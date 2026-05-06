Wielki przemyt udaremniony na Pomorzu. Wiemy, co tak naprawdę znajdowało się w chińskich kontenerach.

6 maja 2026 15:09 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Gdańska udaremnili przemyt gigantycznej ilości nielegalnych wyrobów tytoniowych. Dwa kontenery, które oficjalnie przewoziły części zamienne do maszyn, skrywały miliony sztuk papierosów bez akcyzy.

Zgodnie z informacjami Business Insider, transport przypłynął do polskiego portu z Chin. Z dokumentacji przewozowej wynikało, że odbiorcą towaru miała być firma zarejestrowana w Hiszpanii. Funkcjonariusze postanowili jednak poddać kontenery szczegółowej kontroli.

Skaner RTG ujawnił prawdę

Podejrzenia mundurowych potwierdziły się po prześwietleniu ładunku mobilnym urządzeniem rtg. Obraz na monitorze wskazał, że wewnątrz metalowych skrzyń znajduje się inny towar niż deklarowane części zamienne. Po fizycznym otwarciu kontenerów funkcjonariusze KAS znaleźli łącznie blisko 30 mln sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Milionowe straty Skarbu Państwa

Skala znaleziska ma wymierne skutki finansowe. Jak podaje KAS:

  • Wartość rynkowa: Szacuje się, że przejęte papierosy są warte około 23 mln zł.
  • Potencjalne uszczuplenia: Gdyby tytoń trafił do nielegalnego obrotu, Skarb Państwa straciłby ponad 40 mln zł z tytułu nieodprowadzonego podatku akcyzowego oraz podatku VAT.

Prokuratorskie śledztwo w toku

Nielegalny towar został zabezpieczony przez pomorską KAS. Sprawa ma charakter rozwojowy, a nadzór nad postępowaniem objął Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku. Śledczy ustalają teraz osoby odpowiedzialne za organizację przemytu oraz sprawdzają, czy polski port miał być jedynie punktem tranzytowym, czy też miejscem docelowego rozładunku części towaru.

 

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie artykułu Business Insider Polska dotyczącego akcji KAS w gdańskim porcie (06.05.2026).

