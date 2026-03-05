Wielkie kontrole kierowców w Warszawie. Policja nakłada mandaty i zatrzymuje dowody rejestracyjne

5 marca 2026 11:25 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Stołeczna policja przeprowadziła kolejną dużą akcję kontrolną na ulicach Warszawy. Funkcjonariusze sprawdzali kierowców świadczących usługi przewozu osób przez aplikacje transportowe. W trakcie działań ujawniono osoby objęte decyzją o opuszczeniu strefy Schengen oraz liczne naruszenia przepisów drogowych.

Fot. Kolenda Stołeczna Policji

Zobacz również:

Akcja była częścią działań mających zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów korzystających z przewozów na aplikację.

Kontrole prowadzili policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie we współpracy z funkcjonariuszami stołecznego Wydziału Ruchu Drogowego. Działania odbyły się wieczorem na terenie stolicy.

Funkcjonariusze skupili się na kierowcach oferujących przewozy pasażerskie, sprawdzając zarówno stan pojazdów, jak i legalność wykonywania transportu.

Niepokojące ustalenia podczas kontroli

W trakcie działań policjanci skontrolowali 76 osób. Okazało się, że trzy z nich znajdują się w systemie SIS jako osoby objęte decyzją o opuszczeniu strefy Schengen.

Zobacz również:

Chodzi o dwóch obywateli Uzbekistanu oraz jednego obywatela Tadżykistanu. Jak poinformowano, osoby te złożyły odwołania od decyzji administracyjnych i do czasu ich rozpatrzenia mogą przebywać na terytorium Polski.

Mandaty i zatrzymane dokumenty

Podczas akcji policjanci ujawnili również liczne wykroczenia drogowe.

W sumie nałożono 12 mandatów karnych o łącznej wartości niemal 5 tysięcy złotych. Funkcjonariusze zatrzymali także sześć dowodów rejestracyjnych pojazdów.

Dodatkowo w dwóch przypadkach kierowcy nie posiadali obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Szeroki zakres kontroli

Kontrole prowadzone przez policję były bardzo szczegółowe. Funkcjonariusze sprawdzali między innymi:

stan trzeźwości kierowców,
posiadane uprawnienia do prowadzenia pojazdów,
stan techniczny samochodów,
legalność wykonywania przewozów,
przestrzeganie przepisów transportowych.

Policjanci kontrolowali również bagaże przewożone w pojazdach oraz przeprowadzali kontrole osobiste legitymowanych osób.

Priorytetem bezpieczeństwo pasażerów

Stołeczna policja podkreśla, że działania są elementem szerszej strategii poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Regularne kontrole kierowców wykonujących przewozy pasażerskie mają na celu wyeliminowanie nielegalnych usług transportowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z tej formy podróżowania.

Co to oznacza dla mieszkańców

Dla pasażerów korzystających z przewozów na aplikację oznacza to częstsze kontrole kierowców oraz pojazdów. Policja zapowiada, że podobne działania będą kontynuowane również w kolejnych tygodniach.

Funkcjonariusze przypominają, że sprawny technicznie pojazd i legalnie działający kierowca to podstawowy warunek bezpiecznej podróży.

Podczas wieczornej akcji policji w Warszawie skontrolowano dziesiątki kierowców oferujących przewozy pasażerskie. W wyniku działań nałożono mandaty, zatrzymano dokumenty pojazdów i ujawniono osoby objęte decyzją o opuszczeniu strefy Schengen.

Stołeczni funkcjonariusze zapowiadają dalsze kontrole, które mają zwiększyć bezpieczeństwo na ulicach miasta oraz w transporcie pasażerskim.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl