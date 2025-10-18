Wielkie kontrole kont bankowych. Uważaj. Skarbówka może sprawdzić ci konto bez ostrzeżenia
Bank wstrzymał przelew na 50 tysięcy złotych z tytułem „za koncert”. Choć pieniądze faktycznie dotyczyły organizacji wydarzenia muzycznego, niejasny opis wzbudził czujność analityków. Sprawa trafiła do urzędu skarbowego, a właściciel konta musiał tłumaczyć się z pochodzenia środków. To przykład, że nawet pozornie zwykły przelew może stać się powodem kontroli.
Każdy przelew może trafić pod lupę
Urzędy skarbowe od kilku lat dysponują znacznie większymi uprawnieniami, a banki są zobowiązane do przekazywania informacji o podejrzanych transakcjach. Co istotne — od 2022 roku fiskus może sprawdzać nasze konta bez konieczności powiadamiania o tym właściciela rachunku. W praktyce oznacza to, że każdy przelew — nawet na niewielką kwotę — może zostać przeanalizowany, jeśli jego treść lub częstotliwość wzbudzą wątpliwości.
Jakie transakcje zwracają uwagę banków
Systemy bankowe analizują nie tylko wysokość przelewu, ale też jego tytuł, częstotliwość, nadawcę i odbiorcę. Podejrzane mogą być zarówno jednorazowe przelewy na większe sumy, jak i cykliczne płatności o zbliżonej wartości. Automatycznie raportowane są przelewy powyżej 15 tysięcy euro, ale to nie jedyne kryterium.
Zwiększoną uwagę przyciągają przelewy niezwiązane z działalnością gospodarczą, a także darowizny i prywatne pożyczki. Wątpliwości może wzbudzić niejasny lub zbyt ogólny tytuł, np. „za usługi”, „rozliczenie” czy „przelew”. Nawet żartobliwe określenia — jak „za ukrycie zwłok” czy „za narkotyki” — mogą spowodować natychmiastowe wstrzymanie transakcji i przekazanie sprawy do odpowiednich służb.
Darowizna? Lepiej napisz ją wprost
Nowe przepisy wprowadziły wyższe limity darowizn zwolnionych z podatku, ale tylko pod warunkiem właściwego zgłoszenia ich do urzędu. Dla najbliższej rodziny kwota ta wynosi obecnie 36 120 zł. Jeśli jednak pieniądze nie zostaną opisane w przelewie w sposób jednoznaczny, mogą zostać uznane za niezgłoszony dochód.
Zamiast pisać „pieniążki od mamy”, lepiej użyć tytułu: „Darowizna od matki Anny Kowalskiej dla córki”. Taki zapis jasno określa charakter i źródło przekazanych środków.
Dane przechowywane nawet pięć lat
Banki i urzędy skarbowe mogą sięgać do historii transakcji sprzed kilku lat. Dane o przelewach są przechowywane przez okres pięciu lat, co oznacza, że kontrola może zostać przeprowadzona długo po dokonaniu płatności. Jeśli urząd skarbowy uzna, że nie potrafimy udokumentować źródła pieniędzy, może naliczyć tzw. podatek karny w wysokości aż 75 procent kwoty uznanej za nieujawniony dochód.
Jak unikać problemów
Najważniejsza zasada to przejrzystość. Każdy przelew powinien mieć tytuł, który jednoznacznie opisuje jego cel. Lepiej unikać żartów, skrótów i niejasnych sformułowań. Przy większych kwotach warto zachować potwierdzenia i dokumenty potwierdzające źródło pieniędzy.
W przypadku darowizn rodzinnych warto dodać do tytułu stopień pokrewieństwa i cel przelewu, a przy pożyczkach — zawrzeć pisemną umowę. Takie proste środki ostrożności mogą uchronić przed niepotrzebnym wezwaniem do urzędu skarbowego.
Co to oznacza dla czytelnika
Urzędy skarbowe coraz częściej wykorzystują dane bankowe do kontroli obywateli. Nawet niewielki przelew może zwrócić uwagę fiskusa, jeśli jego tytuł jest niejasny lub nie odpowiada realnemu celowi. Dlatego lepiej poświęcić chwilę na precyzyjne opisanie transakcji — to prosty sposób, by uniknąć poważnych problemów w przyszłości.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.