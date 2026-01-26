Wielkie kontrole w Polsce. Urzędnicy ruszyli w teren. Za brak tego dokumentu zapłacisz nawet 5000 zł grzywny
Właściciele nieruchomości w całej Polsce muszą liczyć się z wizytą kontrolerów. Nadzór budowlany oraz urzędnicy weryfikują dopełnienie formalności związanych z efektywnością energetyczną budynków. Zapominalscy mogą słono zapłacić – brak jednego dokumentu lub zaległy przegląd techniczny to ryzyko mandatu w wysokości kilku tysięcy złotych.
Służby coraz częściej pukają do drzwi Polaków, aby sprawdzić stan formalny posiadanych nieruchomości. Pod lupą znalazły się nie tylko kwestie samej budowy, ale przede wszystkim dokumentacja związana z energochłonnością i ogrzewaniem. Inspektorzy weryfikują, czy właściciele posiadają aktualne świadectwo charakterystyki energetycznej oraz czy regularnie wykonują obowiązkowe przeglądy systemów grzewczych.
Dodatkowo, kontrolerzy porównują stan faktyczny z danymi, które obywatele wprowadzili do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Wykrycie nieprawidłowości, brak wymaganych prawem papierów lub zatajenie informacji może skutkować nałożeniem dotkliwej sankcji finansowej. W skrajnych przypadkach grzywna może wynieść nawet 5000 zł.
Kogo dotyczy obowiązek? Przepisy są jasne
Wiele osób błędnie zakłada, że nowe regulacje ich nie dotyczą, ponieważ mieszkają w „starym budownictwie”. Tymczasem katalog osób objętych obowiązkiem posiadania świadectwa energetycznego jest szeroki.
Dokument ten jest bezwzględnie wymagany w przypadku:
- Wszystkich budynków wybudowanych po 2009 roku.
- Właścicieli starszych domów i mieszkań, którzy planują ich sprzedaż lub wynajem (bez tego dokumentu notariusz może odmówić sporządzenia aktu, a w przypadku najmu narażamy się na kary).
- Osób ubiegających się o dofinansowania na termomodernizację, np. z programu „Czyste Powietrze”.
Niewielki koszt w porównaniu z karą
Rynek usług energetycznych zareagował na nowe przepisy, a ceny sporządzenia świadectwa ustabilizowały się na akceptowalnym poziomie. Dla standardowego mieszkania lub domu jednorodzinnego koszt takiej usługi waha się zazwyczaj w przedziale od 250 do 500 zł. W przypadku większych obiektów komercyjnych ceny są ustalane indywidualnie.
Eksperci ostrzegają jednak przed oszustami. Dokument ma moc prawną tylko wtedy, gdy zostanie wystawiony przez audytora posiadającego państwowe uprawnienia. Świadectwo kupione „na szybko” u osoby bez licencji jest nieważne i nie chroni przed mandatem.
Co to jest świadectwo energetyczne i jak je zdobyć? [PORADNIK]
Dla wielu właścicieli mieszkań temat ten wciąż brzmi egzotycznie. Warto zrozumieć, czym jest ten dokument, aby nie dać się naciągnąć naciągaczom i uniknąć problemów z urzędem.
1. Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej? To dokument, który określa zapotrzebowanie budynku na energię niezbędną do ogrzewania, wentylacji, podgrzewania wody, a w przypadku budynków użyteczności publicznej – również oświetlenia i klimatyzacji. Mówiąc prościej: to „etykieta energetyczna” Twojego domu, podobna do tych, które widzisz na lodówkach czy pralkach. Informuje ona, jak drogi w utrzymaniu będzie dany lokal. Dzięki temu najemca lub kupujący wie, czy rachunki za gaz i prąd będą wysokie, czy niskie.
2. Jak długo jest ważne? Świadectwo jest ważne przez 10 lat od daty wystawienia. Uwaga: Jeśli w międzyczasie przeprowadzisz w domu roboty budowlano-instalacyjne, które zmienią charakterystykę energetyczną (np. wymiana okien, ocieplenie ścian, wymiana pieca), dokument traci ważność i należy wyrobić nowy.
3. Gdzie znaleźć uprawnionego audytora? Nie kupuj świadectw na aukcjach internetowych od anonimowych sprzedawców. Wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej prowadzi Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Jest on dostępny publicznie w internecie na stronach rządowych (Centralny Rejestr Charakterystyki Energetycznej Budynków). Każdy legalny dokument musi zostać zarejestrowany w centralnej bazie. Po wykonaniu usługi powinieneś otrzymać papierowy wydruk lub plik cyfrowy opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a samo świadectwo musi mieć nadany unikalny numer systemowy.
4. Czy muszę mieć świadectwo, jeśli mieszkam w starym domu i nic z nim nie robię? Jeśli posiadasz dom wybudowany przed 2009 rokiem i wykorzystujesz go wyłącznie na własne potrzeby mieszkaniowe (nie sprzedajesz go ani nie wynajmujesz), obecnie nie masz obowiązku posiadania tego dokumentu. Obowiązek aktualizuje się dopiero w momencie chęci zbycia nieruchomości lub zawarcia umowy najmu.
