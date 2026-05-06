Wielki przemyt udaremniony na Pomorzu. Wiemy, co tak naprawdę znajdowało się w chińskich kontenerach.
Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Gdańska udaremnili przemyt gigantycznej ilości nielegalnych wyrobów tytoniowych. Dwa kontenery, które oficjalnie przewoziły części zamienne do maszyn, skrywały miliony sztuk papierosów bez akcyzy.
Zgodnie z informacjami Business Insider, transport przypłynął do polskiego portu z Chin. Z dokumentacji przewozowej wynikało, że odbiorcą towaru miała być firma zarejestrowana w Hiszpanii. Funkcjonariusze postanowili jednak poddać kontenery szczegółowej kontroli.
Skaner RTG ujawnił prawdę
Podejrzenia mundurowych potwierdziły się po prześwietleniu ładunku mobilnym urządzeniem rtg. Obraz na monitorze wskazał, że wewnątrz metalowych skrzyń znajduje się inny towar niż deklarowane części zamienne. Po fizycznym otwarciu kontenerów funkcjonariusze KAS znaleźli łącznie blisko 30 mln sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy.
Milionowe straty Skarbu Państwa
Skala znaleziska ma wymierne skutki finansowe. Jak podaje KAS:
- Wartość rynkowa: Szacuje się, że przejęte papierosy są warte około 23 mln zł.
- Potencjalne uszczuplenia: Gdyby tytoń trafił do nielegalnego obrotu, Skarb Państwa straciłby ponad 40 mln zł z tytułu nieodprowadzonego podatku akcyzowego oraz podatku VAT.
Prokuratorskie śledztwo w toku
Nielegalny towar został zabezpieczony przez pomorską KAS. Sprawa ma charakter rozwojowy, a nadzór nad postępowaniem objął Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku. Śledczy ustalają teraz osoby odpowiedzialne za organizację przemytu oraz sprawdzają, czy polski port miał być jedynie punktem tranzytowym, czy też miejscem docelowego rozładunku części towaru.
Źródło: Opracowanie na podstawie artykułu Business Insider Polska dotyczącego akcji KAS w gdańskim porcie (06.05.2026).
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.