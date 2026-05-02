Wielkie wyburzanie w Warszawie! Cztery wieżowce do rozbiórki, niektóre mają ledwie 30 lat.
Panorama Warszawy przechodzi bezprecedensową rewolucję. Budynki, które w latach 90. były symbolami rodzącego się polskiego kapitalizmu, dziś przegrywają walkę o miejsce z nowszymi projektami. Pod kilof idą cztery znane warszawskie biurowce, a powód ich likwidacji jest brutalnie prosty: ziemia pod nimi jest warta więcej niż one same.
Jak wynika z raportu Forsal.pl, stolica stała się areną zjawiska zwanego „recyklingiem budynków”. Inwestorzy coraz częściej decydują się na wyburzenie stosunkowo młodych obiektów, aby w ich miejsce postawić wieżowce wyższe, bardziej ekologiczne i oferujące znacznie większą powierzchnię najmu. To proces, który dotyczy najatrakcyjniejszych działek w biznesowym centrum Warszawy.
Które wieżowce znikną z mapy stolicy?
- Atrium International: Budynek przy al. Jana Pawła II, który mimo solidnej konstrukcji, musi ustąpić miejsca nowoczesnemu, 135-metrowemu drapaczowi chmur Upper One.
- Ilmet: Ikona ronda ONZ z charakterystycznym logo Mercedesa na dachu. Choć ma ledwie 30 lat, właściciel planuje zastąpić go wieżą sięgającą niemal 190 metrów.
- Europlex: Budynek przy ul. Puławskiej, znany warszawiakom m.in. z dawnego kina Silver Screen. Jego dni są policzone w związku z planami nowej zabudowy wielofunkcyjnej.
- Biurowiec u zbiegu Grzybowskiej i Żelaznej: Obiekt, który mimo dobrej lokalizacji, nie spełnia już dzisiejszych standardów technologicznych i energetycznych.
Dlaczego 30-letnie budynki to dziś „staruszki”?
Eksperci cytowani przez Forsal wskazują na kilka kluczowych przyczyn tego architektonicznego kanibalizmu:
- Niska efektywność: Starsze biurowce mają często nisko zawieszone sufity i przestarzałe systemy klimatyzacji, co uniemożliwia montaż nowoczesnych instalacji IT.
- Wymogi ESG: Nowoczesne korporacje szukają budynków o zerowym śladzie węglowym, czego nie są w stanie zapewnić konstrukcje z lat 90.
- Większa skala: W miejsce 10-piętrowego biurowca można dziś postawić wieżę liczącą 35 pięter, co przy warszawskich cenach gruntów jest ekonomicznie nie do odparcia.
Warszawa: Miasto w wiecznej budowie
Dla mieszkańców Warszawy widok ciężkiego sprzętu wyburzeniowego w samym centrum staje się codziennością. Choć wielu architektów i społeczników apeluje o ratowanie młodych zabytków postmodernizmu, mechanizmy rynkowe są nieubłagane. Jak podkreśla Forsal, proces ten pokazuje dojrzałość warszawskiego rynku biurowego, który, podobnie jak Londyn czy Nowy Jork, zaczyna wymieniać tkankę w najbardziej prestiżowych lokalizacjach.
Rozbiórka Atrium International już trwa, a kolejne projekty czekają na ostateczne pozwolenia. Panorama Woli i Śródmieścia w ciągu najbliższych kilku lat zmieni się nie do poznania, definitywnie odcinając się od estetyki wczesnego kapitalizmu na rzecz szklanych gigantów nowej generacji.
Źródło: Opracowanie na podstawie artykułu serwisu Forsal.pl dotyczącego planowanych wyburzeń wieżowców i biurowców w Warszawie (02.05.2026).
