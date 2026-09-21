Zaczęło się w Lidlu. Ogromne promocje, a kolejne hity trafią do sklepów już w czwartek
Lidl rozpoczął nową serię dużych promocji. Od poniedziałku klienci mogą kupić m.in. dziecięce kurtki przecenione o 30 proc., maty do jogi za 44,99 zł oraz pizzę za 9,99 zł. To jednak dopiero początek. W czwartek do sklepów trafi przeceniona wiertarkowkrętarka Parkside i wyposażenie sypialni, a w sobotę ruszy sprzedaż ekspresu do kawy tańszego aż o 100 zł. Przy najbardziej pożądanych produktach zapasy mogą skończyć się szybko.
Lidl rozłożył najnowszą akcję na kilka dni. Pierwsze promocje rozpoczęły się w poniedziałek 21 września, kolejne wystartują w czwartek 24 września, a największa obniżka na sprzęt kuchenny została zaplanowana na sobotę 26 września.
Część artykułów będzie dostępna wyłącznie w sklepach stacjonarnych, natomiast wybrane kolekcje można znaleźć także w sklepie internetowym sieci.
Kurtka dziecięca przeceniona o 30 procent
Jedna z promocji, które już się rozpoczęły, obejmuje kurtkę pikowaną dziecięcą Esmara Kids.
Cena została obniżona z 49,99 zł do 34,99 zł, co oznacza rabat wynoszący 30 proc. Na jednej sztuce można więc zaoszczędzić 15 zł.
Do wyboru mają być dwa kolory. Jest to produkt sezonowy, dlatego największym zainteresowaniem mogą cieszyć się najbardziej popularne rozmiary.
Rodzice kompletujący dzieciom ubrania na jesień powinni sprawdzić dostępność wcześniej. W przypadku odzieży promocyjnej nie wszystkie rozmiary muszą być dostępne do końca akcji.
Mata do jogi i pilatesu za 44,99 zł
Od poniedziałku w ofercie znajduje się również mata Esmara do zajęć jogi i pilatesu.
Jej cena wynosi:
44,99 zł
Mata ma antypoślizgowy spód i została wykonana z miękkiego materiału. Może być wykorzystywana nie tylko do jogi, ale również podczas domowych ćwiczeń, rozciągania i rehabilitacji.
Produkt dostępny jest w wybranych wariantach kolorystycznych. Szczegóły dotyczące modeli oraz dostępności można sprawdzić w aplikacji Lidl Plus i na stronie internetowej sieci.
Pizza za mniej niż 10 zł
Duża obniżka objęła również artykuł spożywczy. Pizza z pieca kamiennego Chef Select o masie 400 gramów została przeceniona o 21 proc.
Cena regularna wynosiła 12,79 zł, natomiast po obniżce za opakowanie trzeba zapłacić:
9,99 zł
Oszczędność na jednej sztuce wynosi 2,80 zł. Promocja obejmuje wybrane rodzaje, a lista dostępnych wariantów może różnić się pomiędzy sklepami.
Cena nie przekracza 10 zł, dlatego produkt może być wybierany w większych ilościach. W przypadku produktów chłodzonych warto jednak przed zakupem sprawdzić termin przydatności i nie kupować więcej, niż można bezpiecznie przechować.
Od czwartku Parkside za 149 zł
Kolejna fala promocji rozpocznie się w czwartek 24 września. Jednym z najmocniej eksponowanych produktów będzie akumulatorowa wiertarkowkrętarka Parkside 20 V.
Cena promocyjna wyniesie:
149 zł
Sprzęt należy do systemu akumulatorowego Parkside X20V Team. Przed zakupem trzeba jednak dokładnie sprawdzić zawartość opakowania – szczególnie to, czy zestaw zawiera akumulator i ładowarkę, czy trzeba dokupić je oddzielnie.
Produkty Parkside regularnie przyciągają do sklepów klientów poszukujących niedrogich narzędzi do domowego warsztatu. Przy ograniczonej liczbie sztuk dostępność może różnić się między placówkami.
Narzuta na łóżko tańsza o 20 procent
Również od czwartku dostępna będzie narzuta na łóżko Livarno o wymiarach około 220 na 240 cm.
Cena została obniżona o 20 proc. – do:
78,99 zł
Narzuta ma być dostępna w kilku wzorach. Według informacji promocyjnych produkt można prać w temperaturze do 30 stopni.
To propozycja do większego łóżka dwuosobowego. Przed zakupem warto zmierzyć materac oraz sprawdzić oczekiwaną długość materiału zwisającego po bokach. Sam rozmiar narzuty nie oznacza, że będzie ona pasowała jednakowo do każdego łóżka.
W sobotę ekspres tańszy o 100 zł
Największa kwotowo obniżka rozpocznie się w sobotę 26 września.
Lidl przeceni kolbowy ekspres do kawy Silvercrest. Cena regularna wynosiła 299 zł, natomiast w promocji urządzenie będzie kosztowało:
199 zł
Oznacza to dokładnie 100 zł oszczędności.
Ekspres ma moc 1400 W i jest przeznaczony do przygotowywania kawy w sposób zbliżony do urządzeń kolbowych. Z opisu wynika, że posiada dwa filtry – do przygotowania jednej albo dwóch filiżanek – oraz dyszę do spieniania mleka.
Promocja będzie dostępna wyłącznie przez ograniczony czas i do wyczerpania zapasów. Ekspresy do kawy należą do tych produktów, które podczas dużych obniżek potrafią znikać ze sklepów już na początku sprzedaży.
Promocje rozpoczynają się w trzech terminach
Klienci powinni zwrócić uwagę na daty, ponieważ nie wszystkie artykuły są dostępne od tego samego dnia:
- od poniedziałku 21 września – kurtka dziecięca za 34,99 zł oraz mata do jogi za 44,99 zł,
- w aktualnej ofercie spożywczej – pizza Chef Select za 9,99 zł,
- od czwartku 24 września – wiertarkowkrętarka Parkside za 149 zł i narzuta Livarno za 78,99 zł,
- od soboty 26 września – ekspres do kawy Silvercrest za 199 zł.
Niektóre produkty mogą pojawić się w sklepach wcześniej, ale ich sprzedaż w cenie promocyjnej powinna rozpocząć się dopiero w terminie wskazanym przez sieć.
Najpopularniejsze artykuły mogą szybko zniknąć
Największe zainteresowanie prawdopodobnie wzbudzą ekspres Silvercrest i wiertarkowkrętarka Parkside. Są to produkty oferowane czasowo, a liczba sztuk w poszczególnych sklepach może być ograniczona.
Przed wyjściem na zakupy warto:
- sprawdzić ofertę w aplikacji Lidl Plus,
- upewnić się, od którego dnia obowiązuje konkretna cena,
- porównać parametry urządzenia z własnymi potrzebami,
- sprawdzić, czy narzędzie zawiera akumulator i ładowarkę,
- zachować dowód zakupu na wypadek reklamacji.
Przy odzieży, tekstyliach i artykułach przemysłowych promocja trwa zazwyczaj do wyczerpania zapasów. Oznacza to, że sieć nie gwarantuje dostępności wszystkich kolorów, wzorów i rozmiarów przez cały okres obowiązywania oferty.
Źródło: materiały promocyjne Lidl Polska. Ceny i dostępność mogą różnić się w zależności od sklepu, a produkty przemysłowe oferowane są do wyczerpania zapasów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.