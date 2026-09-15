Wielkie kontrole w Polsce. Właściciele domów mają obowiązek raz w roku. Papier już nie wystarczy
Właściciele i zarządcy budynków powinni pilnować corocznej kontroli instalacji gazowej oraz przewodów kominowych. Na początku sezonu grzewczego 2026/2027 Krajowa Izba Kominiarzy ponownie przypomina o bardzo ważnej zmianie: kontrola przewodów kominowych musi być udokumentowana elektronicznie w systemie CEEB. Papierowy protokół nie jest już wystarczającym potwierdzeniem wykonania okresowej kontroli.
To jeden z tych obowiązków, o których łatwo zapomnieć, dopóki wszystko działa prawidłowo.
Prawo budowlane nakazuje jednak właścicielom i zarządcom budynków przeprowadzanie określonych kontroli technicznych regularnie, a nie dopiero wtedy, gdy pojawi się awaria.
Najważniejszy termin to co najmniej raz w roku.
Raz w roku trzeba sprawdzić gaz i kominy
Art. 62 Prawa budowlanego wskazuje wprost, że co najmniej raz w roku trzeba sprawdzić stan techniczny:
instalacji gazowych,
oraz
przewodów kominowych – dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
To obowiązek właściciela lub zarządcy obiektu.
Nie chodzi więc wyłącznie o stare kamienice czy budynki wielorodzinne. Przepisy obejmują również domy jednorodzinne.
Jest ważna zmiana: protokół musi być elektroniczny
Tu pojawia się element, o którym część właścicieli nadal może nie wiedzieć.
Krajowa Izba Kominiarzy w komunikacie dotyczącym sezonu grzewczego 2026/2027 przypomina, że każda okresowa kontrola przewodów kominowych wykonywana na podstawie art. 62 Prawa budowlanego musi zostać udokumentowana e-protokołem w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
To nie jest już zwykła rekomendacja.
System ZONE działający w ramach CEEB służy do sporządzania elektronicznych protokołów z takich kontroli.
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wyjaśnia, że protokół dotyczący kontroli przewodów kominowych wykonywanej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c musi być sporządzony w formie dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem systemu CEEB.
Papier już nie wystarczy
To jeden z najważniejszych punktów.
Krajowa Izba Kominiarzy wskazuje wprost, że tradycyjny papierowy protokół nie jest obecnie dokumentem potwierdzającym wykonanie okresowej kontroli kominiarskiej. Jedynym właściwym potwierdzeniem jest e-protokół wprowadzony do systemu przez uprawnioną osobę.
To oznacza, że właściciel domu nie powinien poprzestawać na otrzymaniu kartki od kominiarza.
Po wykonaniu kontroli warto upewnić się, że została ona prawidłowo zarejestrowana w systemie.
GUNB nie zostawia tu wątpliwości
W oficjalnych pytaniach i odpowiedziach systemu ZONE GUNB odpowiada również na pytanie o ważność protokołów papierowych sporządzonych po wejściu nowych zasad.
Odpowiedź jest jednoznaczna: przepis nie przewiduje wyjątków i nie dopuszcza papierowej formy protokołu dla okresowej kontroli przewodów kominowych wykonywanej na podstawie art. 62.
To bardzo ważne, bo przez lata właściciel po wizycie kominiarza otrzymywał po prostu podpisany dokument i odkładał go do teczki.
Dzisiaj taki sposób dokumentowania kontroli nie wystarcza.
Od kiedy obowiązuje e-protokół?
Elektroniczny protokół kominiarski stał się obowiązkową formą potwierdzenia okresowej kontroli przewodów kominowych od września 2023 roku.
Krajowa Izba Kominiarzy przypominała o tym również w komunikatach na wcześniejsze sezony grzewcze.
W sezonie 2026/2027 zasada nadal obowiązuje i ponownie została mocno podkreślona.
Nie myl kontroli z czyszczeniem komina
To dwie różne rzeczy.
Coroczna kontrola techniczna przewodów kominowych wynika z Prawa budowlanego.
Osobno istnieją obowiązki dotyczące czyszczenia przewodów kominowych.
Krajowa Izba Kominiarzy przypomina, że w budynkach opalanych paliwem stałym przewody należy czyścić co najmniej 4 razy w roku, przy paliwach gazowych i płynnych co najmniej 2 razy w roku, a przewody wentylacyjne co najmniej raz w roku.
Dlatego sama wizyta związana z czyszczeniem komina nie powinna być automatycznie utożsamiana z pełną okresową kontrolą stanu technicznego.
Co jeszcze trzeba sprawdzać co kilka lat?
Prawo budowlane przewiduje także drugi ważny cykl kontroli.
Co najmniej raz na 5 lat właściciel lub zarządca powinien przeprowadzić kontrolę obejmującą m.in. stan techniczny i przydatność obiektu do użytkowania oraz badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej.
To inny obowiązek niż coroczna kontrola gazu i kominów.
W praktyce właściciel domu powinien więc pamiętać o kilku różnych terminach i nie traktować jednego przeglądu jako zamiennika wszystkich pozostałych.
Co to oznacza dla właściciela domu?
Najprościej można to sprowadzić do trzech rzeczy:
raz w roku trzeba skontrolować instalację gazową oraz przewody kominowe,
kontrola kominów musi być potwierdzona elektronicznym protokołem w CEEB,
papierowy protokół nie zastępuje już e-protokołu.
To szczególnie ważne właśnie teraz, gdy rozpoczyna się sezon grzewczy i wiele osób zamawia wizyty kominiarskie.
Warto sprawdzić to od razu po wizycie kominiarza
Po wykonanej kontroli właściciel powinien upewnić się, że osoba przeprowadzająca przegląd miała odpowiednie uprawnienia i że e-protokół został prawidłowo sporządzony w systemie.
System CEEB pozwala państwu gromadzić informacje o źródłach ciepła i kontroli przewodów kominowych w jednym miejscu, a dla właściciela najważniejsze jest to, że właśnie elektroniczny dokument jest dziś właściwym potwierdzeniem wykonania obowiązku.
Sezon grzewczy 2026/2027 dopiero się zaczyna. To dobry moment, żeby sprawdzić, kiedy ostatnio wykonywana była kontrola i czy jej ślad rzeczywiście znajduje się w CEEB.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.