Wielkie pieniądze na domy w Warszawie! Nowe zasady „Czystego Powietrza”, sprawdź, ile tysięcy możesz zyskać.
To szansa, która może się nie powtórzyć. Program „Czyste Powietrze” w 2026 roku wchodzi w nową fazę, a kwoty dofinansowania potrafią zawrócić w głowie. Jeśli mieszkasz w Warszawie lub okolicznych powiatach i planujesz termomodernizację, możesz liczyć na gigantyczne wsparcie. Sprawdź, dlaczego w stolicy zmieniły się limity dochodowe i o jaką kwotę musisz powalczyć jeszcze w tym sezonie.
Warszawa od lat walczy o tytuł zielonej metropolii, a program „Czyste Powietrze” jest w tej walce kluczowym narzędziem. Jak wynika z najnowszej analizy Business Insider, rok 2026 przynosi istotne zmiany w strukturze dopłat. Dla mieszkańców stołecznych dzielnic, takich jak Wawer czy Rembertów, gdzie stare piece wciąż bywają problemem, nowa odsłona programu to realna szansa na darmowe ciepło. Jednak uwaga: system przyznawania środków został uszczelniony, a o dopłatę do najnowocześniejszych pomp ciepła w Warszawie będzie teraz trudniej bez spełnienia rygorystycznych wymogów efektywności energetycznej.
Nawet 135 tysięcy złotych? Znamy progi dla warszawiaków
Dofinansowanie w 2026 roku zostało podzielone na trzy poziomy, zależne od dochodów gospodarstwa domowego. W Warszawie, gdzie zarobki statystycznie są wyższe, kluczowe jest sprawdzenie, do której grupy się kwalifikujesz. Najwyższy poziom dofinansowania, który przy kompleksowej termomodernizacji może sięgnąć nawet 135 tysięcy złotych (plus dotacja na fotowoltaikę), jest zarezerwowany dla osób o najniższych dochodach. Jednak nowością w 2026 roku jest aktualizacja progów dla klasy średniej, co otwiera drogę po pieniądze tysiącom rodzin z warszawskich przedmieść.
Co ważne dla mieszkańców stolicy, program kładzie teraz ogromny nacisk na tzw. głęboką termomodernizację. Oznacza to, że samo wyrzucenie starego pieca to za mało, aby wycisnąć z programu maksimum środków, warszawskie domy muszą przejść audyt energetyczny i zadbać o docieplenie ścian czy wymianę okien. W obliczu rosnących cen energii w 2026 roku, taka inwestycja w dom na Białołęce czy w podwarszawskich Ząbkach zwraca się szybciej niż kiedykolwiek.
Pułapka na pompy ciepła, na co uważać w Warszawie?
Artykuł Business Insider ostrzega przed istotną zmianą: od 2026 roku dotacje do pomp ciepła są ściśle powiązane z listą ZUM (Zielonych Urządzeń i Materiałów). Warszawscy instalatorzy alarmują, że nie każde urządzenie dostępne na rynku pozwoli na otrzymanie zwrotu kosztów. Mieszkańcy stolicy, kuszeni często ofertami „dotacji 100%”, muszą zachować czujność, błąd w wyborze modelu może oznaczać utratę dziesiątek tysięcy złotych z domowego budżetu.
Dodatkowo, w Warszawie i na Mazowszu coraz większą wagę przywiązuje się do współdziałania programu z lokalnymi uchwałami antysmogowymi. Czas na wymianę najstarszych kotłów bezklasowych nieubłaganie mija, a kary nakładane przez straż miejską w Warszawie mogą być dotkliwe. „Czyste Powietrze” to w tej chwili najprostsza droga, by uniknąć mandatów i jednocześnie podnieść wartość swojej nieruchomości na stołecznym rynku.
Jak złożyć wniosek bez wychodzenia z domu?
Dobra wiadomość dla zabieganych warszawiaków: proces ubiegania się o środki został niemal całkowicie zdigitalizowany. Wniosek można wysłać przez portal gov.pl, co pozwala zaoszczędzić czas na dojazdy do urzędów. W 2026 roku kluczowe jest jednak posiadanie audytu energetycznego – bez tego dokumentu „głęboka termomodernizacja” pozostanie jedynie w sferze planów. Jeśli mieszkasz w Warszawie, zacznij od znalezienia certyfikowanego audytora, który pomoże Ci zmaksymalizować kwotę dotacji.
Źródło: Opracowanie na podstawie analizy serwisu Business Insider oraz wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kwiecień 2026).
