Wielkie poszukiwanie Zbigniewa Ziobry. Funkcjonariusze ABW sprawdzają każdy adres
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpoczęła działania, które mogą zakończyć się najbardziej spektakularnym zatrzymaniem polityka w najnowszej historii Polski. Funkcjonariusze metodycznie sprawdzają wszystkie znane im lokalizacje, ale główny zainteresowany przebywa setki kilometrów od granicy.
Wyścig z czasem
Po piątkowej decyzji Sejmu prokuratura wydała postanowienie o przymusowym doprowadzeniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. ABW dostało zadanie sprawdzenia, czy polityk znajduje się pod którymś z adresów znanych organom ścigania. Jak wyjaśnia prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati w rozmowie z PAP, jeśli funkcjonariusze zastaną Ziobrę w domu, zostanie on zatrzymany nawet wtedy, gdy nie otworzy drzwi. Służby mogą przeprowadzić przeszukanie, aby ustalić, czy dana osoba faktycznie znajduje się w danym miejscu.
Problem w tym, że były minister przebywa obecnie w Budapeszcie, gdzie udziela wywiadów sprzyjającym mediom. Rosati tłumaczy, że jeśli ABW nie odnajdzie polityka pod wskazanymi adresami, prokuratura będzie musiała uruchomić mechanizmy o znacznie szerszym zasięgu. W grę wchodzi wystąpienie do sądu o tymczasowe aresztowanie, wydanie listu gończego, a następnie Europejski Nakaz Aresztowania. Na tej podstawie możliwe będą poszukiwania w całej Polsce oraz międzynarodowe z wykorzystaniem Interpolu, jak podaje Gazeta Prawna.
Kluczowe 48 godzin
Zatrzymanie Ziobry może trwać maksymalnie 48 godzin. W tym czasie prokuratura musi przeprowadzić wszystkie kluczowe czynności, czyli ogłosić zarzuty, przesłuchać podejrzanego i podjąć decyzję o środkach zapobiegawczych. Sąd ma natomiast zaledwie 24 godziny na rozpatrzenie ewentualnego wniosku o tymczasowy areszt. To niezwykle napięty harmonogram, który wymaga precyzyjnej koordynacji działań.
Obrońca byłego ministra przekazał prokuraturze dokładny adres korespondencyjny swojego klienta i złożył wniosek o przeprowadzenie czynności w trybie międzynarodowej pomocy prawnej. Takie rozwiązanie przewiduje przeprowadzenie przesłuchania przez konsula w imieniu polskiej prokuratury. Rosati ocenia jednak, że szanse na realizację tego scenariusza są niewielkie. Jak zaznacza na antenie Polsat News, podobny mechanizm zastosowano w sprawie posła Marcina Romanowskiego, który otrzymał ochronę międzynarodową na Węgrzech mimo polskiego nakazu aresztowania.
Europejski nakaz aresztowania
Jeśli prokuratura otrzyma zgodę sądu na tymczasowy areszt, kolejnym krokiem będzie wystąpienie do Sądu Okręgowego o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Ten instrument prawny obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i teoretycznie powinien doprowadzić do wydania poszukiwanej osoby polskim organom. W praktyce jednak skuteczność ENA wobec Węgier budzi poważne wątpliwości. Precedens Romanowskiego pokazuje, że rząd Viktora Orbana może zdecydować się na ochronę polityka związanego z Prawem i Sprawiedliwością.
Co to oznacza dla ciebie
Ta sytuacja pokazuje, jak w praktyce działają mechanizmy prawne, gdy podejrzany znajduje się za granicą. Dla przeciętnego obywatela najbardziej istotne jest to, że nawet wysoko postawieni politycy podlegają tym samym procedurom co zwykli podejrzani. Jeśli kiedykolwiek będziesz świadkiem zatrzymania przez policję lub inne służby, warto wiedzieć, że zatrzymanie może trwać maksymalnie 48 godzin, a wszystkie czynności muszą być przeprowadzone w ściśle określonych ramach czasowych.
Z drugiej strony sprawa pokazuje, jak skomplikowane mogą być postępowania z elementem międzynarodowym. Jeśli masz wątpliwości dotyczące postępowania karnego z udziałem innych krajów, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w międzynarodowym prawie karnym.
Polityczne tło sprawy
Ziobro został obciążony 26 zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi o przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Istotą zarzutów jest rzekome manipulowanie konkursami na wielomilionowe dotacje z tego funduszu. W sobotę rano były minister opublikował wpis, w którym sugeruje, że działania prokuratury mają odwrócić uwagę od problemów w służbie zdrowia. Sam Ziobro przechodzi terapię onkologiczną po operacji nowotworu przełyku, co potwierdza jego obrońca w oficjalnym piśmie do prokuratury.
Prokuratura Krajowa stoi teraz przed dylematem. Z jednej strony dysponuje wszystkimi niezbędnymi dokumentami do działania. Z drugiej strony faktyczna realizacja postanowienia o zatrzymaniu zależy od czynników, na które polska prokuratura ma ograniczony wpływ. Najbliższe dni pokażą, czy mechanizmy europejskiej współpracy prawnej zadziałają sprawnie, czy też sprawa stanie się testem dla relacji między Warszawą a Budapesztem.
