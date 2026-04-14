Wielkie kontrole kont bankowych w Polsce. Nie będzie ostrzeżenia [14.04.2026]

14 kwietnia 2026 15:31 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Kontrola kont bankowych nie zawsze zaczyna się od wezwania. W wielu przypadkach urząd skarbowy najpierw analizuje dane, a dopiero później informuje właściciela rachunku. To zmienia zasady gry.

Co się zmieniło

Od kilku lat organy skarbowe mają szerszy dostęp do informacji finansowych. Mogą analizować transakcje bez wcześniejszego uprzedzenia.

Oznacza to, że każdy przelew może zostać sprawdzony, jeśli wzbudzi wątpliwości.

Jak działa system

Banki monitorują operacje i przekazują podejrzane przypadki do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Ten decyduje, czy sprawa wymaga dalszej analizy.

Pod uwagę brane są:
– wysokość przelewów
– ich częstotliwość
– powiązania między kontami
– treść tytułów

Nie tylko duże kwoty

Automatyczne zgłoszenia obejmują przelewy powyżej około 15 tysięcy euro. Jednak w praktyce także mniejsze kwoty mogą zostać oznaczone.

Szczególnie jeśli są powtarzalne lub mają niejasny opis.

Na co zwracają uwagę urzędnicy

Ryzykowne są:
– darowizny bez jasnego oznaczenia
– przelewy między osobami fizycznymi bez uzasadnienia
– operacje „rozbite” na mniejsze kwoty
– nieprecyzyjne lub sprzeczne opisy

Co to oznacza dla Ciebie

Dbaj o spójność swoich finansów. Każdy przelew powinien mieć jasny i konkretny cel.

Zbieraj dokumenty: umowy, faktury, potwierdzenia. W razie kontroli będą kluczowe.

Nie zakładaj, że „mała kwota nie ma znaczenia”. Systemy analizują wzorce, nie tylko pojedyncze operacje.

Kontrola może zacząć się bez Twojej wiedzy. Dlatego warto działać tak, jakby każda transakcja mogła zostać sprawdzona. To najprostszy sposób, by uniknąć problemów.

