Wielkie kontrole kierowców w Warszawie. Policja nakłada mandaty i zatrzymuje dowody rejestracyjne
Stołeczna policja przeprowadziła kolejną dużą akcję kontrolną na ulicach Warszawy. Funkcjonariusze sprawdzali kierowców świadczących usługi przewozu osób przez aplikacje transportowe. W trakcie działań ujawniono osoby objęte decyzją o opuszczeniu strefy Schengen oraz liczne naruszenia przepisów drogowych.
Akcja była częścią działań mających zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów korzystających z przewozów na aplikację.
Kontrole prowadzili policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie we współpracy z funkcjonariuszami stołecznego Wydziału Ruchu Drogowego. Działania odbyły się wieczorem na terenie stolicy.
Funkcjonariusze skupili się na kierowcach oferujących przewozy pasażerskie, sprawdzając zarówno stan pojazdów, jak i legalność wykonywania transportu.
Niepokojące ustalenia podczas kontroli
W trakcie działań policjanci skontrolowali 76 osób. Okazało się, że trzy z nich znajdują się w systemie SIS jako osoby objęte decyzją o opuszczeniu strefy Schengen.
Chodzi o dwóch obywateli Uzbekistanu oraz jednego obywatela Tadżykistanu. Jak poinformowano, osoby te złożyły odwołania od decyzji administracyjnych i do czasu ich rozpatrzenia mogą przebywać na terytorium Polski.
Mandaty i zatrzymane dokumenty
Podczas akcji policjanci ujawnili również liczne wykroczenia drogowe.
W sumie nałożono 12 mandatów karnych o łącznej wartości niemal 5 tysięcy złotych. Funkcjonariusze zatrzymali także sześć dowodów rejestracyjnych pojazdów.
Dodatkowo w dwóch przypadkach kierowcy nie posiadali obowiązkowego ubezpieczenia OC.
Szeroki zakres kontroli
Kontrole prowadzone przez policję były bardzo szczegółowe. Funkcjonariusze sprawdzali między innymi:
stan trzeźwości kierowców,
posiadane uprawnienia do prowadzenia pojazdów,
stan techniczny samochodów,
legalność wykonywania przewozów,
przestrzeganie przepisów transportowych.
Policjanci kontrolowali również bagaże przewożone w pojazdach oraz przeprowadzali kontrole osobiste legitymowanych osób.
Priorytetem bezpieczeństwo pasażerów
Stołeczna policja podkreśla, że działania są elementem szerszej strategii poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Regularne kontrole kierowców wykonujących przewozy pasażerskie mają na celu wyeliminowanie nielegalnych usług transportowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z tej formy podróżowania.
Co to oznacza dla mieszkańców
Dla pasażerów korzystających z przewozów na aplikację oznacza to częstsze kontrole kierowców oraz pojazdów. Policja zapowiada, że podobne działania będą kontynuowane również w kolejnych tygodniach.
Funkcjonariusze przypominają, że sprawny technicznie pojazd i legalnie działający kierowca to podstawowy warunek bezpiecznej podróży.
Podczas wieczornej akcji policji w Warszawie skontrolowano dziesiątki kierowców oferujących przewozy pasażerskie. W wyniku działań nałożono mandaty, zatrzymano dokumenty pojazdów i ujawniono osoby objęte decyzją o opuszczeniu strefy Schengen.
Stołeczni funkcjonariusze zapowiadają dalsze kontrole, które mają zwiększyć bezpieczeństwo na ulicach miasta oraz w transporcie pasażerskim.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.