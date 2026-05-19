Wielkie zamieszanie po wecie Nawrockiego. Miliardowe przetargi ruszą od nowa

19 maja 2026 16:02 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Rząd będzie musiał powtórzyć ogromne przetargi dotyczące wyposażenia służb podległych MSWiA. Chodzi o wydatki przekraczające 7 miliardów złotych. Wszystko po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącej ustawy związanej z programem SAFE.

Karol Nawrocki – Prezydent RP, Fot. Warszawa w Pigułce

Jak ustalono, wcześniej rozstrzygnięte postępowania mają zostać unieważnione, a procedury rozpoczną się od początku.

Weto zmieniło sposób finansowania

Całe zamieszanie dotyczy programu SAFE, który miał pomóc w finansowaniu modernizacji służb dzięki środkom unijnym.

Po prezydenckim wecie rząd zdecydował jednak, że pieniądze na zakupy zostaną przeniesione do budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Oznacza to konieczność całkowitej przebudowy procedur przetargowych.

Nowe środki mają pojawić się dopiero w przyszłym roku.

Przetargi będą powtarzane

Zmiana źródła finansowania oznacza konieczność:

  • przygotowania nowych postępowań,
  • zmiany zasad wyboru wykonawców,
  • ponownego przeprowadzenia procedur.

Rząd chce w ten sposób uniknąć sporów prawnych oraz odwołań ze strony firm uczestniczących w wcześniejszych negocjacjach.

To jednak oznacza kolejne opóźnienia.

W grze są miliardy i nowoczesny sprzęt

Planowane zakupy obejmują bardzo szeroki zakres wyposażenia dla służb.

Policja planowała m.in.:

  • rozwój systemów opartych na sztucznej inteligencji,
  • zakup dronów,
  • nowoczesną łączność,
  • pojazdy opancerzone.

Straż Graniczna chciała kupić:

  • śmigłowce,
  • jednostki pływające,
  • technologie do wykrywania dronów.

Z kolei SOP planowała inwestycje w:

  • mobilne centra dowodzenia,
  • schrony,
  • systemy rozpoznania radiowego.

Program SAFE miał dać Polsce ogromne środki

Program SAFE został podpisany 8 maja w Warszawie. Dla Polski przewidziano w nim aż 43,7 mld euro na rozwój potencjału obronnego.

Weto prezydenta zablokowało jednak możliwość bezpośredniego uruchomienia ponad 7 mld zł dla służb MSWiA.

Dlatego rząd zdecydował się przenieść finansowanie do programu modernizacji realizowanego przez MON.

Co to oznacza dla Polski?

Najważniejszą konsekwencją będą:

  • opóźnienia w zakupach sprzętu,
  • konieczność powtórzenia procedur,
  • przesunięcia harmonogramów dostaw.

W praktyce służby będą musiały dłużej poczekać na nowoczesne wyposażenie, mimo że w grze są ogromne pieniądze z europejskiego programu bezpieczeństwa.

