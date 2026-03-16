Wielki schron z salą konferencyjną powstanie na Mazowszu. Decyzja już zapadła
Starostwo Powiatowe w Płocku uruchamia historyczną i bezprecedensową inwestycję, która całkowicie zmieni dotychczasowe standardy ochrony ludności w regionie. W poniedziałek 16 marca zapadła ostateczna, wiążąca decyzja o przekazaniu państwowych gruntów pod budowę gigantycznego obiektu pełniącego jednocześnie funkcje obronne i administracyjne. Dlaczego lokalne władze w trybie pilnym wdrażają koncepcję tak zwanego podwójnego zastosowania, jak dokładnie ma funkcjonować podziemna infrastruktura połączona z najnowocześniejszym systemem monitorowania zagrożeń i co ten pionierski projekt budowlany oznacza dla zwykłych obywateli szukających schronienia?
Koncepcja podwójnego zastosowania w praktyce. Cywilna administracja i wojskowa ochrona w 1 miejscu
Współczesne podejście do architektury użyteczności publicznej przechodzi właśnie absolutną rewolucję, wymuszoną przez dynamicznie zmieniającą się sytuację geopolityczną na świecie. Zamiast budować dedykowane, ukryte głęboko pod ziemią bunkry, które przez 99 procent czasu stałyby puste i generowałyby potężne koszty utrzymania, specjaliści od bezpieczeństwa narodowego promują koncepcję dual-use. Termin ten oznacza wdrażanie rozwiązań infrastrukturalnych, które na co dzień służą celom cywilnym, gospodarczym lub administracyjnym, ale w zaledwie kilkanaście minut mogą zostać przekształcone w pełnoprawne obiekty o charakterze militarnym lub ochronnym.
Włodarze z Płocka postanowili zrealizować tę strategię w skali, która stawia ich w absolutnej czołówce krajowych innowatorów. Starosta Sylwester Ziemkiewicz otwarcie podkreśla, że budowanie spójnego i niezawodnego lokalnego systemu bezpieczeństwa stało się obecnie priorytetem numer 1 dla całej administracji. Zaprojektowany budynek w czasie pokoju będzie tętniącym życiem urzędem, w którym obywatele będą załatwiać swoje codzienne sprawy, uczestniczyć w spotkaniach czy szkoleniach. Jednak w momencie ogłoszenia stanu wyjątkowego, wybuchu konfliktu zbrojnego lub wystąpienia katastrofy naturalnej, jego podziemne kondygnacje błyskawicznie przejmą funkcję hermetycznego, w 100 procentach samowystarczalnego azylu dla mieszkańców i kluczowych służb ratunkowych.
Historyczne porozumienie samorządów. Ziemia od Skarbu Państwa pod specjalnym nadzorem
Realizacja tak gigantycznego i skomplikowanego przedsięwzięcia wymagała ścisłej współpracy na najwyższych szczeblach władzy państwowej i samorządowej. Kluczowy przełom nastąpił dokładnie 16 marca, kiedy to doszło do podpisania wiążącego aktu notarialnego. W spotkaniu uczestniczyli starosta Sylwester Ziemkiewicz, wicestarosta Waldemar Zawadzki oraz prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, który w tym procesie reprezentował bezpośrednio interesy Skarbu Państwa. Na mocy podpisanych dokumentów, państwowa działka położona w rejonie ulicy Bielskiej, tuż za obecnym budynkiem starostwa, została oficjalnie przekazana powiatowi w formie darowizny.
Droga do tego finału wymagała załatwienia potężnej ilości formalności administracyjnych. Cała operacja jest bezpośrednim pokłosiem kluczowej decyzji wydanej jeszcze w styczniu tego roku przez wojewodę mazowieckiego Mariusza Frankowskiego. Wyraził on oficjalną zgodę na nieodpłatne zbycie prawa własności tej strategicznej nieruchomości. Dotychczas teren ten pełnił prozaiczną funkcję parkingu dla urzędników i petentów. Teraz te kilkaset metrów kwadratowych asfaltu zamieni się w potężny plac budowy, na którym powstanie 1 z najnowocześniejszych centrów zarządzania kryzysowego w tej części kontynentu.
Podziemna twierdza i naziemne centrum operacyjne. Jak zaprojektowano nowy obiekt?
Z architektonicznego i logistycznego punktu widzenia, planowany kompleks stanowi prawdziwe arcydzieło inżynierii kryzysowej. Sercem całego układu będzie potężny, podziemny schron, zaprojektowany z myślą o przetrwaniu najcięższych uderzeń i odcięciu od zewnętrznych źródeł zasilania czy wody. W warunkach pokojowych ta gigantyczna przestrzeń nie będzie jednak stała pusta. Zostanie ona zaaranżowana na ultranowoczesną salę konferencyjną, służącą do organizacji sesji rady powiatu, szkoleń, narad i spotkań z mieszkańcami. Zastosowanie wzmocnionych stropów, potężnych drzwi gazoszczelnych oraz niezależnych systemów filtracji powietrza sprawi, że w razie ogłoszenia alarmu, sala ta w kilka chwil stanie się bezpiecznym bunkrem.
Jeszcze bardziej imponująco prezentuje się część naziemna tej inwestycji. Bezpośrednio nad betonowym schronem wybudowana zostanie nowa siedziba Powiatowego Centrum Bezpieczeństwa. Zgodnie z założeniami projektowymi, będzie to 1 z największych i najlepiej wyposażonych tego typu ośrodków w całym kraju. Jego głównym zadaniem będzie całodobowe, kompleksowe koordynowanie sytuacji w regionie. To stąd operatorzy będą nadzorować systemy monitoringu, sterować syrenami alarmowymi, koordynować akcje straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego oraz jednostek obrony terytorialnej. Skupienie wszystkich służb i sztabów kryzysowych w 1, doskonale zabezpieczonym budynku to absolutny fundament szybkiego reagowania na wszelkie nieprzewidziane zagrożenia.
Lokalny system bezpieczeństwa. Dlaczego to 1 z najważniejszych priorytetów dekady?
Inwestycja w Płocku to nie tylko lokalny sukces samorządowców, ale przede wszystkim wyraźny sygnał zmian w ogólnopolskim podejściu do obrony cywilnej. Przez ostatnie 30 lat infrastruktura ochronna w naszym kraju była systematycznie zaniedbywana. Dawne schrony z czasów zimnej wojny uległy dewastacji, zamieniły się w zalane wodą piwnice lub zostały przerobione na komercyjne magazyny. Najnowsze audyty przeprowadzane przez straż pożarną i służby państwowe wykazują gigantyczne braki w miejscach, w których obywatele mogliby się ukryć na wypadek skażenia chemicznego, potężnych anomalii pogodowych czy działań militarnych.
Brak odpowiednich ustaw oraz wieloletnie zaniedbania sprawiły, że to właśnie lokalni włodarze, dysponujący własnymi budżetami i unijnymi dotacjami, muszą brać sprawy w swoje ręce. Projekt starostwa ma zostać zarysowany jeszcze w tym roku. Po przygotowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskaniu dziesiątek pozwoleń środowiskowych i budowlanych oraz zabezpieczeniu pełnego montażu finansowego, na plac wjadą ciężkie maszyny. Czas odgrywa tu kluczową rolę, ponieważ niestabilność za wschodnią granicą zmusza organy administracji do radykalnego przyspieszenia wszelkich inwestycji związanych z bezpieczeństwem.
Co to oznacza dla Ciebie? Nowe standardy i gwarancja przetrwania w sytuacjach kryzysowych
Budowa tak zaawansowanego kompleksu w centrum miasta to nie tylko wielomilionowe kontrakty dla firm budowlanych, ale przede wszystkim twarde, wymierne korzyści dla każdego mieszkańca. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Przede wszystkim zyskujecie pewność, że w przypadku wystąpienia czarnego scenariusza (od potężnych wichur niszczących sieci energetyczne, po ewakuacje spowodowane wyciekiem niebezpiecznych substancji z pobliskich zakładów przemysłowych), lokalne władze nie będą działać po omacku. Powiatowe Centrum Bezpieczeństwa to gwarancja, że pomoc zostanie wysłana szybciej, a przepływ kluczowych informacji między służbami nie zostanie przerwany nawet na 1 sekundę.
Po 2, powstanie schronu o standardzie dual-use to początek zupełnie nowego trendu w polskim budownictwie użyteczności publicznej. Sukces tej inwestycji z pewnością stanie się wzorem dla setek innych gmin i powiatów w kraju. Uczy to nas wszystkich niezwykle ważnej zasady: bezpieczeństwo kosztuje, ale jest to absolutnie jedyna inwestycja, na której nie można oszczędzać. Mając na uwadze zapowiedzi urzędników, warto bacznie śledzić kolejne etapy tej budowy. Świadomość tego, gdzie w Twojej najbliższej okolicy znajduje się profesjonalny, niezależny energetycznie azyl, wyposażony w systemy uzdatniania wody i filtry powietrza, to podstawowa wiedza, która w krytycznym momencie zadecyduje o zdrowiu i życiu Twojej rodziny.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.