Wielkie inwestycje w całej Polsce. Z Warszawy dojedziesz wszędzie w 100 minut. Mamy listę
Rząd ogłosił wczoraj największy program kolejowy w historii III RP. Zintegrowana Sieć Kolejowa zakłada 4700 km nowych linii i modernizację kolejnych 5600 km torów – łącznie ponad 10 300 km inwestycji za szacunkowe 610 mld zł. Cel? Warszawa w centrum całego systemu, a do największych miast w Polsce – 100 minut pociągiem. Sprawdzamy, które trasy powstaną najszybciej i co to oznacza dla pasażerów ze stolicy.
Co to jest ZSK i dlaczego wcześniej czegoś takiego nie było
15 czerwca 2026 roku Port Polska (dawne CPK), PKP Polskie Linie Kolejowe i Ministerstwo Infrastruktury zaprezentowały Zintegrowaną Sieć Kolejową – dokument, który do tej pory po prostu nie istniał. Polska przez ponad 30 lat rozwijała drogi w oparciu o rozporządzenie z 1993 roku wyznaczające docelową sieć autostrad i dróg ekspresowych. Kolej nigdy nie doczekała się analogicznego dokumentu. ZSK ma to zmienić.
Pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek powiedział wprost: „Zintegrowana Sieć Kolejowa to pierwszy w historii Polski tak kompleksowy plan budowy i modernizacji linii kolejowych. ZSK jest oparta na realnych potrzebach pasażerów, prognozach ruchu i analizach planistycznych.” Nad dokumentem pracował interdyscyplinarny zespół przez ponad półtora roku, analizując 8 000 km potencjalnych odcinków nowych linii.
Inwestycje będą realizowane przez 2 podmioty z wyraźnym podziałem ról: Port Polska odpowiada za budowę nowych linii, PKP PLK – za modernizację istniejących tras. Harmonogram zakłada, że pierwsze 1000 km nowych linii zostanie uruchomione do 2035 roku, a cały program rozciąga się do 2050 roku.
„Polska 100 minut” i „Polska 3 godzin” – dwa cele, które zmienią mapę połączeń
Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak przedstawił 2 konkretne cele strategiczne, które mają opisywać efekt końcowy całego programu.
„Polska 100 minut” zakłada skrócenie czasu podróży między największymi polskimi miastami do maksymalnie 1 godziny i 40 minut. Konkretne połączenia z Warszawą, które mają się zmieścić w tym czasie:
- Warszawa – Gdańsk: 100 minut (dziś ok. 2 godziny 50 minut)
- Warszawa – Poznań: 100 minut (dziś ok. 2 godziny 40 minut)
- Warszawa – Wrocław: 100 minut (dziś ok. 3 godziny)
- Warszawa – Bydgoszcz: 100 minut (dziś ok. 2 godziny 15 minut)
„Polska 3 godzin” to drugie kryterium: przejazd przez cały kraj – np. na osi wschód-zachód lub północ-południe – w ok. 3 godziny. Cel: Warszawa – Szczecin, Kraków – Gdańsk i Lublin – Wrocław w niecałe 3 godziny każdy.
Malepszak podał też prognozę popytu: w 2025 roku z polskich pociągów skorzystało 439 mln pasażerów. Do 2050 roku ta liczba ma wzrosnąć do 720 mln – wzrost o 64 proc. Najbardziej dynamiczna zmiana dotyczy segmentu dalekobieżnego: +105 proc. (z 89 mln do 182 mln pasażerów).
4700 km nowych torów – z czego składa się plan
Z łącznej puli 4700 km nowych linii większość – ok. 2700 km – powstanie w standardzie Kolei Dużych Prędkości (KDP), czyli z prędkością projektowaną od 250 do 320 km/h. Podział jest następujący:
|Inwestycja
|Długość
|Standard
|Termin uruchomienia
|Linia „Y” (Warszawa – Port Polska – Łódź – Poznań/Wrocław)
|480 km
|KDP
|do 2035
|Rail Baltica – odcinek Ełk – Trakiszki
|80 km
|KDP
|do 2035
|Katowice – Ostrawa
|ok. 50 km
|KDP
|do 2035
|Podłęże – Piekiełko
|–
|konwencjonalna
|do 2035
|CMK-Północ (Warszawa/CMK – Trójmiasto przez Toruń i Bydgoszcz)
|ok. 2100 km łącznie z ZSK
|KDP
|po 2035
|Linia Poznań – Szczecin przez Gorzów
|–
|KDP
|po 2035
|Linia Lublin – Rzeszów
|–
|konwencjonalna
|po 2035
Do tego PKP PLK po 2035 roku zmodernizuje 5600 km istniejących linii. Koszt całości: szacunkowo 610 mld zł, z czego 410 mld zł to budowa nowych linii, a pozostałe 200 mld zł – modernizacja.
Warszawa w centrum: co zmieni ZSK dla mieszkańców stolicy
Warszawa jest w tym systemie nie jednym z węzłów, ale jego osią. Linia „Y” – kluczowa inwestycja do 2035 roku – startuje ze stolicy i rozgałęzia się na Poznań i Wrocław przez nowe lotnisko Port Polska w Baranowie koło Grodziska Mazowieckiego. To właśnie ten odcinek w pierwszej kolejności dostarczy pasażerom ze stolicy realne skrócenie czasu przejazdu.
Najważniejsze zmiany dla Warszawy z perspektywy ZSK:
Linia „Y” i nowe lotnisko. 480 km trasy ma zostać uruchomione do 2035 roku. Pociąg z centrum Warszawy dotrze do lotniska Port Polska, dalej przez Łódź do Poznania lub Wrocławia. To kręgosłup systemu, który dziś jest już częściowo w budowie, etapie przetargów lub zaawansowanym projektowaniu – 1000 km z całej puli 4700 km jest już na etapie realizacji lub bezpośrednio przed nią.
CMK-Północ i połączenie z Trójmiastem. Centralna Magistrala Kolejowa dziś prowadzi na południe – do Krakowa i Katowic. ZSK zakłada jej przedłużenie na północ, przez Toruń i Bydgoszcz, aż do Trójmiasta. Czas przejazdu Warszawa – Gdańsk ma spaść do 100 minut. Dziś najszybszy pociąg pokonuje tę trasę w ok. 2 godziny 50 minut.
Węzły przesiadkowe. ZSK zakłada sieć ponad 120 węzłów przesiadkowych skoordynowanych z pociągami regionalnymi i połączeniami autobusowymi. Cel jest taki, by każdy powiat w Polsce miał dostęp do połączeń dalekobieżnych – bezpośrednio lub przez skomunikowany transport lokalny. Dla mieszkańców Mazowsza poza Warszawą oznacza to realną szansę na dojazd do stolicy bez samochodu.
Dual use – tory jako infrastruktura obronna. Lasek podkreślił, że wszystkie magistrale ZSK są projektowane jako infrastruktura podwójnego zastosowania – transportowego i wojskowego. W kontekście sytuacji bezpieczeństwa w regionie to element, który zdecydował o wpisaniu ZSK w szerszy kontekst polityki obronnej państwa.
27 miast bez kolei odzyska pociągi. Które są na Mazowszu?
ZSK zakłada, że 27 małych i średnich miast uzyska dostęp do sieci kolejowej – wiele z nich straciło połączenia w latach 90. w wyniku likwidacji nierentownych tras. Szczegółowa lista miast mazowieckich, które mają wrócić na kolejową mapę, nie została jeszcze w pełni upubliczniona, ale mapa ZSK uwzględnia uzupełniające korytarze w województwie – m.in. wydłużenie linii z Sokołowa Podlaskiego na północ oraz trasę z Tomaszowa Mazowieckiego do Piotrkowa Trybunalskiego.
Wiceminister Malepszak zapowiedział, że połączenia „co godzinę-dwie” mają być „standardem przyzwoitości” w nowym systemie. To istotna zmiana: dziś na wielu regionalnych liniach mazowieckich pociągi kursują 4-6 razy dziennie.
610 miliardów i pytanie o finansowanie
Szacunkowy koszt inwestycji po 2035 roku to ok. 610 mld zł. To liczba, przy której naturalnie pojawia się pytanie o źródła finansowania. Lasek, zapytany o to wprost, odpowiedział: „Skoro kończymy budowę dróg wysokiej przepustowości i przyszedł czas na kolej, to środki muszą się po prostu znaleźć.”
Bezpośredni precedens to program drogowy z 1993 roku – przez ponad 30 lat był realizowany konsekwentnie, niezależnie od zmian politycznych, finansowany z mieszanki środków unijnych, budżetu krajowego i Krajowego Funduszu Drogowego. ZSK ma działać analogicznie. Program ma zostać zapisany w odrębnej ustawie, którą Sejm ma uchwalić jeszcze w 2026 roku – co nadałoby mu prawną trwałość ponad kadencjami rządów.
Na horyzoncie do 2035 roku inwestycje są już w znacznej mierze finansowane lub przynajmniej rozpoczęte: 1000 km linii jest w budowie, przetargach lub zaawansowanym projektowaniu. Koszt tej pierwszej fazy mieści się w istniejących programach wieloletnich CPK i PKP PLK. Największe pytania finansowe dotyczą etapu po 2035 roku.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, co zmieni się na Twojej trasie
Sprawdź obecne czasy przejazdów i zanotuj różnicę. Połączenia Warszawa – Gdańsk, Warszawa – Poznań i Warszawa – Wrocław mają skrócić się o ponad połowę. Jeśli regularnie jeździsz tą trasą samochodem lub samolotem – ZSK to plan, który bezpośrednio dotyczy Twoich codziennych lub weekendowych podróży.
Śledź postęp linii „Y”. To jedyna inwestycja z twardym terminem do 2035 roku i realnymi pracami już w toku. Jej odcinki są w budowie lub przetargach już teraz. Na bieżące informacje o postępach wejdź na portpolska.pl – tam publikowane są harmonogramy i mapa inwestycji.
Jeśli mieszkasz poza centrum Warszawy – sprawdź węzły przesiadkowe. ZSK zakłada ponad 120 węzłów przesiadkowych. Cel systemu to dostępność kolei dalekobieżnej dla każdego powiatu. Warto śledzić, czy twoja gmina lub powiat pojawi się na liście nowych lub modernizowanych stacji.
Ustawa kolejowa w Sejmie – obserwuj jej losy. ZSK ma zostać zapisana w ustawie uchwalonej jeszcze w 2026 roku. To będzie moment, w którym plan zamieni się w zobowiązanie prawne – analogicznie do tego, jak rozporządzenie drogowe z 1993 roku przez 30 lat chroniło program autostrad przed polityką. Data uchwalenia ustawy wyznaczy realny harmonogram kolejnych przetargów.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.