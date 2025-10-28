Wielki skandal i dramat. Biskup przerywa milczenie. Po serii afer w diecezji apeluje o prawdę i oczyszczenie
W diecezji sosnowieckiej nie milkną echa kolejnych skandali z udziałem duchownych. Biskup Artur Ważny opublikował specjalny komunikat skierowany do wiernych, w którym odniósł się do medialnych doniesień o przestępstwach popełnionych przez księży. Jak podkreślił, Kościół w Sosnowcu przechodzi dziś trudny, ale konieczny proces oczyszczenia i dochodzenia do prawdy.
„Nie chcę odwracać wzroku od bolesnej prawdy”
W opublikowanym oświadczeniu biskup zaznaczył, że jego celem jest nie tylko uspokojenie emocji, ale też okazanie wsparcia osobom pokrzywdzonym.
– Nie chcę odwracać wzroku od bolesnej prawdy ani umniejszać powagi tych wydarzeń. To, co się dzieje, jest dla nas bolesnym wezwaniem do prawdy i nawrócenia – napisał duchowny.
Bp Ważny przyznał, że publikacja komunikatu była odpowiedzią na kolejne doniesienia prasowe o nadużyciach wśród duchowieństwa, które wywołały niepokój i oburzenie wiernych.
– To rodzi lęk, gniew, rozczarowanie. Dlatego chciałem, by ten komunikat był znakiem, że Kościół nie ucieka od odpowiedzialności i nie zostawia osób skrzywdzonych samych – wyjaśnił podczas rozmowy w Radiu Katowice.
Nowe przypadki i praca komisji
Jak poinformował hierarcha, w diecezji działa specjalna komisja ds. zgłoszeń o przestępstwach duchownych, powołana niemal rok temu. Od tamtej pory zgłosiły się kolejne osoby, które zdecydowały się opowiedzieć o swoich doświadczeniach.
– Z tego, co wiem, dwie lub trzy osoby zgłosiły takie przypadki, w tym jedna po spotkaniu, które odbyło się w kurii w czerwcu – przyznał biskup.
Wśród spraw, którymi zajmują się organy ścigania, znajduje się przypadek księdza Ryszarda G., oskarżonego o przestępstwa wobec dzieci, oraz księdza Krystiana K., w którego mieszkaniu w 2024 roku zmarł młody mężczyzna. Drugi z duchownych usłyszał zarzuty dotyczące m.in. posiadania narkotyków i nieumyślnego spowodowania śmierci.
„Wyrażamy wstyd i skruchę”
Biskup Ważny wprost przyznał, że sytuacja w sosnowieckiej diecezji jest trudna, ale – jak podkreślił – „milczenie byłoby zgodą na krzywdę”.
– Gdy media ujawniają kolejne szczegóły, nasze myśli kierują się ku osobom zranionym. Wiemy, że te relacje mogą otwierać rany. Dlatego jako Kościół w Sosnowcu wyrażamy wstyd i skruchę – napisał hierarcha.
Zapewnił również, że diecezja współpracuje z wymiarem sprawiedliwości i że każdy przypadek wykorzystania ma być zgłaszany oraz dokładnie wyjaśniany.
Nowy etap dla diecezji sosnowieckiej
Od momentu objęcia funkcji biskupa w 2024 roku Artur Ważny rozpoczął reorganizację struktur diecezji, powołując trzy zespoły:
-
Komisję Wyjaśnienie i Naprawa,
-
Komisję ds. Rozeznania i Rozwoju Diecezji,
-
Zespół ds. Formacji Duchowieństwa.
Ich zadaniem jest naprawa zaufania wiernych, wyjaśnianie dawnych spraw oraz wprowadzenie mechanizmów kontroli w życiu parafialnym i administracyjnym.
Co to oznacza dla wiernych
Biskup apeluje do katolików, by nie tracili wiary w sens przemiany Kościoła i zachęca do modlitwy za ofiary nadużyć.
– Tylko prawda i pokora mogą nas oczyścić. Każdy, kto wie o podobnych przypadkach, powinien je zgłosić odpowiednim instytucjom – podkreślił.
Duchowny zaznaczył, że jego celem jest odbudowanie wspólnoty opartej na zaufaniu, odpowiedzialności i przejrzystości.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.