniejsze było ograniczenie ognia, niedopuszczenie do rozszerzenia pożaru oraz zapewnienie bezpieczeństwa ratownikom.
Na razie nie podano informacji o osobach poszkodowanych. Przyczyny pojawienia się ognia będą wyjaśniane po zakończeniu działań. Strażacy po opanowaniu sytuacji zwykle sprawdzają pogorzelisko, aby wykluczyć ponowny zapłon. W przypadku dużych pożarów takie dozorowanie może potrwać jeszcze wiele godzin.
