Wielkie szaleństwo w Aldi! Popularne produkty w akcji 1+1 gratis

25 września 2025 18:37 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

W ten weekend Aldi przygotowało dla klientów wyjątkową niespodziankę. Popularne produkty do domu i kuchni można dostać w specjalnej akcji 1+1 gratis. To okazja, by zrobić większe zakupy i zapłacić mniej – ale tylko przez dwa dni.

Weekend super cen w Aldi: promocje 1+1 gratis

Aldi przygotowało dla klientów wyjątkową akcję specjalną. W najbliższy weekend, 26–27 września, obowiązuje promocja „1+1 gratis” na wybrane produkty. To okazja, by zrobić zakupy taniej i uzupełnić zapasy w domu.

Co można kupić w promocji?

W ofercie znalazły się popularne produkty codziennego użytku:

  • Fairy – tabletki do zmywarki w różnych wariantach. Kupując jedno opakowanie, drugie dostaje się gratis. Promocja obejmuje m.in. wersję Fairy Original (29 szt.) oraz Fairy Platinum (21 szt.). Obowiązuje limit czterech opakowań na jednego klienta.
  • Dobra Dolina – parówki z polskiej szynki. To produkt wytwarzany w 100% z polskiego mięsa, bez dodatku konserwantów. Przy zakupie jednej paczki drugą otrzymuje się gratis.

Kiedy i gdzie skorzystać z okazji?

Promocja obowiązuje w dniach piątek–sobota (26–27 września) we wszystkich sklepach Aldi w Polsce. Oferta jest ograniczona czasowo i trwa do wyczerpania zapasów.

To świetna okazja, by kupić sprawdzone produkty w wyjątkowo korzystnej cenie.

