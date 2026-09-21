Wielkie promocje w Biedronce. 6 czekolad w cenie 3, 8 wafli w cenie 4
Biedronka rozpoczyna tydzień wyjątkowo mocnych promocji. Od poniedziałku 21 września klienci będą mogli otrzymać gratis czekolady Milka, Lindt, ciastka Bonitki i wafle Mega Grześki. Przeceniono również kawę oraz gorzkie czekolady Meltie. Przy maksymalnym wykorzystaniu ofert w koszyku może znaleźć się kilkanaście produktów gratis. Trzeba jednak posiadać kartę lub aplikację Moja Biedronka i pilnować dziennych limitów.
Promocje potrwają do soboty 26 września 2026 roku. Oferta obejmuje produkty, które klienci często kupują na zapas: kawę, paczkowane ciastka, wafle i czekolady.
Sieć pozwala łączyć w promocji różne warianty smakowe. Największą uwagę mogą przyciągnąć akcje 3+3 gratis oraz 4+4 gratis. Przy kasie trzeba jednak zeskanować kartę Moja Biedronka albo aplikację.
Sześć czekolad Milka, zapłacisz tylko za trzy
Jedna z najmocniejszych promocji obejmuje czekolady Milka o gramaturze od 85 do 100 gramów.
Obowiązuje mechanizm:
3+3 gratis
Klient wkłada do koszyka sześć czekolad, ale płaci tylko za trzy droższe. Trzy najtańsze produkty zostaną naliczone jako gratis.
W promocji można łączyć różne rodzaje czekolad Milka. Dzienny limit wynosi sześć sztuk, czyli maksymalnie trzy produkty bez opłat na jedną kartę Moja Biedronka.
To oferta, która może zainteresować osoby przygotowujące domowe zapasy słodyczy, paczki prezentowe albo poczęstunek dla większej liczby gości.
Mega Grześki 4+4 gratis
Jeszcze więcej produktów można otrzymać w promocji na wafle Mega Grześki o gramaturze 48 gramów.
Biedronka zastosuje mechanizm:
4+4 gratis
Po włożeniu do koszyka ośmiu wafli klient zapłaci za cztery droższe, a cztery najtańsze otrzyma bez dodatkowej opłaty.
Można mieszać dostępne warianty smakowe. Dzienny limit wynosi osiem sztuk, w tym maksymalnie cztery produkty gratis na kartę Moja Biedronka.
Przy wykorzystaniu pełnego limitu oznacza to obniżenie ceny całego zestawu o około połowę, jeśli wszystkie wybrane wafle kosztują tyle samo.
Wszystkie czekolady Lindt w promocji 1+1 gratis
Promocją objęte zostaną również wszystkie czekolady Lindt dostępne w sklepach uczestniczących w akcji.
Mechanizm jest prosty:
1+1 gratis
Przy zakupie dwóch produktów tańsza czekolada zostanie naliczona jako gratis. Najbardziej opłacalny będzie więc wybór dwóch tabliczek w tej samej lub bardzo zbliżonej cenie.
Oferta wymaga użycia karty albo aplikacji Moja Biedronka. Sieć pozwala mieszać dowolnie produkty objęte akcją.
Czekolady Lindt należą do droższej części sklepowego asortymentu, dlatego przy zakupie dwóch tabliczek oszczędność może być wyraźnie większa niż w przypadku standardowych promocji procentowych.
Bonitki: trzecie opakowanie bez opłat
Kolejna oferta dotyczy wszystkich paczkowanych ciastek i wafli marki Bonitki.
Od poniedziałku będzie obowiązywał mechanizm:
2+1 gratis
Po zakupie trzech produktów najtańszy z nich zostanie naliczony jako gratis. Akcją objęte są różne rodzaje ciastek i wafli Bonitki, dlatego nie trzeba wybierać trzech identycznych opakowań.
Na materiałach promocyjnych widoczne są m.in. ciastka kruche, maślane, paryskie oraz herbatniki. Dostępność poszczególnych wariantów może być różna w zależności od sklepu.
Również w tym przypadku najbardziej opłaca się zestawić produkty w podobnej cenie. Jeśli jedno opakowanie będzie znacznie tańsze od pozostałych, to właśnie ono zostanie gratisem.
Druga gorzka czekolada Meltie za 1 zł
Osobna promocja została przygotowana dla klientów wybierających gorzką czekoladę.
Przy zakupie dwóch tabliczek Meltie o gramaturze 100 gramów druga, tańsza sztuka będzie kosztować tylko 1 zł.
Oferta obejmuje różne warianty, w tym czekolady o zawartości kakao 70 i 85 proc. oraz wersje z dodatkami. Produkty można mieszać dowolnie.
Promocja może być szczególnie opłacalna przy wybraniu dwóch czekolad o tej samej cenie. W przeciwnym przypadku obniżka zostanie naliczona na tańszy produkt.
Wszystkie kawy Cafe d’Or. Druga o 60 proc. taniej
Biedronka obniży również ceny wszystkich kaw Cafe d’Or.
Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy zostanie przeceniony o 60 proc. Promocją objęte są różne rodzaje kaw tej marki, w tym kawa ziarnista, mielona, rozpuszczalna oraz produkty w kapsułkach.
Kawy można mieszać dowolnie. Dzienny limit wynosi sześć sztuk, czyli rabat może objąć maksymalnie trzy tańsze produkty na jedną kartę Moja Biedronka.
Największą oszczędność można uzyskać, wybierając kawy w zbliżonej cenie. Jeżeli klient połączy drogie opakowanie z dużo tańszym, rabat 60 proc. zostanie naliczony od tańszego produktu.
Warto wcześniej sprawdzić limity
Wszystkie przedstawione promocje obowiązują od poniedziałku 21 września do soboty 26 września, chyba że zapasy produktów skończą się wcześniej.
Przed udaniem się do kasy warto pamiętać o kilku zasadach:
- trzeba posiadać kartę lub aplikację Moja Biedronka,
- promocje mają dzienne limity,
- gratisem zostaje najtańszy produkt z zestawu,
- w większości ofert można łączyć różne smaki i warianty,
- produkty trzeba kupić w liczbie wymaganej przez daną akcję,
- dostępność może być różna w poszczególnych sklepach.
Przy ofertach 3+3 i 4+4 nie wystarczy kupić czterech lub pięciu produktów. Aby otrzymać pełną liczbę gratisów, trzeba włożyć do koszyka odpowiednio sześć czekolad Milka albo osiem wafli Mega Grześki.
Klienci mogą robić większe zapasy
Układ najnowszych promocji wyraźnie premiuje większe zakupy. Osoba korzystająca z pełnych limitów może jednorazowo kupić sześć czekolad Milka, osiem wafli Mega Grześki, kilka opakowań ciastek oraz kawę.
Nie oznacza to jednak, że każdy produkt będzie rzeczywiście tańszy o połowę. Ostateczna wysokość oszczędności zależy od cen wybranych wariantów. Najkorzystniej jest zestawiać artykuły kosztujące tyle samo lub bardzo podobnie, ponieważ rabat zawsze obejmuje najtańsze sztuki.
Promocje potrwają sześć dni, ale najbardziej popularne smaki mogą znikać z półek wcześniej. Szczególnie duże zainteresowanie może pojawić się pierwszego dnia akcji oraz przed weekendem.
Źródło: materiały promocyjne Biedronki. Oferta obowiązuje od 21 do 26 września 2026 roku lub do wyczerpania zapasów. Szczegółowe regulaminy i limity są dostępne w sklepach, aplikacji Moja Biedronka oraz na stronie sieci.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.